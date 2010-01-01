БІЗНЕС ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

Юлія Ковалів називає ще одну дуже важливу складову в діяльності транснаціональних корпорацій - вони не тільки задають тон у веденні бізнесу, є зразковими роботодавцями і чесними платниками податків, а й привносять в українську економіку сучасні західні стандарти корпоративної культури, інвестуючи значні кошти в соціальні проекти. До речі, на Заході це давно вважається нормою для будь-якого великого, соціально відповідального бізнесу, але для України 90-х років це було дивиною.



Як адаптувалися міжнародні компанії до умов нашої країни? Які «правила гри», властиві соціально відповідальному бізнесу, принесли вони в Україну? Як вони вирішують свої основні завдання, виробляючи той чи інший продукт, отримують прибуток і при цьому реалізують соціальні проекти в інтересах суспільства? Розглянемо це на прикладі діяльності компанії Coca-Cola, одного з перших великих іноземних інвесторів. До слова, більшість соціальних проектів цієї корпорації не тільки в нашій країні, але і у всьому світі, реалізується через Фундацію Coca-Cola.

