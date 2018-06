iPhone 8 та 8 Plus, як і iPhone Х, мають надпотужний процесор A11 Bionic, який відкриває нові можливості для любителів гри та додатків з доповненою реальністю. Також гаджети оснащені надшвидким біонічним чіпом і безрамковим OLED-дисплеєм. Крім того, iPhone 8 та 8 Plus мають перший графічний процесор GPU.



Ціна iPhone 8 стартує від $699 , версії Plus - від $799. Старт продажів у США - 22 вересня. На українському ринку новинки з'являться орієнтовно у жовтні. Поки точної дати дилери не називають.