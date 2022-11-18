Російська Федерація вже не приховує, що, програючи на фронті, відкрито «воює» з цивільним населенням України. Ракетні удари та атаки БПЛА ворог здійснює, щоб максимально нашкодити й змусити громадян України виживати в умовах відсутності води, газу, світла та тепла, в тому числі в глибокому тилу.



За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за час російської агресії потужних ударів зазнали промислові підприємства-гіганти. Також страждають цивільні об’єкти, зокрема об’єкти критичної інфраструктури. Бомбардування нафтобаз, газогонів та водопроводів, прицільні удари по ТЕЦ, ТЕС та ГЕС, знищення електротрансформаторів та ЛЕП, провокують масштабну гуманітарну кризу.

