БІЗНЕС ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

«Разом ми реалізували ще один проект - «Do like Olympians», що дає можливість отримати майстер-клас від олімпійця: провести спортивну розминку під його безпосереднім керівництвом, поспілкуватися з чемпіоном, отримати настанови та зарядитися енергією і оптимізмом, повірити в свої сили - так, як зробили герої-олімпійці, досягнувши найвищих вершин в спорті. Для цього проекту комплекс вправ ранкової зарядки для дітей розробила багаторазова олімпійська чемпіонка Анна Безсонова. Як результат - лише перша хвиля проекту охопила понад 130 шкіл України. Учасниками розминки із зіркою спорту стали понад 8,5 тисячі учнів, не кажучи вже про величезну кількість залучених до процесу глядачів, батьків і друзів».
Сергій БУБКА
голова Національного олімпійського комітету