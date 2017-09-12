І основна, і фронтальна камери мають збільшену та швидшу матрицю 12 Мп. Розташування камер на зворотній стороні перейшло у вертикальне положення. Основна камера має подвійну стабілізацію та 2 об'єктиви. Ширококутний і телеоб'єктив на iPhone X підтримують як оптичний, так і цифровий зум зі збільшенням до 10 разів при фотозйомці та до 6 разів при зйомці відео. Також основна камера знімає відео у 4К. Наявність оптичної стабілізації під час зйомки відео дозволяє скоротити розмиття під час руху, у тому числі в умовах низької освітленості. А з технологією стиснення HEIF нового покоління знімки та відео будуть займати вдвічі менше місця, ніж раніше, при тій же якості зображення.



Найпопулярніша серед користувачів фронтальна камера вдосконалена. Тепер і ваші селфі будуть мати чіткий передній план та художньо розмитий фон. Ще одною фішкою фронталки є здатність аналізувати міміку понад 50 м'язів обличчя та створювати на основі цього сканування 12 анімованих емоджі - Animoji.

