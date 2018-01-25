Глазго - найбільше місто Шотландії та третє за величиною у Великій Британії, назва якого в перекладі з гельської означає "зелена долина". Тут відбувся перший футбольний матч в історії збірних - у 1872 році Шотландія та Англія зіграли 0:0. Розташований Глазго за 70 км від столиці Шотландії Единбурга.





Попри побоювання, 7 квітня шотландські чиновники заявили, що допустять не менше 12 000 уболівальників на трибуни "Гемпден Парку" - це чверть від загальної місткості.