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В'їзд туристів до країн, які прийматимуть Євро-2020
Обмеження на поїздки в зв'язку з пандемією COVID-19 постійно змінюються, тому спланувати подорож у місто, яке прийматиме Євро-2020, може бути проблематично.
Організатори турніру просять туристів враховувати обмеження на перетин кордону та посилені заходи контролю, які діють у момент поїздки. Для тих, хто вже придбав квитки, послаблень не передбачено. Усіх, хто планує потрапити на стадіони, де проходитимуть ігри, може чекати карантин, надання негативного тесту на COVID-19, обмеження терміну перебування в країні та інше. У деяких випадках в'їзд до країни-господаря може бути закритий зовсім.