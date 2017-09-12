Apple відзначила десятиліття свого першого iPhone випуском одразу трьох смартфонів - iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone Х. Презентація відбулася в новому кампусі Apple Park, у конференц-центрі, що отримав назву "Театр Стіва Джобса". Слід відзначити, що саме генієві Стіву Джобсу була присвячена презентація Apple, яка розпочалася привітанням його голосом та зображенням його портрету на головному екрані.
Крім флагманів, також були представлені оновлена операційна система iOS 11, Apple Watch Series 3 та нова версія телеприставки Apple TV 4K.
Театр Стіва Джобса
Презентація Apple Watch Series 3
Генеральний директор Apple Тім Кук та директор Apple по дизайну Джоні Айв розглядають новий iPhone X (10)
IPHONE X
Серед найбільш очікуваних новинок компанії Apple - ювілейний новий iPhone X (10). Виявляється, у компанії вирішили пропустити 9 модель смартфона, і одразу, у 10-ту річницю iPhone, випустити новинку з таким ім'ям. У компанії Apple зізналися, що завжди мріяли зробити смартфон одним великим дисплеєм. У новинці немає звичної для користувачів Apple кнопки "Home" - вона стала віртуальною. Замість цього з'явився Face ID – сканування обличчя. В Apple впевнені, що шанси зустріти випадкову людини з обличчям, яке айфон прийме за ваше, — 1 до мільйона. Face ID працює з різними зачісками, із окулярами і без, ваш улюблений iPhone X упізнає вас вдень і вночі. Але Face ID спрацьовує, тільки коли ви дивитеся на телефон.
Абсолютно новим в iPhone X є дисплей Super Retina. З IPS-матриці компанія перейшла на OLED-дисплей, який відповідає найвищим стандартам iPhone: яскраві та глибокі кольори відображаються з вражаючою точністю, чорний колір виглядає природно, а контрастність досягає показника 1 000 000:1. Також вгорі екрану можна побачити мініатюрний модуль, який уже встигли розкритикувати перфекціоністи. У ньому приховані найбільш передові технології і можливості, у тому числі камери і сенсори, що забезпечують роботу Face ID. iPhone X має діагональ 5,8 дюйма, як і попередні версії смартфонів Apple. Однак вперше передня і задня панелі iPhone виконані зі скла. Раніше скло використовувалося на задній панелі iPhone 4 та 4s. Наразі iPhone X представлений у трьох кольорах: «сірий космос», сріблястий та золотий. Однак, за словами IT-експертів, гама може бути розширена.
І основна, і фронтальна камери мають збільшену та швидшу матрицю 12 Мп. Розташування камер на зворотній стороні перейшло у вертикальне положення. Основна камера має подвійну стабілізацію та 2 об'єктиви. Ширококутний і телеоб'єктив на iPhone X підтримують як оптичний, так і цифровий зум зі збільшенням до 10 разів при фотозйомці та до 6 разів при зйомці відео. Також основна камера знімає відео у 4К. Наявність оптичної стабілізації під час зйомки відео дозволяє скоротити розмиття під час руху, у тому числі в умовах низької освітленості. А з технологією стиснення HEIF нового покоління знімки та відео будуть займати вдвічі менше місця, ніж раніше, при тій же якості зображення.
Найпопулярніша серед користувачів фронтальна камера вдосконалена. Тепер і ваші селфі будуть мати чіткий передній план та художньо розмитий фон. Ще одною фішкою фронталки є здатність аналізувати міміку понад 50 м'язів обличчя та створювати на основі цього сканування 12 анімованих емоджі - Animoji.
Також гаджет обладнаний найпотужнішим інтелектуальним процесором, коли-небудь створеним для iPhone. Це A11 Bionic, який має нейронну систему та швидкість до 600 мільярдів операцій в секунду. Новий процесор відкриває широкі можливості для ігор та додатків з доповненою реальністю. А контролер продуктивності другого покоління і акумулятор спеціальної конструкції дозволяють iPhone X працювати без підзарядки до двох годин довше, ніж iPhone 7.
Ще однією несподіванкою від Apple стала презентація інноваційної станції для бездротової зарядки AirPower. Достатньо покласти на неї iPhone, Apple Watch і AirPods - і вони відразу почнуть заряджатися. Причому, одночасно. Такий винахід, на думку розробників компанії Apple, став логічним кроком для життя в безпровідному світі.
Базова модифікація iPhone X стартує від $999. Продажі новинки розпочнуться аж 9 листопада. Дилери обіцяють, що на українському ринку новинка з'явиться також у листопаді.
IPHONE 8 та 8 PLUS
Компанія Apple назвала iPhone 8 та 8 Plus "інтелектом під склом". У цих моделях компанія вирішила зберегти кнопку "Home", на відміну від iPhone Х. Однак, як і "десятка", вони виконані зі скла. Цю особливість дизайну уже встигли розкритикувати, стверджуючи, що кожен удар для новинок може бути фатальним. А замінити екран принаймні перших півроку буде нічим, оскільки б/у iPhone 8 та 8 Plus з'являться ще нескоро. Щоправда, розробники стверджують, що скляний корпус має неабияку міцність. До слова, завдяки йому "вісімки" можуть заряджатися за допомогою безпровідної зарядки від Apple.
У iPhone 8 та 8 Plus новий дисплей - Retina HD, але ті ж діагоналі, що й у "сімки" - 4,7 та 5,5 дюйма. Смартфони мають покращену камеру, оснащену технологією True Tone, яка автоматично налаштовує баланс білого з урахуванням освітлення. Знімки обіцяють бути яскравішими та контрастнішими. Однак режим "Портрет", який дозволяє отримувати художні знімки з розмитим фоном, доступний лише для збільшеної версії. Кольорову гаму корпусу "вісімка" розділяє з iPhone X - золотистий, сріблястий та "срібний космос". Крім того, корпус iPhone 8 надійно захищений від води, бризок і пилу.
Варто додати, що заявлених у ЗМІ півтерабайта пам'яті немає у жодному з представлених iPhone - смартфони мають максимум 256 Гб.
iPhone 8 та 8 Plus, як і iPhone Х, мають надпотужний процесор A11 Bionic, який відкриває нові можливості для любителів гри та додатків з доповненою реальністю. Також гаджети оснащені надшвидким біонічним чіпом і безрамковим OLED-дисплеєм. Крім того, iPhone 8 та 8 Plus мають перший графічний процесор GPU.
Ціна iPhone 8 стартує від $699 , версії Plus - від $799. Старт продажів у США - 22 вересня. На українському ринку новинки з'являться орієнтовно у жовтні. Поки точної дати дилери не називають.
Apple Watch Series 3
Не можна не згадати про ще одну новинку - Apple Watch Series 3. Новий гаджет також підтримує інтернет, крім того, Siri в новому поколінні набагато швидша за свою попередницю у 2-му поколінні. Також в Apple Watch повністю змінили додаток для фізичних навантажень, вимірів пульсу і серцебиття. Крім того, розумні годинники матимуть дві версії - звичайну, а також оснащену LTE-модулем (електронною сім-картою). Тому тепер Apple Watch можна використовувати автономно, а не у поєднанні з iPhone, як це було раніше.
У продажу Apple Watch Series 3 для країн «першої хвилі» будуть доступні з 22 вересня з LTE-модулем та без нього. Ціна складе від $399 до $329 відповідно.
Компанія Apple завжди створювала продукти, випереджаючи бажання споживачів. Кожен гаджет від Apple оповитий загадкою. Можливо, саме тому вони так приковують увагу та викликають імпульс хоча б потримати у руках новий iPhone чи Apple Watch.
У геніїв Apple є вражаюча здатність випереджати час. І саме у цьому філософія кожного продукту, представленого компанією напередодні. Це вражаючий iPhone X з ідентифікатором обличчя, це розумний годинник, який може стати заміною смартфону, це анімоджі, які точно користуватимуться популярністю серед підлітків.
Apple втілює мрії в реальність. Це техніка майбутнього. Фахівці у сфері IT-новинок запевняють, що найяскравіші інновації, представлені "яблучною" компанією, будуть копіювати виробники смартфонів щонайменше впродовж року. До наступної презентації від геніїв Apple.