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Інгредієнти:
- печиво Oreos
- палички для льодяників
- кокосове масло
- зубочистка
- білий і чорний шоколад
- чорна стрічка для декорування
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Інгредієнти:
- гарбуз 1,5 кг
- рис 1/2 склянки
- масло вершкове 100 г
- цукор 2 ст.л.
- родзинки 1 стакан
- яблука 3 шт.
- кориця
- сіль
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Інгредієнти:
– 120 г томатного соку (в ідеалі домашнього, але підійде й магазинний)
– половина чайної ложки тертого хріну (радимо терти у відкритому приміщенні, бо очі сльозяться гірше, ніж від цибулі)
– кілька капель соусу Табаско
– лід за бажанням
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Інгредієнти:
– мартіні або будь-який лікер - 250 мл
- гренадин - 100 мл
- шприци — 1 упаковка