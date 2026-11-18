Російський президент вже провів двосторонні перемовини з лідером Китаю.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що очікує "значної потенційної вигоди" від своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він сказав на церемонії відкриття саміту керівників підприємств Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 2026 року в південному китайському місті Шеньчжень, передає Reuters.

Говорячи про "роздробленість світової економіки та військово-політичні ризики", президент РФ сказав, що необхідним є партнерство, а не ізоляція, і що АТЕС надає можливість для конструктивного обміну думками.

"Тому я очікую значної потенційної користі від майбутньої тристоронньої зустрічі лідерів Росії, Китаю та США, яка має відбутися в рамках саміту АТЕС", - наголосив Путін.

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Також відомо, що сьогодні Путін вже провів двосторонні перемовини з Сі, сказавши, що партнерство Китаю та Росії у сфері зовнішньої політики працює "стабільно та позитивно на міжнародній арені".

Водночас Сі заявив, що Китай і Росія повинні вжити більш конкретних заходів для поглиблення всебічного співробітництва та "очолити й просувати тенденцію до багатополярного світу".

"Китайсько-російські відносини залишаються непохитними навіть у найскладніших умовах", - запевнив він.

Зустріч лідерів РФ, Китаю та США - що відомо

Раніше видання CNN писало, що напередодні зустрічі Трампа з Сі та Путіним у розвідці США стався серйозний збій. Водночас чиновники наголосили, що зупинка роботи NSA Net не вплине на здатність агентства передавати термінові розвідувальні повідомлення президенту США Дональду Трампу.

Також у Кремлі розкрили, що обговорять Трамп, Путін та Сі в Китаї. Як заявив помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков, кремлівський диктатор Путін та президент США Дональд Трамп планують обговорити ситуацію в Україні та "пропозиції обох сторін щодо врегулювання конфлікту".

"Вирішено побудувати цю зустріч лідерів з урахуванням взаєморозуміння та союзництва трьох наших країн під час Другої світової війни, з акцентом на співпраці наших країн під час створення Організації Об’єднаних Націй", - сказав він.

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