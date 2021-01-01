КРЕАТИВНИЙ великдень
Як зробити свято цікавим та оригінальним
Воскресіння Христове – велике християнське свято, однак і світське також. Тому тут є чимало місця для креативу. У 2021 році Великдень припадає на 2 травня. Як оригінально прикрасити житло, що приготувати, окрім паски, та чим частують на Пасху в інших країнах - читайте далі.
Великодній декор
Затишне та оригінальне оформлення житла до Великодня покращить настрій та створить відчуття свята. Гарною ідеєю буде поставити вдома композицію із вербових гілок, а також прикрасити житло гніздами зі свічками, декоративними яйцями, кроликами та солодощами.
Де узяти потрібну атрибутику? Можна придбати її у магазині декору чи товарів для дому. Або ж зробити власноруч. Декоративні яйця, наприклад, можна виготовити із повітряного пластиліну.
Гарно у домівці виглядатимуть і гнізда із гілок у тандемі зі свічками. Зробити їх можна із тонких березових гілочок та кількох штучних квітів. Якщо цього вам замало, прикрасьте ще й горщики з весняною зеленню. У цьому допоможуть серветки з тематикою Великодня. Спершу потрібно задекорувати горщик світлою фарбою, потім клеєм перенести зображення із серветки на висохлу поверхню. Робиться це просто, а виглядає ефектно.
На двері за прикладом новорічного вінка із хвої можна повісити великодній вербовий віночок. Сплести його нескладно за інструкцією на відео. Задекорувати вінок можна за своїм смаком. Підійдуть ті ж яйця, іграшкові курчатка, квіти, колосся, стрічки.
Великодні страви
Домівка прикрашена, саме час подбати про святковий стіл. Класичною паскою та кільцем ковбаси уже нікого не здивуєш. Тому - нумо експериментувати!
Брускета з перепелиним яйцем
Почати можна із розігріву, найпростішої закуски. Готується вона швидко, та ще хутчіше з'їдається. Тому краще приготувати з запасом.
Що знадобиться:
  • м'який сир (фета, вершковий)
  • перепелині яйця
  • цільнозерновий багет
  • огірок (або селера)
  • мікрозелень для прикрашення
Відварити перепелині яйця і порізати їх навпіл.
Огірок (або селеру, що більше смакує) очистити від шкірки та нарізати кружальцями.
Нарізати багет і змастити його м'яким сиром.
Красиво розташувати огірок і половину перепелиного яйця.
Зверху прикрасити мікрозеленню.
Курник
Підіймаємося вище кулінарною драбиною і готуємо курник (наголос на У). У давнину цю страву називали царською, без курника не обходилося жодне весілля. У приготуванні, скажемо одразу, він непростий. Однак його смак вартий докладених зусиль.

Щоб не просидіти весь день за приготуванням курника, радимо купити готове листкове тісто, і розпочати страву вже з випікання млинців.
Що знадобиться:
Для тіста:
  • 1 яйце
  • 150 мл молока
  • 1 ст. л. олії
  • 100 г борошна
  • сіль за смаком
  • 1 ст. л. цукру

Для начинки:
  • куряче філе: 200 г
  • печериці: 200 г
  • ріпчаста цибуля: 1 шт
  • часник: 1 шт
  • яйце куряче варене: 2 шт
  • сметана: 4 ст.л.
  • плавлений сирок: 1 шт
  • сир твердих сортів: 100-150 г

Для змащення:
  • 1 ст. л. сметани
  • яйце
Змішати необхідні продукти і спекти млинці. Потім підготувати начинку. Обсмажити окремо куряче філе, цибулю з часником, печериці.

Вирізати з листкового тіста 2 різних за розміром кола. Менше вкласти у форму, застелену пергаментом, краї загнути. Зверху викласти млинець, розподілити начинку з курячого філе, змастити; слідом — другий, смажену цибулю і змастити; далі — третій, натертий сир, змастити, і так по черзі.

Верхній млинець накрити другим колом із листкового тіста, скріпивши краї з нижнім . Верхівку змазати жовтком, випікати при температурі 170°C впродовж години.

Прикрасити курник можна кунжутом.
Фісташково-сирна паска
Дуже смачна сирна паска для тих, хто не хоче сильно відходити від канонів, але водночас прагне здивувати родину новою стравою.
Що знадобиться:
  • сир: 600 г
  • яйця: 2 шт
  • цукор: 250 г
  • вершкове масло: 100 г
  • ванільний цукор: 1 пакетик
  • фісташки (почищені): 100 г + для оздоблення ще 100 г
Сир протерти крізь сито (повинен бути розсипчастим). На водяній бані розтирати яйця з цукром, поки вони не стануть блідо-кремовими.

Фісташки (100 г) залити окропом, залишити на декілька хвилин, потім почисти кожне зернятко від шкірки і подрібнити на крихти.

У протертий сир влити яйця, додати ванільний цукор, розтоплене масло і ретельно перемішати (до утворення однорідної маси), додати фісташкові крихти і ще раз перемішати. Перекласти сирну масу у форму, рівненько застелену марлею (якщо будуть складки марлі, залишаться відбитки на пасці, а це особливість такої паски). Кінці марлі рівно викласти на сир, поставити зверху тарілочку, а на неї щось важке (наприклад, банку з водою).
Поставити форму у прохолодне місце. Важливо: у дні форми повинні бути отвори, щоб зайва сироватка могла стікати. Тому форму потрібно ставити так, щоб рідина мала куди виходити.

Через 8 годин перевернути форму на тарілку, зняти марлю і прикрасити паску почищеними фісташками (100 г).
Великодні кекси у яєчній шкаралупі
Якщо хочеться чогось справді креативного, приготуйте ці кекси. Рецепт насправді зовсім нескладний, однак здивування рідних гарантовано. Тут більшу роль грає подача.
Що знадобиться:
  • шкарлупки від яєць: 10-15 шт
  • будь-яке тісто для кексів
Потрібно підготувати завчасно шкарлупки: добре вимити яйця, зробити отвір з тупої сторони, вилити вміст, сполоснути шкарлупки всередині та висушити.

Щоб шкарлупки не переверталися, їх потрібно ставити у сіль – насипати солі у деко і повставляти їх туди. Потім наповнити тістом (приблизно на дві третини) і поставити випікатися при температурі 180°.

Готові кекси викласти у кошичок чи глибоку тарілку, прикрасити за смаком. Можна змастити помадкою або посипати цукровою пудрою. Подавати найефектніше у шкарлупці, щоб гості самі почистили. Вони будуть дуже здивовані, коли побачать під шкарлупою кекси!
Голландський хліб Паасброд
Паасбродом називають солодкий хліб із цукатами, який у Нідерландах випікають на Великдень. Голландський солодкий хліб витягнутої форми схожий на нашу паску, але в такому тісті дуже мало цукру. Замість нього голландці додають цукати і сухофрукти. А родзинка цієї страви — у солодкій начинці з волоських горіхів.
Що знадобиться:
  • молоко: 250 мл
  • борошно: 500 г
  • цукор: 150 г + 150 г для начинки
  • вершкове масло: 50 г + 1 ст.л.
  • цукати: 300 г
  • ванільний цукор: 10 г
  • сухі дріжджі: 7 г
  • яйце: 1 шт + 2 жовтки
  • волоський горіх: 150 г
  • цукрова пудра: за смаком
Спочатку топимо вершкове масло. Коли розтане, вливаємо в масло молоко. Розчиняємо в молоці звичайний і ванільний цукор. Нагріваємо до температури 40 градусів — суміш повинна бути теплою, не гарячою. Додаємо до молочно-масляної суміші яйце, добре перемішуємо.

З'єднуємо дріжджі та просіяне борошно. Вливаємо теплу молочну суміш (гаряче молоко вбиває дріжджі). Замішуємо м'яке тісто, яке не повинне прилипати до рук. Намагайтеся не підмішувати зайве борошно. Краще при вимішуванні нанесіть на руки трохи олії, так тісто не буде прилипати та залишиться повітряним і легким.

Накриваємо тісто рушником і залишаємо підходити в теплому місці.

Після того, як тісто збільшиться в об'ємі вдвічі, знову вимішуємо його. Накриваємо серветкою і ще раз залишаємо підходити. Це потрібно повторити 2−3 рази, щоб паасброд був більш повітряним.
Горіхи подрібнюємо між двома листами пергаменту: кладемо на один лист, накриваємо другим і добре розкачуємо качалкою. Відокремлюємо жовтки від білків. Жовтки збиваємо з цукром. Вливаємо яєчну суміш в горіхи та добряче перемішуємо. Загортаємо горіхову масу у харчову плівку і прибираємо на 30 хвилин в холодильник.

У тісто замішуємо цукати. Розминаємо руками в пласт. Викладаємо посередині горіхову начинку і защипуємо краї. Викладаємо хліб швом вниз і залишаємо у теплому місці на 30 хвилин, щоб тісто ще раз підійшло.

Змащуємо поверхню хліба яєчним жовтком. Випікаємо в розігрітій до 180° духовці 30−40 хвилин. Після чого викладаємо хліб на решітку і змащуємо розтопленим маслом. Перед подачею присипаємо цукровою пудрою.
Італійська паска Панеттоне
Панеттоне - солодка італійська паска з цукатами та сухофруктами. Вважається, що це різдвяна випічка. Однак багато італійців печуть панеттоне і на Різдво, і на Великдень.
Що знадобиться:
  • сухофрукти (родзинки, курага) і цукати: 400 г
  • ром, коньяк або лікер: 120 мл
  • дріжджі сухі швидкодіючі: 11 грам (1 пакетик)
  • молоко (32-35 градусів): 150 мл + 3 ст.л.
  • цукор: 120 г
  • борошно пшеничне: 600 г
  • сіль: 1 ч.л.
  • яйця: 250 г (5 + 1 шт)
  • масло вершкове: 220 г
Вечір першого дня

Сухофрукти порізати невеликими шматочками, залити алкоголем, перемішати, накрити плівкою і дати настоятися ніч при кімнатній температурі. Цукати не замочувати.

Дріжджі залити теплим молоком + 1 ст.л. цукру, накрити і дати спінитися близько 10-15 хвилин.

У чашу міксера насипати сіль, потім просіяти борошно, додати цукор, все перемішати.

До борошна влити молоко з дріжджами, почати заміс на низьких оборотах міксера. Потім додати яйця, збільшити швидкість міксера до середньої та вимішувати до гладкості тіста близько 5-7 хвилин. Тісто буде досить липким.
М'яке масло по чайній ложці додавати в тісто, продовжуючи вимішувати. Не поспішайте, додавайте наступну ложку масла, коли попередня вже повністю з'єдналася з тістом. Поступово воно буде ставати все більш еластичним, стане збиратися в грудку. Допомагайте йому, зупиняйте міксер і знімайте тісто зі стінок. Загалом замішування займає близько 30-35 хвилин. Це дуже важливий етап, щоб сформувалися глютенові нитки - каркас майбутнього панеттоне.

Глибоку миску змастити олією. Акуратно перекласти тісто в миску, накрити плівкою і відправити у холодильник на ніч (8-9 годин). Воно має вирости за цей час вдвічі.
Ранок другого дня
Сухофрукти злити на сито, щоб стекла зайва рідина.

Дістати тісто із холодильника, розділити на 4 однакові частини. Кожну розтягнути пальцями у прямокутник, дуже ніжно, без качалки, лише руками. Розподілити 1/4 сухофруктів і цукатів по всій поверхні прямокутника. Підігнути краї та згорнути в рулет. Зробити це з кожною частиною.

Скласти рулети з тіста навпіл й акуратно помістити у форми. Накрити серветкою, щоб паски не обвітрилися. Залишити у теплому місці підходити на 2-2,5 години.
Розігріти духовку до 175°, верхній і нижній нагрів. Змішати 3 ст.л. молока з 1 яйцем і пензликом обмазати паски, м'яко, намагаючись не тиснути, щоб тісто не впало.

Випікати паску 35-40 хвилин на нижньому рівні духовки, щоб верхівки не підгоріли. За цей час тісто підніметься в 2,5-3 рази.

Після цього дістати паски з духовки і дати повністю охолонути. Можна зберігати в холодильнику у паперовому пакеті 2-3 дня. Перед подачею покрити улюбленою глазур'ю (класичний варіант - з яєчного білка).
Грецька великодня випічка цурекі
Грецька випічка цурекі - солодкий хліб, який готується до Великодня. Цурекі зазвичай має форму косички і традиційно прикрашається фарбованими яйцями, неодмінно червоними, які або вплітаються в саму буханку, або кладуться до її центру.
Що знадобиться:
  • сухі дріжджі: 1,5 ст.л.
  • молоко: 240 мл
  • цукор: 280 г
  • борошно: 700-800 г
  • масло: 110 г
  • цедра 1 апельсина
  • кардамон: 1 ч.л.
  • яйця: 3 шт + 1 жовток для змащування
  • сіль: дрібка
  • мигдальні пелюстки для прикрашання
  • фарбовані яйця: 4-6 шт
У великій мисці підігрійте 60 мл молока і розчиніть у ньому дріжджі. Додайте 50 г цукру і 70 г борошна, розмішайте та залиште у теплому місці до появи бульбашок.

За цей час змішайте молоко, що залишилося, з маслом і цукром, підігрійте на невеликому вогні, щоб масло розтало. Зніміть з вогню й охолодіть до кімнатної температури.

В окремій мисці змішайте 140 г борошна з апельсиновою цедрою і меленим кардамоном. Збийте яйця з сіллю і відставте в сторону. Коли олійно-молочна суміш охолола, а на поверхні дріжджової суміші з'явилися бульбашки, додайте до борошна з цедрою і кардамоном і ретельно вимісіть.
Влийте половину олійно-молочної суміші, потім яйця. Розмішайте. Потім додайте ще борошна, щоб вийшло досить круте тісто, а потім вилийте залишки. Замісіть еластичне, злегка липке тісто. Викладіть його на стіл, добре промніть, потім накрийте рушником і залиште в теплому місці на 2 години. Тісто має збільшитися приблизно вдвічі.

Коли тісто підійшло, замісіть його і розділіть на 3 частини. З кожної скачайте довгу ковбаску товщиною близько 3 см. Сплетіть із тіста косичку. З'єднайте кінці в вінок або залиште у вигляді буханця. Втисніть в буханку фарбовані яйця. Залиште для вистоювання хоча б на 20 хвилин. Змастіть буханку жовтком, змішаним з парою крапель холодної води, і посипте мигдальними пелюстками. Запікайте близько 45-50 хвилин при 190°, поки випічка не збільшиться у розмірі, а скоринке не стане рум'яною.

Дістаньте готовий цурекі з духовки і дайте охолонути. Для подачі шматочки можна підсмажити, буде ще смачніше!
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Автор: Вероніка Кордон