БІЗНЕС ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО
БІЗНЕС
ЗАРАДИ
МАЙБУТНЬОГО
Правила гри:
спочатку - майбутнє,
потім - прибуток
Пелікани повертаються
Молодість, спорт, щастя
Нові можливості
для незахищеної молоді
Правила гри:
спочатку - майбутнє,
потім - прибуток
Пелікани повертаються
Молодість, спорт, щастя
Нові можливості
для незахищеної молоді
Правила гри: спочатку - майбутнє, потім - прибуток

Правила гри:
спочатку - майбутнє,
потім - прибуток
Іноземні інвестиції - один з важливих факторів розвитку економіки. Саме тому питання їх залучення завжди було пріоритетним у діяльності влади України. Особливо гостро воно стояло в перші роки незалежності, коли вітчизняна економіка через різкий розрив виробничих зв'язків підприємств, гіперінфляцію і відсутність національної валюти знаходилася в жалюгідному стані, болісно намагаючись звернути зі шляху, який вів в нікуди.

Україна тоді мала гостру потребу в інвестиціях, передових технологіях, нових підходах щодо управління великими і малими підприємствами. Все це допомогло б вивести економіку з анабіозу. Необхідні досвід, кваліфікацію і ресурси можна було отримати тільки ззовні. Однак інвестувати в Україну, де процвітала корупція і практично була відсутня законодавча база щодо захисту прав власності, ніхто не поспішав.
Лише кілька міжнародних компаній в ті роки ризикнули вкладати гроші в українську економіку. Найбільшими серед першовідкривачів були Coca-Cola, Cargill і Procter & Gamble.

Поява в Україні впливових брендів стала важливим індикатором для інших інвесторів і свідчила про те, що з нашою країною можна мати справу. До нас потяглися представники крупного західного бізнесу, які почали вкладати капітал в банківський сектор, інфраструктуру, комунікації, металургію.

На сьогоднішній день ситуація з інвестиціями виглядає наступним чином: станом на перший квартал 2017 року, за даними Держстату, обсяг іноземних вливань в українську економіку становить 38 мільярдів доларів. Але пік інвестицій припадає на 2014 рік - рік початку конфлікту на Донбасі. Тоді обсяг іноземних інвестицій був зафіксований на рівні майже 54 мільярди доларів, після чого слідував їх відтік.
«Сьогодні Україна досягла макростабілізації. Але за рівнем ВВП ми значно відстаємо від сусідніх східноєвропейських країн. Основними драйверами, які дозволять нам швидко надолужити відставання, є іноземні інвестиції і експорт. Для істотного зростання української економіки необхідно отримувати в середньому 7-10 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій щорічно».
Юлія КОВАЛІВ
Голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України
Навряд чи можна заперечити той факт, що за останні роки іноземні компанії глибоко інтегрувалися в українську економіку. Наприклад, GFK Ukraine, дослідивши діяльність Coca-Cola в Україні, дійшла висновку: «Розмір загального економічного впливу компанії в 2015 році склав 4,9 мільярда гривень, що приблизно дорівнює плановому бюджету Одеси або Дніпра». Компанія працює з великою кількістю вітчизняних постачальників і торгових точок - тільки послуги і товари вона замовляє у 1400 українських компаній. Не дивно, що одна гривня доданої вартості в Системі компаній Coca-Cola створює майже 12 додаткових гривень в економіці України.
«Кожна інвестиція - це великий ланцюговий ефект другого, третього рівнів, які розвивають субпідрядників, суміжний бізнес, соціальні території».
Оксана МАРКАРОВА
перший заступник міністра фінансів
Юлія Ковалів називає ще одну дуже важливу складову в діяльності транснаціональних корпорацій - вони не тільки задають тон у веденні бізнесу, є зразковими роботодавцями і чесними платниками податків, а й привносять в українську економіку сучасні західні стандарти корпоративної культури, інвестуючи значні кошти в соціальні проекти. До речі, на Заході це давно вважається нормою для будь-якого великого, соціально відповідального бізнесу, але для України 90-х років це було дивиною.

Як адаптувалися міжнародні компанії до умов нашої країни? Які «правила гри», властиві соціально відповідальному бізнесу, принесли вони в Україну? Як вони вирішують свої основні завдання, виробляючи той чи інший продукт, отримують прибуток і при цьому реалізують соціальні проекти в інтересах суспільства? Розглянемо це на прикладі діяльності компанії Coca-Cola, одного з перших великих іноземних інвесторів. До слова, більшість соціальних проектів цієї корпорації не тільки в нашій країні, але і у всьому світі, реалізується через Фундацію Coca-Cola.
Пелікани повертаються
В рамках свого глобального зобов'язання - до 2020 року повернути природі ту кількість води, яку було використано для виробництва її напоїв в усьому світі - компанія Coca-Cola реалізувала близько двох десятків проектів щодо відновлення водних екосистем України. Це і повернення до життя розташованих на Кінбурнській косі Бієнкових плавнів, і розчищення Кардашинських озер, і відновлення річки Каланчак.
Кінбурнська коса, розташована між прісним Дніпро-Бузьким лиманом і солоною Ягорлицькою затокою Чорного моря, здавна була місцем проживання пеліканів - ще в 90-ті роки саме тут селилося близько 80% всієї європейської популяції рожевих пеліканів. Але замулення озер призвело до катастрофічного виснаження рибних і водних ресурсів. Пелікани масово покинули ці краї, перебравшись туди, де ще є риба - на південь Одеської області або в Румунію.
Все змінилося на початку 2015 року, коли Українське товариство охорони птахів, що є членом міжнародних природоохоронних організацій Bird Life International, буквально за один рік спільно з Системою компанії Coca-Cola реалізували один з найбільших проектів - відновили водно-болотні угіддя під назвою Бієнкові плавні, які знаходяться в центрі Кінбурнської коси, з'єднавши їх з Дніпро-Бузьким лиманом.
«За допомогою техніки ми десь почистили, а десь заново прорили канали, з'єднавши з Дніпро-Бузьким лиманом. Це дало можливість заповнити прісною водою близько 600 га землі Бієнкових плавнів».
Олег ДУДКІН
директор Українського товариства охорони птахів
І пелікани повернулися на південь України - ось вже третій рік поспіль вони гніздяться в місцях свого традиційного проживання.
«Разом з водою в Бієнкові плавні повернулася велика кількість риби. Адже канали та озера через свою невелику глибину і площу ранньою весною добре прогріваються сонцем, тому є ідеальним місцем для нересту. Слідом прилетіли і птахи, які харчуються рибою. Стали повертатися пелікани і баклани», - зазначає Дудкін.
Влітку 2015 року Coca-Cola і Українське товариство охорони птахів спільно реалізували ще один важливий проект - «Відновлення прісних водойм на півдні України». Йдеться про розчищення розташованих в Херсонській області Кардашинських озер. Раніше тут велась розробка торфових родовищ, але, коли вона припинилася, місця торфовидобутку заповнилися водою. Це призвело до підтоплення прилеглих сіл, погіршення екологічної ситуації, зникнення деяких видів рослин і тварин.
«Спільними зусиллями учасників проекту та місцевих жителів вдалося розчистити канал довжиною 1350 метрів, що з'єднує Дніпро з екосистемою 11 прісноводних озер, і відновити їх. Це не тільки дозволило захистити прилеглі села від підтоплення, а й створити водний коридор, який відновив нерест риби, що дало можливість облаштуватися в цій місцевості колонії малих бакланів – виду, що зникає», - розповідає Олег Дудкін.

Відновлення малої степової річки Каланчак в Херсонській області також стало спільним проектом компанії з Українським товариством охорони птахів. Колись повноводна і судноплавна річка з часом перетворилася на ланцюг замулених ставків з непроточною водою.

«Щоб відновити річку Каланчак, нам довелося, в першу чергу, розчистити струмки і прибрати частину дамб, - розповідає Олег Дудкін. - Крім того, вдалося налагодити підживлення річки за допомогою свердловин. Справа в тому, що за радянських часів геологи в пошуках газу та нафти пробурили безліч свердловин. Оскільки нічого не знаходили, свердловини глушили. Але з часом труби почали прогнивати і звідти стала сочитися вода. Ми почистили свердловини, зробили дренаж, направивши воду в річку. Таким чином, Каланчак поповнився близько 7 мільйонами кубометрів води».
Відновлення водного балансу Бієнкових плавнів і гідрологічного режиму річки Каланчак, розчищення Кардашинських озер стали позитивним прикладом для місцевих ентузіастів, які тепер вже самостійно зайнялися очищенням Дніпро-Бузького лиману від побутового сміття.

На цьому проекти компанії не закінчуються - в найближчих планах відновлення екосистеми, розташованої між Одеською та Миколаївською областями, Тилігульського лиману.

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Молодість, спорт, щастя
Проте, великий і відповідальний бізнес цікавиться не лише екологією. Ось уже понад 20 років Coca-Cola співпрацює з Національним олімпійським комітетом України, реалізуючи десятки різноманітних спільних проектів.

Прекрасною традицією стало щорічне проведення «Олімпійського дня» і «Олімпійського уроку», які є справжнім святом для молоді.
«Разом ми реалізували ще один проект - «Do like Olympians», що дає можливість отримати майстер-клас від олімпійця: провести спортивну розминку під його безпосереднім керівництвом, поспілкуватися з чемпіоном, отримати настанови та зарядитися енергією і оптимізмом, повірити в свої сили - так, як зробили герої-олімпійці, досягнувши найвищих вершин в спорті. Для цього проекту комплекс вправ ранкової зарядки для дітей розробила багаторазова олімпійська чемпіонка Анна Безсонова. Як результат - лише перша хвиля проекту охопила понад 130 шкіл України. Учасниками розминки із зіркою спорту стали понад 8,5 тисячі учнів, не кажучи вже про величезну кількість залучених до процесу глядачів, батьків і друзів».
Сергій БУБКА
голова Національного олімпійського комітету
Інший чудовий проект, реалізований в тристоронньому партнерстві з НОК і ПРООН, отримав назву #ТиЛідер. У ньому взяли участь понад 1 мільйон школярів у віці від 12 років з 4 тисяч шкіл по всій країні.

Найбільш масовим соціальним проектом за підтримки компанії, є, безумовно, всеукраїнський шкільний футбольний турнір «Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola». Титульним спонсором турніру, що проводиться Асоціацією аматорського футболу України, компанія стала в 2010 році, істотно підвищивши його організаційний та інформаційний рівень.
«Уявіть собі - в наших змаганнях щорічно бере участь понад 600 тисяч підлітків від 12 до 14 років. Фактично - 80% українських шкіл так чи інакше беруть участь в турнірі. Волю до перемоги юні футболісти демонструють спочатку в своїй школі, потім на районних та обласних змаганнях. І тільки кращі обласні команди в кожній віковій категорії з'їжджаються на всеукраїнський турнір».
Олександр КАДЕНКО
перший віце-президент Асоціації аматорського футболу
«Ми проводимо багато змагань, але кожен раз дивуюся дитячій цілеспрямованості, радості перемог і стійкості після поразки, - зазначає Каденко. - І, напевно, у кожної дитини враження на все життя. Адже кожен юний футболіст, який брав участь в обласних змаганнях, нагороджується грамотою, подарунками та сувенірами. Не кажучи вже про всеукраїнських фіналістів, до нагородження яких ми залучаємо вітчизняних зірок футболу».
Важливим напрямком в соціальній діяльності компанії є підтримка спецолімпійців - спортсменів, які мають відхилення в розумовому розвитку.

«Нагальні потреби і герої Спеціальної Олімпіади не настільки відомі, як вони цього заслуговують», - підкреслив в інтерв'ю УНІАН виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України Андрій Підварко.

Спеціальна Олімпіада - громадська міжнародна організація, створена в 1968 році. В Україні Спеціальна Олімпіада була зареєстрована в березні 2002-го, об'єднавши понад 18 тисяч спортсменів.
«Безумовно, це - невелика частина людей з вадами розумового розвитку, які живуть в Україні. Багато з них ізольовані від суспільства і стикаються з дискримінацією. Але Спеціальна Олімпіада дає таким людям можливість удосконалювати свої здібності, покращувати стан здоров'я і долати життєві перешкоди. В проекті задіяна велика кількість тренерів і волонтерів».
Андрій ПІДВАРКО
виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України
Coca-Cola - глобальний спонсор Спеціальної Олімпіади. В Україні з спецолімпійцями вона співпрацює з 2010 року. З того часу за підтримки компанії в нашій країні пройшло багато спортивних заходів, а деякі стали вже традиційними: всеукраїнські змагання з баскетболу, футболу, плавання, легкої атлетики та гімнастики. І це, не враховуючи міжнародні змагання, в яких вітчизняні спецолімпійці беруть участь.

«Вони не просто беруть участь, а перемагають. Так, на останніх Всесвітніх Літніх Іграх Спеціальної Олімпіади наші атлети здобули 4 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Світлана Росоловська завоювала «золото» і «срібло» з плавання, Мар'яна Ахрарова - золоту медаль з гімнастики, Христина Клімова - «срібло» з бадмінтону, Степан Сінюков - «бронзу» з плавання, Максим Наливайко бронзову медаль з гімнастики», - з гордістю повідомив Андрій Підварко.
Нові можливості для незахищеної молоді
Допомогти соціально незахищеній молоді отримати гідну освіту і надати їм більше шансів набути впевненості в майбутньому - таку мету поставили перед собою організатори соціальної програми iLearn - Coca-Cola і громадський союз «Освіторія».

Проект стартував минулого року в центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто» в Святогорську Донецької області. Цей інтернат став домівкою для багатьох дітей-переселенців із зони АТО. Саме тут організатори запровадили освітній проект iLearn - онлайн-курси, які відповідають програмі ЗНО та являють собою відео-лекції, комп'ютерні тести, матеріали для самопідготовки, а також вебінари з лекціями викладачів вишів.

Програма iLearn дозволила значно збільшити кількість випускників «Смарагдового міста», які вступили до вишів або технікумів.
«Мені програма допомогла піти навіть далі, ніж я очікував. Я сподівався на технікум, а вступив до ВНЗ, на факультет «машинобудування».
Володимир РАГУЗ
Випускник «Смарагдового міста», в 2016 році став студентом Донбаської державної машинобудівної академії (м.Краматорськ)
У 2016-2017 навчальних роках програма реалізується в п'яти областях України - Донецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Львівській і Закарпатській. Зокрема, в 2016 році відкрили 8 комп'ютерних класів в школах-інтернатах, які приєдналися до програми, і забезпечили випускників технічною базою для підготовки.

Початкове охоплення навчання на платформі iLearn передбачає п'ять інтернатів. Як і в «Смарагдовому місті», нові учасники проекту зможуть оволодіти практичними ремеслами кухаря, перукаря та іншими на курсах «Перша професія».

В цілому організатори ставлять перед собою досить амбітну мету - до 2020 року допомогти 25-ти тисячам соціально незахищених юнаків і дівчат отримати шанс на краще майбутнє.

Подібні соціальні проекти, про які ми розповіли на прикладі компанії Coca-Cola, демонструють стандарти сучасних цивілізованих взаємин бізнесу з навколишнім середовищем і суспільством, є прикладом ведення соціально відповідального бізнесу для українських компаній. І сьогодні вже багато вітчизняних фірм починають працювати не тільки для того, щоб отримати прибуток, але і з метою налагодження партнерства з різними соціальними групами, сприяючи таким чином сталому розвитку суспільства, створенню в ньому гармонійних відносин, взаєморозумінню і підтримці.
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Автор тексту: Микола Бабич
У матеріалі використані фото Олега Сорокіна, Василя Чауса, Зіновія Петровича, Національного олімпійського комітету України, Спеціальної Олімпіади України, Асоціації аматорського футболу України, Українського товариства охорони птахів, компанії Сосa-Cola Україна