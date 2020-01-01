В останній день жовтня у багатьох країнах світу, але в першу чергу в США та Великобританії, прийнято відзначати Хеловін. Але віднедавна його активно святкують і в Україні.

УНІАН розповість, як організувати свято, що одягнути та приготувати на Хелловін.
Історія Хеловіну
Історія сягає періоду древніх кельтів, які святкували Самайн. Кельти ділили рік на дві половини. Період з травня по жовтень вони вважали добрим і світлим, а з листопада по квітень - холодним, темним та зловісним. Ніч із 31 жовтня на 1 листопада була межею між цими двома відрізками року.

Тоді люди вірили, що саме в ніч Самайна між світом живих та світом духів відкриваються невидимі двері, через які покійні родичі можуть заглянути в гості до своїх нащадків.

Однак разом з духами, за переказами кельтів, проникала і нечисть. Людям доводилося захищати себе і своє житло від непроханих гостей із потойбічного світу. Вони збиралися біля багать із жерцями та одягали шкури звірів, щоб відлякати злих духів.
Коли до Європи прийшло християнство, сенс свята поступово загубився. У VIII столітті римський папа Григорій III вирішив перенести на 1 листопада День всіх святих. 31 жовтня стало передоднем цього свята. Англійською воно звучало як All Hallows Even, а згодом скоротилося до Halloween.

І хоч сама суть свята відійшла у минуле, сьогодні люди продовжують відзначати Хеловін. У багатьох країнах світу це дуже популярне свято. Причому, з розмахом його святкують не тільки діти, а й дорослі.
Декор на Хеловін
Один з головних атрибутів Хеловіну - Джек-ліхтар, тобто гарбуз, в якому вирізають моторошну або веселу мордочку. Всередину варто обов'язково поставити свічку, тоді Джек віджене всю нечисть від житла та його мешканців.
У Штатах діти особливо люблять Хеловін, оскільки можна не тільки похизуватися креативними костюмами, а й запастися солодощами. 31 жовтня вбрана у химерні образи дітвора ходить від домівки до домівки, запитує у господарів "Цукерки або смерть" та отримує "відкуп" - солодощі.
На Хеловін будинки, ресторани, кав'ярні та офіси декорують штучним павутинням, гарбузами, іграшковими павуками, кажанами та іншими атрибутами, пов'язаними з тематикою свята.
Костюми на Хеловін
Як ми уже з'ясували, кельти одягали страхітливі костюми, щоб відлякати духів. Сьогодні ж Хеловін – це скоріше конкурс на найбільш оригінальний та моторошний костюм.

Кілька ідей для образів на День усіх святих дивіться далі.
Медуза Горгона

У давньогрецькій міфології Медуза Горгона була чудовиськом із жіночим обличчям та зміями замість волосся. Погляд Горгони перетворював будь-яку живу істоту на камінь. Тому такий костюм може бути прекрасним варіантом для святкування Хеловіна. Варто пам'ятати, що найважливіше в такому образі – імітація зміїного волосся, якого можна досягнути, вплітаючи штучних "гримучих" у волосся. Такі гумові змії продаються у спеціальних магазинах у відділі з масками.
Харлі Квінн

Образи супергероїв на Хеловін були популярними у всі часи. Сьогодні неможливо уявити це свято без костюма Харлі Квінн із відомого фільму "Загін самогубців".

Щоб повторити образ чарівної лиходійки з добрим серцем та своєрідними манерами, потрібен червоно-синій комплект із куртки-бомбера, шортів, високих кедів, чорних колготів в сіточку та футболки з принтом. Із червоного, синього та білого складається і макіяж лиходійки.
Клоун Пеннівайз

Після виходу 2-ї частини фільму "Воно" образ зловісного клоуна Пеннівайза став чи не найпопулярнішим костюмом на Хеловін.
Монахиня

Образ монахині на Хеловін завжди був популярним. Однак після виходу фільму жахів "Прокляття монахині" 2018 року цей костюм отримав ще більше бонусів серед тінейджерів. Образ проклятої монашки прикрасить будь-яку вечірку до Дня всіх святих.
Кривава медсестра

Щоб створити костюм кривавої медсестри, вам знадобиться медичний халат, шапочка з хрестом, скальпель хірурга, стетоскоп, величезний шприц та червона фарба. Аби повністю передати образ медсестри, яка здатна на страшні речі – забризкайте халат бутафорською кров'ю. Для цього змішайте кукурудзяний сироп та фарбник.

Для довершення образу продумайте макіяж. За можливості використовуйте театральний грим. Медсестра має бути зі смертельно білим обличчям, а також слідами крові на одязі, руках та обличчі. Під очима намалюйте синці, а очі зробіть дикими за допомогою білих або червоних лінз.
Костюм коронавірусу

Що може бути страшніше та іронічніше у ніч Хеловіну, як з'явитися в образі пандемії, яка жахає світ увесь 2020 рік.

До прикладу, на Amazon продаються хеловінські маски коронавірусу, виготовлені китайською фірмою.
Макіяж на Хеловін
Якщо ж жоден із запропонованих образів вам не до душі, радимо надихнутися відео, як вдома створити неймовірно реалістичний хеловінський образ, якого жахатимуться усі навколо.
Що приготувати на Хеловін
Яке ж свято без смаколиків! На Хеловін обов'язково варто приготувати страви з гарбуза, а також печиво та інші десерти у вигляді павуків, очей, пальців та інших моторошних атрибутів свята. Крім того, обов'язковим елементом хеловінської вечірки мають бути моторошно декоровані коктейлі.
Печиво "Джек Скеллінгтон"
Є так багато чудових персонажів, які втілюють дух Хеловіну: привид Каспер, сімейка Адамсів, Франкенштейн... Однак ми сьогодні виділимо не такого популярного персонажа - Джека Скелінгтона. Саме його обличчя вирізають у гарбузах. Такого "короля" ставлять майже в кожному будинку. Також Джек може стати смачним десертом, для приготування якого потрібні максимально прості інгредієнти.
Інгредієнти:

- печиво Oreos
- палички для льодяників
- кокосове масло
- зубочистка
- білий і чорний шоколад
- чорна стрічка для декорування
Приготування:

1. На кожну паличку одягніть печиво-сендвіч. Розтопіть білий шоколад із кокосовим маслом. Якщо такого немає, можна замінити вершковим. Кожне печиво занурте у білий шоколад. Покладіть його у холодильник на 10-15 хвилин, щоб десерт повністю застиг.

2. Розтопіть чорний шоколад. Вмочіть у нього зубочистку і намалюйте на кожному печиві очі, рот та ніс. Пам'ятайте, що губи у Джека зашиті, тому вздовж лінії рота варто намалювати маленькі вертикальні лінії.

3. Покладіть печиво знову в холодильник до повного застигання шоколаду. Візьміть чорну стрічку та зав'яжіть бантик на кожній паличці. Смакуйте із задоволенням!
Фарширований гарбуз
Нафарширувати гарбуз можна будь-якою начинкою, головне - проявити фантазію. Дуже смачна начинка з м'ясом, картоплею та грибами, будь-якими овочами: кабачками, помідорами, солодким перцем, цвітною капустою, цибулею. Нерідко з гарбуза готують десерт: фарширують овоч сиром, фруктами, родзинками та курагою. Одним із найпростіших є рецепт гарбуза, фаршированого рисом та яблуками.
Інгредієнти:

- гарбуз 1,5 кг
- рис 1/2 склянки
- масло вершкове 100 г
- цукор 2 ст.л.
- родзинки 1 стакан
- яблука 3 шт.
- кориця
- сіль
Приготування:

1. Відварити рис до напівготовності.

2. Замочити на чверть години родзинки, злити воду.

3. Очистити яблука від шкірки, насіння та плодоніжок. Нарізати соломкою.

4. Зрізати у добре вимитого гарбуза верхівку. Видалити ложкою насіння і більшість м'якоті, залишити товщину не більше 2 см.

5. Нарізати дрібно м'якоть, змішати з рисом, родзинками та яблуками.

6. Додати цукор, корицю. Ретельно перемішати.

7. Нафарширувати готовою сумішшю гарбуз, викласти на застелене пергаментом деко. Запікати до готовності. Перед подачею на стіл полити страву топленим вершковим маслом.
Коктейлі на Хеловін
Яке ж свято без смачних напоїв! Для їхнього приготування ви витратите мінімум часу та зусиль, а отримаєте дуже ефектні та смачні коктейлі для хеловінської вечірки.
Коктейль "Кров Дракули"
Це зігріваючий і гострий коктейль. Він не лише чудово підходить до тематики свята, а й буде непоганою профілактикою вірусних захворювань.
Інгредієнти:

– 120 г томатного соку (в ідеалі домашнього, але підійде й магазинний)
– половина чайної ложки тертого хріну (радимо терти у відкритому приміщенні, бо очі сльозяться гірше, ніж від цибулі)
– кілька капель соусу Табаско
– лід за бажанням
Приготування:

Покладіть у келих (замість нього можна використати невеличкі баночки) лід, додайте хрін, соус і томатний сік. Перемішайте. Щоб ефектно подати, прикрасьте посуд "кров'ю". Для цього потрібно приготувати спеціальний сироп. Знадобиться: 1 склянка цукру, пів склянки води, червоний харчовий барвник, пів склянки кукурудзяної патоки.


З'єднайте цукор, воду і патоку. Підігрійте до 150 градусів, не помішуючи. Має вийти густа і тягуча суміш. Додайте барвник, й гарно перемішайте. Занурте верхню частину келиха чи баночки кромкою вниз у суміш. Головне робити все швидко, поки суміш не затверділа.
Коктейль "Шприц"
Цей коктейль і смачний, і ефектний. Зробити його - раз плюнути, однак гості будуть точно здивовані.
Інгредієнти:

– мартіні або будь-який лікер - 250 мл
- гренадин - 100 мл
- шприци — 1 упаковка
Приготування:

Все дуже просто. Разлийте мартіні чи лікер у келихи, у шприци (без голок) наберіть гренадин. Перед подачею опустіть шприц у келих або чарку та повільно випустіть рідину.
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Автор: Вероніка Кордон