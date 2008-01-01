Натхненні можливостями

Наука через діалог поколінь. Такою є місія проекту «Лекції майбутнього», ініційованого громадською спілкою «Європейська Мала Академія Наук» (EuroJAS) за підтримки «Малої академії наук України». У сьогоднішньому світі високих технологій Україна може тримати високу планку лише за умови, коли наші вчені, наша молодь, яка робить тільки перші кроки в науці, перебуватимуть у постійній комунікації з колегами, братимуть участь у міжнародних конференція, форумах, конкурсах й олімпіадах. Сучасна наука – це не лише особиста жага до пізнання, але й спадкоємність, діалог між досвідом і молодістю.



В рамках проекту «Лекції майбутнього» 19 вересня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка виступив лауреат Нобелівської премії 2008 року в галузі медицини й фізіології Харальд цур Хаузен.

