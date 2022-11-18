Прості речі рятують життя:
Якщо наочніше, то, за даними аналітичного центру при Київській школі економіки KSE Institute (дані з детального звіту проекту «Росія заплатить» – про збитки економіки України, понесені внаслідок пошкоджень та руйнувань фізичних активів внаслідок воєнної агресії Росії, який охоплює період з 24 лютого по вересень 2022 року), серед інших, пошкоджено, зруйновано чи захоплено щонайменше:
1 АЕС – найбільша в Європі – Запорізька АЕС розташована на окупованій території з обмеженим доступом до її належного обслуговування;
8 об’єктів знищено та 142 пошкоджено в Зоні відчуження, також знищено систему радіаційного моніторингу;
10 ТЕЦ;
13 водопровідних очисних споруд;
16 полігонів для захоронення побутових відходів;
19 аеропортів та цивільних аеродромів;
71 водопровідна насосна станція;
110 залізничних вокзалів і станцій;
315 мостів і мостових переходів державного, місцевого або комунального значення;
322 котельні;
412 підприємств (зокрема Азовсталь та ММК ім. Ілліча в Маріуполі, а також підприємства хімічної галузі);
135 800 приватних та багатоквартирних будинків.
Ядерна загроза – це не лише радіація, якої ми звикли боятися. Варто також знати, наприклад, що спалах, який утворюється під час ядерного удару, шкодить очам, навіть якщо дивитись на нього дуже здалеку, а вогняна, теплова та ударна хвилі нищать усе на великій відстані.
Наскільки руйнівною може бути сила ядерного удару можна легко уявити, скориставшись симулятором ядерних вибухів NukeMap. https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ Розробка науковця з Американського інституту фізики Алекса Веллерштейна допомагає провести розрахунки радіуса випромінювання, пошкоджень вибуховою хвилею, радіоактивних опадів тощо, а також орієнтовної кількості жертв і травмованих. І, звісно, варто спробувати не опинитися в їх числі.
Дивитися на спалах чи навіть у його бік. Адже світлове випромінювання хоч і триває кілька секунд, але настільки інтенсивне, що може спричинити засліплення.
Залишатись на вулиці. Якщо безпосередньо під час вибуху ви опинилися на вулиці, в ДСНС рекомендують сховатися в будь-яке заглиблення (щоб убезпечити себе від уламків та ударної хвилі). Також не зайвим буде прикрити усі відкриті ділянки тіла, особливо лице – маскою, шарфом, надіти окуляри тощо, щоб уникнути опіків.
І краще заздалегідь подбати про наявність у вашому укритті радіо (краще на батарейках). Адже виходити з укриттів можна буде лише після спеціального повідомлення. А, зважаючи навіть на сьогоднішній стан різних мереж, існує велика ймовірність, що саме радіо «оживе» першим.
Біологічна небезпека пов’язана з загрозами та ризиками, які існують постійно, адже людство не в змозі усунути всі процеси, що забезпечують стійке існування хвороботворних організмів. Проте під час війни така небезпека зростає в рази.
велика кількість інфекційних захворювань, які виникають одночасно;
загибель тварин, наприклад, гризунів, або велика поява комах та гризунів;
плями маслянистої рідини на поверхнях водойм;
роса на низьких рослинах, яка не зникає упродовж дня;
краплі рідини, в тому числі маслянистої, або наліт порошкоподібних речовин деінде.
виходити з зони забруднення потрібно перпендикулярно до напрямку вітру;
дуже важливо обходити тунелі, яри та лощини, адже в низинах може бути висока концентрація збудників;
якщо підозрюєте ураження, намагайтесь уникнути фізичних навантажень;
пийте багато рідини;
намагайтесь якомога швидше знайти медиків та отримати допомогу.
Хімічна небезпека загрожує тим, що під час якоїсь аварії чи катастрофи на транспорті, продуктопроводах чи хімічних підприємствах в повітря та на прилеглі території потрапляють небезпечні хімічні речовини. Як повідомляють в ДСНС, це можуть бути хлор, аміак, синильна кислота, фосген тощо. Будь-які з цих речовин, а також різноманітні сполуки, являють серйозну небезпеку для населення, бо вражають органи дихання, очі, шкіру і так далі.
Звісно, підготуватися геть до всього неможливо. Але убезпечити себе, отримавши найнеобхідніші знання, – варто. Зокрема, скориставшись «Абеткою безпеки» від ДСНС: https://dsns.gov.ua/abetka-bezpeki.