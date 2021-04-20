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Как рассказал управляющий директор Metinvest Europe Роберто Ре, этот проект до сих пор является одним из самых крупных, с которым работала компания.
Для строительства нового саркофага «Метинвест» поставил 13,3 тысячи тонн стали.
Он сообщил, что как только Cimolai объявила требования к материалам, стало ясно, что для проекта потребуется специальная сталь высокого качества.
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«Уровень оснащения как мариупольской «Азовстали», так и наших заводов в Италии обеспечивает возможность производства проката по самым жестким требованиям.
Металл, который производится в Украине, служит в самых сложных и знаковых объектах по всему миру. Например, из нашего металла построили одно из самых высоких зданий в Европе – лондонский The Shard, несколько культурных знаковых объектов в Нью-Йорке , крупнейшие круизные суда.
Наш бренд, наша репутация как поставщика очень сложных марок стали известна во всем мире», - сказал Курашев.