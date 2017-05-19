Однією з головних подій Франкфуртського автосалону стала презентація електричного безпілотника vision EQ fortwo від Smart без керма і педалів. Управління здійснюється за допомогою голосових команд або мобільних гаджетів.



Машину можна буде залишати в будь-якій точці, вона сама приїде за пасажиром, а після розрядки сама попрямує на підзарядку. Прозорі двері відчиняються як в бік, так і нагору - для зручності пасажирів. Фари змінюють колір і навіть конфігурацію.



Електромобіль зможе аналізувати інформацію в мобільних пристроях пасажирів, вибудовувати оптимальний маршрут і навіть пропонувати теми для розмов пасажирів. Щоправда, Smart поки не заявляє про серійне виробництво новинки.

