Спочатку топимо вершкове масло. Коли розтане, вливаємо в масло молоко. Розчиняємо в молоці звичайний і ванільний цукор. Нагріваємо до температури 40 градусів — суміш повинна бути теплою, не гарячою. Додаємо до молочно-масляної суміші яйце, добре перемішуємо.



З'єднуємо дріжджі та просіяне борошно. Вливаємо теплу молочну суміш (гаряче молоко вбиває дріжджі). Замішуємо м'яке тісто, яке не повинне прилипати до рук. Намагайтеся не підмішувати зайве борошно. Краще при вимішуванні нанесіть на руки трохи олії, так тісто не буде прилипати та залишиться повітряним і легким.



Накриваємо тісто рушником і залишаємо підходити в теплому місці.



Після того, як тісто збільшиться в об'ємі вдвічі, знову вимішуємо його. Накриваємо серветкою і ще раз залишаємо підходити. Це потрібно повторити 2−3 рази, щоб паасброд був більш повітряним.

