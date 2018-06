Mercedes Project One

Компанія Mercedes представила гіперкар Project One.



За словами розробників, для створення Project One були використані технології Формули 1: подібно машинам Ф1, новий гіперкар оснащений 1,6-літровим турбодвигуном V6, здатним розкручуватися до 11 тисяч обертів за хвилину. Ресурс двигуна становить 50 тисяч кілометрів.



Крім того, на Project One встановлено чотири електромотори: 2 змонтовані на двигуні, і ще 2 - на передній осі автомобіля, при цьому один із них виконує роль рекуператора енергії, що виробляється при гальмуванні. Запас ходу лише на електротязі складає 25 км.