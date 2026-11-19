Трамп зазначив, що "дуже довго" обговорював цю тему з Путіним.

Президент США Дональд Трамп під час виступу на тристоронній зустрічі з Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним знову торкнувся теми війни в Україні.

Як повідомляє CNN, Трамп позитивно оцінив переговори з Сі та Путіним, і при цьому назвав честю можливість перебувати поруч із російським президентом, звернувшись до нього по імені.

"Для мене честь бути разом з Володимиром", – заявив Трамп, звертаючись до Путіна.

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Трамп також заявив, що лідери сьогодні обговорять "усі світові проблеми", зокрема й війну в Україні. При цьому він зазначив, що "дуже довго" обговорював цю тему з Путіним.

Крім того, Трамп висловив оптимізм щодо того, що завершення війни в Україні може бути не за горами.

"Гадаю, процес триває. Вважаю, що він (Путін) – та й, сподіваюся, інша сторона – хотіли б покласти край цій війні", – заявив він.

Тристороння зустріч у Китаї

Раніше Трамп також заявив, що розраховує на допомогу Китаю у завершенні війни між Росією та Україною.

Тим часом президент Володимир Зеленський, коментуючи саміт, зазначив, що США та Китай мають достатній вплив, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

"Якщо Китай і США введуть санкції або заявлять, що введуть їх, зупинять експорт та імпорт між Росією та цими країнами, це буде кінець війни", – пояснив президент.

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