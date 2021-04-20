Сооружение защищено оболочкой из нержавеющей стали. Саму конструкцию держат два мостовых крана, каждый из которых размером с крупный пассажирский самолёт.



Тоси сообщил, что Cimolai изготовила основные и временные металлоконструкции, которые доставили в Одессу по морю, а затем из порта перевезли на площадку станции в Чернобыле. Учитывая радиацию, все металлоконструкции собирались на земле – в 300 метрах от поврежденного реактора.



После предварительной сборки арки подняли на десять временных башен. Затем конструкция была надвинута на поврежденный реактор.



