Must have воєнного часу:

Оповіщення громадян про небезпеку має здійснюватись через радіоточки, телебачення, вуличні гучномовці, електричні сирени, системи автоматизованого виклику тощо. Детальний перелік – в постанові Кабінету міністрів України №733 від 27 вересня 2017 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/t А додаток «Повітряна тривога», хочеться вірити, встановлений вже у більшості українців.





Варто пам’ятати, що «сирена» сповіщає не лише про безпосередньо виникнення надзвичайних ситуацій, а й про загрозу їх виникнення. Проте, якщо цього разу кудись прилетіло, а кудись ні, ставитись несерйозно до попередження – небезпечно для життя.





Річ у тім, що сили протиповітряної оборони України фіксують запуск ворожих ракет та їх траекторію. Проте не «точку призначення». Але попередити цивільне населення про потенційну небезпеку з повітря на тих територіях, над якими потенційно може пролетіти ракета, військові – і влада – зобов’язані.





Та ракетний обстріл – лише верхівка айсберга «небезпеки». Адже, окрім безпосередньо прильоту, і руйнувань, з цим пов’язаних, також може статись, що ворожу ракету поцілять ППО. Проте після ураження її уламки потенційно теж можуть потрапити на житлові будинки і завдати багато шкоди. Ба більше, влучання ймовірні в ГЕС, греблі, дамби, сховища небезпечних (радіоактивних та/або токсичних) речовин та відходів, нафтопродуктів, транспортних та інженерних комунікацій тощо. Внаслідок цього існує загроза пожеж, викидів небезпечних (хімічних, біологічних, радіоактивних) речовин, аварій мереж життєзабезпечення і так далі.