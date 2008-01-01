Натхненні можливостями
Наука через діалог поколінь. Такою є місія проекту «Лекції майбутнього», ініційованого громадською спілкою «Європейська Мала Академія Наук» (EuroJAS) за підтримки «Малої академії наук України». У сьогоднішньому світі високих технологій Україна може тримати високу планку лише за умови, коли наші вчені, наша молодь, яка робить тільки перші кроки в науці, перебуватимуть у постійній комунікації з колегами, братимуть участь у міжнародних конференція, форумах, конкурсах й олімпіадах. Сучасна наука – це не лише особиста жага до пізнання, але й спадкоємність, діалог між досвідом і молодістю.

В рамках проекту «Лекції майбутнього» 19 вересня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка виступив лауреат Нобелівської премії 2008 року в галузі медицини й фізіології Харальд цур Хаузен.
Раніше в рамках проекту перед юними науковцями вже виступили почесний член Асоціації професійних футуристів, засновниця ThePush Institute – організації, що вивчає світові тенденції на найближчі десятиліття Сесіль Соммерс (США), нейрофізіолог, засновник Центру дослідження мозку та поведінки в університеті Хайфи Галь Ріхтер Левін (Ізраїль), представник корпорації Hitachi HighTechnol ogies Corporation Томомі Окада (Японія), всесвітньовідомий геолог Абдеразак аль Албані (Франція), засновниця методики «Філософія для дітей» Ніколь Декостр (Бельгія) і тренер за цією методикою Ізабель Джесперс (Бельгія), українські вчені Юрій Панчул й Світлана Хутка, які успішно працюють у західних науково-дослідницьких проектах.
Громадська спілка «Європейська Мала Академія Наук» (EuroJAS) має на меті реалізацію української освітньої, культурної та економічної дипломатії в світі, організувавши співпрацю між вітчизняними та закордонними освітніми і науковими установами та забезпечивши гідне позиціонування України закордоном. Наступні наші кроки: лекції екс-президента CERN Рольфа Дітера Хойера і провідного фахівця ICANN Карлоса Альвареса, а також GPSD Summit 2017.
Євген Кудрявець, молодий вчений, директор EuroJAS