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Відварити перепелині яйця і порізати їх навпіл.
Огірок (або селеру, що більше смакує) очистити від шкірки та нарізати кружальцями.
Нарізати багет і змастити його м'яким сиром.
Красиво розташувати огірок і половину перепелиного яйця.
Зверху прикрасити мікрозеленню.
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Змішати необхідні продукти і спекти млинці. Потім підготувати начинку. Обсмажити окремо куряче філе, цибулю з часником, печериці.
Вирізати з листкового тіста 2 різних за розміром кола. Менше вкласти у форму, застелену пергаментом, краї загнути. Зверху викласти млинець, розподілити начинку з курячого філе, змастити; слідом — другий, смажену цибулю і змастити; далі — третій, натертий сир, змастити, і так по черзі.
Верхній млинець накрити другим колом із листкового тіста, скріпивши краї з нижнім . Верхівку змазати жовтком, випікати при температурі 170°C впродовж години.
Прикрасити курник можна кунжутом.
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Сир протерти крізь сито (повинен бути розсипчастим). На водяній бані розтирати яйця з цукром, поки вони не стануть блідо-кремовими.
Фісташки (100 г) залити окропом, залишити на декілька хвилин, потім почисти кожне зернятко від шкірки і подрібнити на крихти.
У протертий сир влити яйця, додати ванільний цукор, розтоплене масло і ретельно перемішати (до утворення однорідної маси), додати фісташкові крихти і ще раз перемішати. Перекласти сирну масу у форму, рівненько застелену марлею (якщо будуть складки марлі, залишаться відбитки на пасці, а це особливість такої паски). Кінці марлі рівно викласти на сир, поставити зверху тарілочку, а на неї щось важке (наприклад, банку з водою).
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Потрібно підготувати завчасно шкарлупки: добре вимити яйця, зробити отвір з тупої сторони, вилити вміст, сполоснути шкарлупки всередині та висушити.
Щоб шкарлупки не переверталися, їх потрібно ставити у сіль – насипати солі у деко і повставляти їх туди. Потім наповнити тістом (приблизно на дві третини) і поставити випікатися при температурі 180°.
Готові кекси викласти у кошичок чи глибоку тарілку, прикрасити за смаком. Можна змастити помадкою або посипати цукровою пудрою. Подавати найефектніше у шкарлупці, щоб гості самі почистили. Вони будуть дуже здивовані, коли побачать під шкарлупою кекси!
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Спочатку топимо вершкове масло. Коли розтане, вливаємо в масло молоко. Розчиняємо в молоці звичайний і ванільний цукор. Нагріваємо до температури 40 градусів — суміш повинна бути теплою, не гарячою. Додаємо до молочно-масляної суміші яйце, добре перемішуємо.
З'єднуємо дріжджі та просіяне борошно. Вливаємо теплу молочну суміш (гаряче молоко вбиває дріжджі). Замішуємо м'яке тісто, яке не повинне прилипати до рук. Намагайтеся не підмішувати зайве борошно. Краще при вимішуванні нанесіть на руки трохи олії, так тісто не буде прилипати та залишиться повітряним і легким.
Накриваємо тісто рушником і залишаємо підходити в теплому місці.
Після того, як тісто збільшиться в об'ємі вдвічі, знову вимішуємо його. Накриваємо серветкою і ще раз залишаємо підходити. Це потрібно повторити 2−3 рази, щоб паасброд був більш повітряним.
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Вечір першого дня
Сухофрукти порізати невеликими шматочками, залити алкоголем, перемішати, накрити плівкою і дати настоятися ніч при кімнатній температурі. Цукати не замочувати.
Дріжджі залити теплим молоком + 1 ст.л. цукру, накрити і дати спінитися близько 10-15 хвилин.
У чашу міксера насипати сіль, потім просіяти борошно, додати цукор, все перемішати.
До борошна влити молоко з дріжджами, почати заміс на низьких оборотах міксера. Потім додати яйця, збільшити швидкість міксера до середньої та вимішувати до гладкості тіста близько 5-7 хвилин. Тісто буде досить липким.
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У великій мисці підігрійте 60 мл молока і розчиніть у ньому дріжджі. Додайте 50 г цукру і 70 г борошна, розмішайте та залиште у теплому місці до появи бульбашок.
За цей час змішайте молоко, що залишилося, з маслом і цукром, підігрійте на невеликому вогні, щоб масло розтало. Зніміть з вогню й охолодіть до кімнатної температури.
В окремій мисці змішайте 140 г борошна з апельсиновою цедрою і меленим кардамоном. Збийте яйця з сіллю і відставте в сторону. Коли олійно-молочна суміш охолола, а на поверхні дріжджової суміші з'явилися бульбашки, додайте до борошна з цедрою і кардамоном і ретельно вимісіть.