Історія сягає періоду древніх кельтів, які святкували Самайн. Кельти ділили рік на дві половини. Період з травня по жовтень вони вважали добрим і світлим, а з листопада по квітень - холодним, темним та зловісним. Ніч із 31 жовтня на 1 листопада була межею між цими двома відрізками року.



Тоді люди вірили, що саме в ніч Самайна між світом живих та світом духів відкриваються невидимі двері, через які покійні родичі можуть заглянути в гості до своїх нащадків.



Однак разом з духами, за переказами кельтів, проникала і нечисть. Людям доводилося захищати себе і своє житло від непроханих гостей із потойбічного світу. Вони збиралися біля багать із жерцями та одягали шкури звірів, щоб відлякати злих духів.

