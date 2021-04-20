Как украинская сталь
укротила атом
к годовщине Чернобыльской катастрофы
Украина отмечает 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы с новым саркофагом, который надежно накрыл разрушенный четвертый энергоблок АЭС и гарантировал экологическую безопасность на многие десятилетия. Основным материалом новаторской конструкции был выбран металл, произведенный на отечественном комбинате «Азовсталь».







Чернобыльская зона отчуждения постепенно меняет свой облик, оставляя в прошлом ассоциации с радиоактивной пустошью. Символом этих изменений стала колоссальная арка нового безопасного саркофага, накрывшего разрушенный четвертый энергоблок выведенной из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции.
В масштабном международном проекте, финансируемом при участии Украины, Европейского банка реконструкции и развития и зарубежных партнеров, применялись передовые технологии и неординарные технические решения. Основным материалом новаторской конструкции саркофага был выбран украинский металл, произведенный на мариупольском комбинате «Азовсталь».
Как это было
В ночь на 26 апреля 1986 года мир потрясла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС был полностью разрушен реактор, а в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

После завершения активной фазы ликвидации аварии четвертый энергоблок все еще представлял из себя огромный источник радиоактивной опасности, расположенный в какой-то сотне километров от трехмиллионного Киева.

Объект "Укрытие"
Власти Советского Союза приняли решение о консервации разрушенного энергоблока и возведении защитного сооружения – саркофага, чтобы не допустить дальнейшего загрязнения окружающей среды.
В условиях ограниченного времени был выбран проект строительства защитного сооружения, который бы максимально использовал сохранившиеся конструкции энергоблока. В кратчайшие сроки – всего за шесть месяцев – героическими усилиями десятков тысяч человек был возведен объект «Укрытие», который обладал рядом недостатков, но все же выполнил свою роль, защитив окружающую среду от радиоактивных частиц.

Строительство саркофага
Учитывая непродолжительный срок службы объекта «Укрытие» – всего двадцать-тридцать лет – практически сразу было принято решение о необходимости строительства нового сооружения, способного обеспечить более надежную защиту, а также, что не менее важно, позволяющего проводить работы по очистке от радиоактивных отходов территории разрушенного энергоблока.

К тому времени Советский Союз распался, и Украина самостоятельно взялась за превращение Чернобыльской АЭС в экологически безопасный объект. Сама станция была закрыта, и одновременно начался поиск зарубежных партнеров, которые профинансируют создание нового саркофага.

1,5 млрд евро
Суммарная стоимость арки
36 тысяч тонн
Вес сооружения
27 стран
Были задействованы на строительстве
100 лет
срок эксплуатации
«Мы были обязаны соблюсти украинские и европейские стандарты. Дополнительно были выдвинуты особые требования к стали: ограничения по химическому составу, в частности по содержанию фосфора и серы»
Федерико Тоси
менеджер проекта Cimolai
Сооружение защищено оболочкой из нержавеющей стали. Саму конструкцию держат два мостовых крана, каждый из которых размером с крупный пассажирский самолёт.

Тоси сообщил, что Cimolai изготовила основные и временные металлоконструкции, которые доставили в Одессу по морю, а затем из порта перевезли на площадку станции в Чернобыле. Учитывая радиацию, все металлоконструкции собирались на земле – в 300 метрах от поврежденного реактора.

После предварительной сборки арки подняли на десять временных башен. Затем конструкция была надвинута на поврежденный реактор.

30 тысяч тонн металлоконструкций
Было использовано в проекте
более двух
футбольных полей
площадь саркофага

18 судов
Доставляли металлоконструкции
Саркофаг стал крупнейшим в мире подвижным наземным сооружением
Менеджер проекта итальянской компании Cimolai отметил, что из ряда международных металлургических компаний, которые были способны обеспечить Cimolai металлом для создания подобных конструкций, выбор пал на горно-металлургическую группу «Метинвест», которая гарантировала необходимое качество и сроки поставок.
Мы выбрали «Метинвест», потому что компания смогла соблюсти все особые требования, спецификацию и гарантировать своевременные поставки материала.
Федерико Тоси, менеджер проекта Cimolai

Как рассказал управляющий директор Metinvest Europe Роберто Ре, этот проект до сих пор является одним из самых крупных, с которым работала компания.

Для строительства нового саркофага «Метинвест» поставил 13,3 тысячи тонн стали.

Он сообщил, что как только Cimolai объявила требования к материалам, стало ясно, что для проекта потребуется специальная сталь высокого качества.

Мы сразу же обратились к нашим коллегам на «Азовстали» с просьбой изучить возможность обеспечить требуемые характеристики стали. И как только нам это подтвердили, мы сразу же связались с Cimolai и предоставили полную гарантию как качества стали, так и качества готовой продукции.
— Роберто Ре, управляющий директор Metinvest Europe
"Азовсталь" произвела специальный вид стали для саркофага
Стальные заготовки для реализации проекта были произведены на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», а затем по морю доставлены в Италию, где на заводе «Метинвеста» Trametal из них изготовили прокат.

После этого стальной прокат проходил специальную термическую обработку, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых тестов.

В проекте выдвигались особые технические требования к качеству и химическому составу стали. Также сталь должна была соответствовать и европейским, и украинским стандартам. Кроме того, каждый лист проходил обязательную сертификацию независимыми экспертами. И это было очень важно для нашего успеха в проекте Cimolai
Роберто Ре
управляющий директор Metinvest Europe
Как рассказал УНИАН директор по маркетингу «Метинвеста» Роман Курашев, выбор украинской компании для реализации этого амбициозного проекта – это признание работы, которую проделала металлургическая отрасль страны за последние годы.

«Уровень оснащения как мариупольской «Азовстали», так и наших заводов в Италии обеспечивает возможность производства проката по самым жестким требованиям.
Металл, который производится в Украине, служит в самых сложных и знаковых объектах по всему миру. Например, из нашего металла построили одно из самых высоких зданий в Европе – лондонский The Shard, несколько культурных знаковых объектов в Нью-Йорке , крупнейшие круизные суда.
Наш бренд, наша репутация как поставщика очень сложных марок стали известна во всем мире», - сказал Курашев.
Он отметил, что сегодня «Метинвест» успешно конкурирует с крупнейшими зарубежными металлургическими предприятиями, тогда как еще несколько лет назад металл, произведенный в Украине, иностранные покупатели опасались использовать в сложных проектах.
В сложных проектах мы конкурируем с мировыми грандами в металлургической отрасли, такими как Voestalpine, ThyssenKrupp, ArcelorMittal. Мы очень рады, что нам удается участвовать в таких знаковых объектах, и нет никаких предрассудков по поводу украинского металла. Мы давно уже побороли этот барьер, и наши заказчики четко понимают, что если это металл «Метинвеста», то это гарантия качества, гарантия исполнения обязательств
Роман Курашев, директор по маркетингу «Метинвеста»
Новый саркофаг над разрушенным четвертым реактором ЧАЭС стал символом того, как человек может исправлять ошибки прошлого и дарить надежду на то, что при определенных усилиях и техническом прогрессе нашу Землю можно превратить в безопасное и экологически чистое место.