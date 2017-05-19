ФРАНКФУРТСЬКИЙ
АВТОСАЛОН-2017
У німецькому Франкфурті відкрився міжнародний автосалон Frankfurt Motor Show-2017. Протягом двох тижнів на мотор-шоу у Франкфурті представлять безліч новинок - від найфантастичніших концептів до цілком реалістичних електромобілів. До речі, саме екологічних автівок на автосалоні найбільше.
АВТОМОБІЛІ МАЙБУТНЬОГО
Smart vision EQ fortwo
Однією з головних подій Франкфуртського автосалону стала презентація електричного безпілотника vision EQ fortwo від Smart без керма і педалів. Управління здійснюється за допомогою голосових команд або мобільних гаджетів.

Машину можна буде залишати в будь-якій точці, вона сама приїде за пасажиром, а після розрядки сама попрямує на підзарядку. Прозорі двері відчиняються як в бік, так і нагору - для зручності пасажирів. Фари змінюють колір і навіть конфігурацію.

Електромобіль зможе аналізувати інформацію в мобільних пристроях пасажирів, вибудовувати оптимальний маршрут і навіть пропонувати теми для розмов пасажирів. Щоправда, Smart поки не заявляє про серійне виробництво новинки.
BMW i Vision Dynamics
Компанія BMW зірвала покривало з нового електричного прототипу i Vision Dynamics.

Яка батарея та силова установка приводить в рух i Vision Dynamics, в BMW не кажуть. Зате відомий запас ходу - 600 кілометрів, максимальна швидкість, за словами розробників - «понад 200 км/год», тривалість розгону з 0 до 100 км/год - 4 секунди. Для порівняння, представлений в кінці серпня спортивний варіант хетчбека BMW i3 з акумуляторною батареєю ємністю 33 кВт · год і мотором потужністю 184 к.с. прискорюється з місця до сотні за 6,9 секунди, має обмежувач максималки на позначці 160 км/год та проїжджає не більше 280 км на одному заряді.
Mercedes EQA
Mercedes представив компактний електричний хетчбек EQA з великим запасом ходу і футуристичною зовнішністю.

Плавні обводи кузова, вузькі фари, великі 20-дюймові колеса - все це характерні риси майбутнього А-класу. В основу тридверного електрокара лягла нова модульна платформа, розроблена спеціально для суббренду EQ в Штутгарті. Вона дозволить змінювати не тільки габарити майбутніх моделей, але і ємність батарей, і кількість моторів.

Хетчбек оснастили двома електродвигунами - по одному на кожній осі. Заряджати його можна, в тому числі, і на бездротовій індуктивній станції. 10 хвилин зарядки від провідної колонки швидкої зарядки збільшує запас ходу новинки на 100 км.
Audi Aicon
Компанія Audi представила беспілотник G-класу Audi Aicon. Посадкова формула 2 + 2, тобто комфорту більше, але обмеженому колу пасажирів. Поняття «водій» відпадає, оскільки ні керма, ні педалів у салоні немає. Два передніх крісла можуть рухатися по салону вперед-назад і повертатися на 15 градусів, навколо - дисплей мультимедійної системи, розтягнутий на передній панелі і боковинах салону. Є ще й багажник на 660 літрів.

Технічно Aicon влаштований за класичною електромобільною схемою: плоска батарея під підлогою та чотири електромотори сумарною віддачею 354 к.с. Ємність батареї Audi не повідомляє, але запас ходу обіцяє на рівні 700-800 км.
Škoda Vision E
На автосалоні у Франкфурті відбулася європейська прем'єра шоу-кара Škoda Vision E.

Концепт позбавлений дзеркал зовнішнього вигляду - їх змінили камери кругового огляду, підключені до спеціального дисплею в салоні. Але найбільш помітними відмінностями є відсутні центральні стійки кузова та двері, які відкриваються проти руху автомобіля.

Управляти інформаційно-розважальними системами Škoda Vision E можна за допомогою голосових команд, а також жестами. Спеціальні датчики системи Eye Tracking стежать за фізичним станом водія, а в разі втоми електронний асистент попереджає про небезпеку і пропонує зробити перерву.
НОВИНКИ З ДВИГУНАМИ
BMW X7 iPerformance
Компанія BMW презентувала наступну модель серії Х - величезний кросовер X7 iPerformance. Новинка стала однією з найбільш очікуваних на заході. Кросовер став першим для виробника, оснащеним трьома рядами крісел. Автомобіль є поки тільки концептом і розрахований на шістьох осіб.

Очікується, що серійна версія X7 буде представлена вже наступного року. За попередньою інформацією, автомобіль отримає гібридну силову установку з бензиновим турбомотором.
Mercedes Project One
Компанія Mercedes представила гіперкар Project One.

За словами розробників, для створення Project One були використані технології Формули 1: подібно машинам Ф1, новий гіперкар оснащений 1,6-літровим турбодвигуном V6, здатним розкручуватися до 11 тисяч обертів за хвилину. Ресурс двигуна становить 50 тисяч кілометрів.

Крім того, на Project One встановлено чотири електромотори: 2 змонтовані на двигуні, і ще 2 - на передній осі автомобіля, при цьому один із них виконує роль рекуператора енергії, що виробляється при гальмуванні. Запас ходу лише на електротязі складає 25 км.
Ferrari Portofino
Італійський виробник спортивних автомобілів Ferrari представив новий кабріолет - Portofino.

Зовнішній вигляд машини відрізняється агресивністю. Авто оснащене двигуном V8 потужністю 600 к.с. До 100 км/год машина розганяється за 3,5 секунди. Ferrari Portofino також стане першим «гран-туризм» в модельному ряду компанії, оснащеним електропідсилювачем рульового управління EPS (Electric Power Steering).

В салоні машини встановлені сидіння з електрорегулюванням в 18 напрямках зі спинками нової конструкції, що дозволило збільшити простір для ніг пасажирів, що сидять позаду.
Škoda Karoq
Що ж стосується більш доступних марок, у Франкфурті презентували кросовер Karoq від Škoda. За останній рік компанія видала величезну кількість новинок. Зазнали рестайлінгу Citigo, Rapid і Octavia, надійшов у продаж семимісний Kodiaq, а останнім в цій компанії став Karoq.

У лінійку силових агрегатів нової моделі входять бензинові та дизельні двигуни. Їх потужність варіюється від 115 к.с. до 190 к.с. Також автомобілі будуть укомплектовані LTE-модулем і точкою доступу WLAN, що дозволить пасажирам мати постійне підключення до Інтернету.
На автосалоні у Франкфурті було представлено ще чимало новинок та вражаючих концепт-карів. Пропонуємо насолодитися їхнім дизайном.
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