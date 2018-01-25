ЄВРО-2020
Чим унікальна ця надочікувана спортивна подія
16-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. За планами, він мав пройти у червні-липні 2020-го, однак через пандемію COVID-19 змагання було перенесено на рік. Незважаючи на це, чемпіонат збереже назву "Євро-2020".

Турнір вперше пройде в 11 різних містах Європи:
Амстердам
(Нідерланди)
Баку
(Азербайджан)
Будапешт
(Угорщина)
Бухарест
(Румунія)
Глазго
(Шотландія)
Копенгаген (Данія)
Лондон
(Англія)
Мюнхен
(Німеччина)
Рим
(Італія)
Санкт-Петербург
(Росія)
Севілья
(Іспанія)
Виконавчий комітет УЄФА перерозподілив деякі матчі Євро-2020. Чотири поєдинки, які спершу мали пройти у Більбао, перенесені до Севільї. Арена прийме 30% уболівальників від загальної місткості трибун.

Три матчі групи Е, які мали відбутися у Дубліні, перенесені до Санкт-Петербурга, який спочатку отримав три матчі групи В та один чвертьфінал. Матч 1/8 фіналу, який повинен був прийняти Дублін, перенесений на лондонський "Уемблі", де 11 липня пройде фінал турніру. Лондон прийматиме його вдруге після Євро-1996.
Скільки буде глядачів на стадіонах?

У всіх містах матчі пройдуть з глядачами. Так, Санкт-Петербург та Баку відкриють стадіони на 50% від місткості трибун. Будапешт має намір пустити 100% глядачів, однак із суворими правилами входу на стадіон. Ігри в Амстердамі, Бухаресті, Глазго, Копенгагені, Римі та Севільї пройдуть від 25% до 45% глядачів. Лондон підтвердив мінімальну місткість у розмірі 25% місць на три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу. Мюнхен планує пускати на матчі мінімум 14 500 глядачів, тобто 22% від загальної місткості трибун.
В'їзд туристів до країн, які прийматимуть Євро-2020

Обмеження на поїздки в зв'язку з пандемією COVID-19 постійно змінюються, тому спланувати подорож у місто, яке прийматиме Євро-2020, може бути проблематично.

Організатори турніру просять туристів враховувати обмеження на перетин кордону та посилені заходи контролю, які діють у момент поїздки. Для тих, хто вже придбав квитки, послаблень не передбачено. Усіх, хто планує потрапити на стадіони, де проходитимуть ігри, може чекати карантин, надання негативного тесту на COVID-19, обмеження терміну перебування в країні та інше. У деяких випадках в'їзд до країни-господаря може бути закритий зовсім.
Азербайджан, Угорщина, Румунія та Росія ухвалили особливий порядок в'їзду:

Від власників квитків, які прибувають до Будапешта, не вимагатимуть дотримання карантину. Інші вимоги, як-то негативний тест на COVID-19, залишаються чинними.

Міжнародні поїздки до Баку для нерезидентів заборонені. Однак власники квитків, які є громадянами та/або особи без громадянства у Туреччині, Швейцарії та Великобританії, а також країн, що вийшли у чвертьфінал, зможуть отримати візу. Їм буде дозволено не дотримуватися карантину при наявності негативного тесту на COVID-19.

Санкт-Петербург також забезпечить послаблення на в'їзд для власників квитків на матчі.

Уболівальникам, які приїдуть на матчі до Бухареста, не потрібно дотримуватися карантину, якщо вони нададуть нещодавно зроблений негативний тест на COVID-19 та пробудуть у країні не більше трьох днів.

Заходи проти COVID-19

У зв'язку з пандемією коронавірусу під час проведення Євро-2020 будуть діяти особливі правила. Зокрема, у кожного власника квитків буде 30-хвилинний тимчасовий слот для входу на стадіон. Впродовж усього перебування на стадіоні необхідно носити захисну маску. Окрім того, на кожній арені діятимуть свої заходи безпеки. Такі як вимірювання температури або експрес-тест на COVID-19.
А тепер найцікавіше - який вигляд мають головні арени, що прийматимуть Євро-2020
Гемпден Парк,
Глазго
Глазго - найбільше місто Шотландії та третє за величиною у Великій Британії, назва якого в перекладі з гельської означає "зелена долина". Тут відбувся перший футбольний матч в історії збірних - у 1872 році Шотландія та Англія зіграли 0:0. Розташований Глазго за 70 км від столиці Шотландії Единбурга.

Попри побоювання, 7 квітня шотландські чиновники заявили, що допустять не менше 12 000 уболівальників на трибуни "Гемпден Парку" - це чверть від загальної місткості.
Гемпден Парк
Повна місткість
51 866
Скільки допустять (25-33%)
12 000-17 000
Матчі
14.06 Шотландія - Чехія
18.06 Хорватія - Чехія
22.06 Шотландія - Хорватія
29.06 1 матч 1/8 фіналу
"Гемпден Парк" - домашня арена футбольного клубу "Квінз Парк" та збірної Шотландії з футболу. Стадіон відкритий у 1903 році. Входить до числа 5-зіркових стадіонів УЄФА.

На цій арені неодноразово проводились фінали європейських кубків. Стадіон приймав футбольні матчі Олімпіади-2012.

У 1960 році на "Гемпден Парк" відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів 1959/60, що став найвідвідуванішим за всю історію проведення фіналів турніру: на нього прийшло понад 127 тисяч вболівальників. Крім того, цей же фінал побив рекорд за кількістю голів, забитих за матч, — 10. Із цих 10 голів 4 забив Ференц Пушкаш, що також є рекордом.
Йохан Кройфф Арена, Амстердам
Амстердам називають велосипедною столицею світу. Цього виду транспорту у місті дійсно більше, ніж жителів, і понад 60% переміщень у центрі відбуваються на велосипедах.

У Нідерландах підтвердили, що мінімум 13 тисяч глядачів побачать матчі Євро на головному стадіоні Амстердама. "Йохан Кройфф Арена" - домашній стадіон футбольного клубу "Аякс" та збірної Нідерландів з футболу. Вміщує 51 628 глядачів.
Йохан Кройфф Арена
Повна місткість
54 990
Скільки допустять (25-33%)
13 000-18 000
Матчі
13.06 Нідерланди - Україна
17.06 Нідерланди - Австрія
21.06 Північна Македонія - Нідерланди
26.06 1 матч 1/8 фіналу
"Йохан Кройфф Арена" побудована та відкрита у 1996 році. Проект стадіону був розроблений ще 1986 року в рамках підготовки до літніх Олімпійських ігор-1992. Однак право на проведення Олімпіади виборола Барселона, і план побудови нового стадіону в Амстердамі закинули.

"Амстердам-Арена" була офіційно відкрита 14 серпня 1996 року королевою Беатрікс. На стадіоні розташований музей ФК "Аякс".

На момент відкриття "Йохан Кройфф Арена" була першим в Європі стадіоном з висувним дахом. У 2018 році її на честь легендарного футболіста Йохана Кройффа, який помер у березні 2016-го.
Національний стадіон,
Бухарест
Бухарест називав себе маленьким Парижем у першій половині ХХ століття, поки не потрапив під вплив комуністів. Однак у місті збереглося чимало старовинних будівель.

Румуни на Євро-2020 пустять мінімальні 13 тисяч осіб - чверть від загальної кількості місць. Там, до речі, нещодавно тренувалися організовувати великі події: навесні арена приймала матчі "Челсі" та "Атлетіко" у плей-офф Ліги чемпіонів.
Національний стадіон, Бухарест
Повна місткість
55 600
Скільки допустять (25-33%)
13 000-18 000
Матчі
13.06 Австрія - Північна Македонія
17.06 Україна - Північна Македонія
21.06 Україна - Австрія
28.06 1 матч 1/8 фіналу
"Арена Націонале" стоїть на місці старого "Національного стадіону", де двічі виступав Майкл Джексон. Новий стадіон у 2012 році приймав фінал Ліги Європи УЄФА, коли "Атлетіко" з рахунком 3:0 переміг "Атлетик".
Паркен, Копенгаген
Копенгаген називають одним із найщасливіших міст світу, а також містом велосипедистів, як і Амстердам. Тут більша частина городян їздять на велосипеді щодня.

Наприкінці березня данський уряд заявив, що під час Євро-2020 стадіон у Копенгагені заповнять на 30%, зараз офіційна інформація УЄФА - від чверті до третини.
Паркен, Копенгаген
Повна місткість
38 065
Скільки допустять (25-33%)
9 500-12 500
Матчі
12.06 Данія - Фінляндія
17.06 Данія - Бельгія
21.06 Росія - Данія
28.06 1 матч 1/8 фіналу
Головний футбольний стадіон у Копенгагені відкритий 1992 року, має 38 065 сидячих місць. Це домашня арена клубу "Копенгаген", а також збірної Данії.

Окрім футбольних матчів, на стадіоні проходять музичні концерти. У різний час на ньому виступали ді-джей Tiësto, Depeche Mode, The Rolling Stones, Селін Діон, U2, Джордж Майкл, Ерік Клептон, Pink Floyd, Metallica та інші.

2001 року стадіон став головним майданчиком музичного конкурсу Євробачення. Рекордна відвідуваність за всю історію стадіону була зафіксована 23 червня 2007 року: на концерт Джастіна Тімберлейка було продано 55 000 квитків.
Концерт гурту Metallica на "Паркен Арені", 2019 рік
Стадіон "Санкт-Петербург"
Санкт-Петербург славиться каналами та 342 мостами, за що зветься Північною Венецією. Також відомий завдяки білим ночам - довгим літнім сутінкам, коли сонце повністю не сідає за горизонт.

У Росії пройдуть 7 матчів: шість ігор групового етапу та один із чвертьфіналів. Спочатку планувалося всього 4 гри, але через відмову Дубліна матчі зі столиці Ірландії перенесли до Петербурга.
Глава місцевого оргкомітету Олексій Сорокін зазначив, що ігри пройдуть за мінімальних обмежень.
Стадіон "Санкт-Петербург"
Повна місткість
68 134
Скільки допустять (50%)
34 000
Матчі
12.06 Бельгія - Росія
16.06 Фінляндія - Росія
21.06 Бельгія - Фінляндія
02.07 1 матч 1/4 фіналу
Стадіон "Санкт-Петербург" (також відомий як "Зеніт-Арена", "Хрестовський стадіон", "Газпром-Арена") — стадіон на Хрестовському острові Санкт-Петербурга. Розташована арена на місці демонтованого стадіону імені С.Кірова. Автором проекту був японський архітектор Кісьо Курокава.

Будівництво стадіону розпочалося 2007 року. Офіційно був введений в експлуатацію 29 грудня 2016-го.

На стадіоні проходили матчі Кубка конфедерацій-2017 та чемпіонату світу з футболу 2018 року.
Олімпійський стадіон, Севілья
Севілья - столиця Андалусії та четверте за величиною місто Іспанії. Знамените воно вежею Хіральда і палацом Алькасар, але багато хто знає його завдяки футбольному клубу "Севілья" - шестикратному переможцю Кубка УЄФА/Ліги Європи УЄФА.

Спершу матчі групи Е та збірної Іспанії мав приймати іспанський Більбао. Але уряд країни басків висунув надто суворі вимоги епідеміологічної безпеки - це вбило шанси на допуск глядачів. У підсумку було вирішено перенести матчі в Севілью - варіант запропонувала сама Федерація футболу Іспанії. Там готові пустити 20 тисяч уболівальників на 60-тисячний стадіон.

Збірна Іспанії точно рада: у Севільї підтримка буде точно активніша, ніж у Більбао - в країні басків іспанську національну футбольну команду не надто шанують.
Олімпійський стадіон, Севілья
Повна місткість
60 000
Скільки допустять (30%)
18 000
Матчі
14.06 Іспанія - Швеція
19.06 Іспанія - Польща
23.06 Словаччина - Іспанія
27.06 1 матч 1/8 фіналу
"Олімпійський стадіон" у Севільї був зведений у 1997 році спеціально до чемпіонату світу з легкої атлетики (1999).

Арена розрахована на 57 619 глядачів. Двічі включалася у заявку Севільї на проведення Олімпійських ігор 2004 та 2008 року.
Альянц Арена, Мюнхен
Столиця Баварії відома оркестрами та музеями, включаючи три Пінакотеки. Тут базуються компанії BMW та Siemens, а також футбольний клуб "Баварія". Знамените місцеве поняття "гемютліхкайт" описує типово мюнхенські тепло та затишок.

Німеччина заявила, що на трибуни стадіону у Мюнхені пустять 14,5 тисяч глядачів - 20% від місткості трибун. Або навіть більше, якщо дозволить епідеміологічна ситуація.
Альянц Арена, Мюнхен
Повна місткість
75 000
Скільки допустять (19,5%)
14 500
Матчі
15.06 Франція - Німеччина
19.06 Португалія - Німеччина
23.06 Німеччина - Угорщина
02.07 1 матч 1/4 фіналу
"Альянц Арена" - домашня арена футбольних клубів "Баварія" (Мюнхен) та "Мюнхен 1860". Названа іменем німецької корпорації Allianz.

Загальна місткість стадіону — 69 901 місце, у тому числі 66 000 сидячих місць. Стадіон зведений у 2005 році, вартість будівництва склала 340 млн євро.

Форма стадіону нагадує надувний човен, стінки якого складаються із прозорих ромбів.
Пушкаш Арена, Будапешт
У столиці Угорщини народився Ференц Пушкаш та багато інших гравців золотої угорської збірної 50-х років. Тут розташовані 80 геотермальних джерел та найбільша у світі система печер з термальними водами.

Будапешт виявився чемпіоном з оптимізму: це єдине місто зі списку, де прямо заявили про прагнення відкрити повні трибуни. Тамтешня влада пообіцяла, що всі 100% місць на стадіоні будуть зайняті - за умови суворого дотримання карантинних обмежень.

"Пушкаш Арена" навесні минулого року приймала матчі плей-офф Ліги чемпіонів, а у вересні тут пройшов Суперкубок УЄФА - на матч "Баварії" та "Севільї" тестово запросили 15 тисяч вболівальників.
Пушкаш Арена, Будапешт
Повна місткість
67 215
Скільки допустять (100%)
67 215
Матчі
15.06 Угорщина - Португалія
19.06 Угорщина - Франція
23.06 Португалія - Франція
27.06 1 матч 1/8 фіналу
Новий стадіон у Будапешті носить ім'я головної зірки угорського футболу. На ньому виступає збірна Угорщини.

Його попередник "Непштадіон" ("Народний") 23 травня 1954 року приймав матч, в якому збірна Англії зазнала своєї найбільшої поразки від Угорщини - 1:7.
Олімпійський стадіон, Баку
Баку - найбільш низько розташована столиця світу (28 метрів нижче від рівня моря). Її також називають Містом вітрів. З XIX століття Баку - центр видобутку нафти.

Уряд Азербайджана заявив про готовність заповнити арену на 50% - тобто пустити на трибуни понад 30 тисяч глядачів.

Топ-збірних на груповому етапі там не очікується, але, як обіцяють футбольні експерти, ігри Туреччини мають точно викликати величезний інтерес.
Олімпійський стадіон, Баку
Повна місткість
68 700
Скільки допустять (50%)
34 000
Матчі
12.06 Уельс - Швейцарія
16.06 Туреччина - Уельс
20.06 Швейцарія - Туреччина
03.07 1 матч 1/4 фіналу
Церемонія закладання фундаменту бакинського національного стадіону відбулася 6 червня 2011 року у рамках святкування 100-річчя азербайджанського футболу.

На стадіоні пройшли Європейські ігри-2015, зокрема, змагання з легкої атлетики. У 2019 році на стадіоні відбувся фінал Ліги Європи між англійськими клубами "Челсі" та "Арсенал".
Стадіо Олімпіко, Рим
У Римі зосереджено дуже багато популярних туристичних об'єктів. Недарма це місто називають Caput Mundi (столицею світу) та Вічним містом.

Саме у столиці Італії відбудеться матч відкриття Євро-2020. На стадіон планують пустити близько 12 тисяч глядачів.

Зараз в Італії розробляють план, як зробити відвідування футболу якомога безпечнішим. Є варіант, при якому уболівальників змусять використовувати додаток, що контролює епідеміологічний статус - чи зроблене щеплення, а також свіжий тест на COVID-19.
Стадіо Олімпіко, Рим
Повна місткість
72 698
Скільки допустять (22%)
16 000
Матчі
11.06 Туреччина - Італія
16.06 Італія - Швейцарія
20.06 Італія - Уельс
03.07 1 матч 1/4 фіналу
Стадіон "Олімпіко" ділять "Лаціо" та "Рома". Головна арена Риму відкрилася у 1953 році, після чого неодноразово реконструювалася.

"Олімпіко" приймав чотири фінали Кубка європейських чемпіонів, Олімпіаду-1960 чемпіонат Європи-1968 та чемпіонат світу-1990.
Уемблі, Лондон
Лондон - найвідвідуваніше місто світу, яке приймає щороку близько 31 мільйона туристів. В англійській столиці проживає близько дев'яти мільйонів людей. Це батьківщина королеви Єлизавети, Чарльза Діккенса та панк-року. Лондон - єдине місто, яке проводило цілих три Олімпіади: в 1908, 1948 та 2012 роках.

Головний стадіон турніру "Уемблі" - тут пройдуть 8 матчів, включаючи обидва півфінали та фінал. Уряд Великої Британії заявив, що на стадіони допустять 20 тисяч уболівальників.

Федерація футболу Англії повідомила, що на матчі групи готові пускати чверть арени, але до вирішальних ігор кількість глядачів можуть збільшити (до 50%).
Уемблі, Лондон
Повна місткість
90 000
Скільки допустять (25%)
22 500
Матчі
13.06 Англія - Хорватія
18.06 Англія - Шотландія
22.06 Чехія - Англія
26.06 1 матч 1/8 фіналу
29.06 1 матч 1/4 фіналу
06.07 Перший півфінал
07.07 Другий півфінал
11.07 Фінал
"Уемблі" (відомий також як "Новий Уемблі") - найбільша спортивна арена Англії. Стадіон був відкритий у 2007 році на місці старого стадіону. Старий Уемблі, відомий також як "Empire Stadium", був одним із найвідоміших футбольних стадіонів світу до моменту його знесення у 2003 році.

"Новий Уемблі" вміщує 90 000 глядачів та є другим за місткістю стадіоном у Європі (після "Камп Ноу" у Барселоні, який може розмістити 99 354 уболівальників).

На "Уемблі" свої домашні матчі проводить національна збірна Англії з футболу.
На "Уемблі" пройшли футбольні фінали літніх Олімпійських ігор-2012. У 2011 та 2013-му стадіон прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА.

Окрім футболу, на стадіоні проводяться матчі регбілігу та американського футболу. "Уемблі" - один із головних світових майданчиків для масштабних концертів. Тут виступали Muse, Green Day, Oasis, Take That, Metallica, AC/DC, U2, Мадонна, BTS та багато інших музикантів.

У 1985 році на "Уемблі" пройшов легендарний благодійний фестиваль Live Aid, де виступив гурт Queen.
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Автор: Вероніка Кордон