Уперше Бакота згадується в літописі 1024 року, хоча розкопки свідчать, що на цій території були і значно старіші поселення. Вже у першій половині XIII століття Бакота стає великим містом і найважливішим центром Пониззя, яке входило до Галицько-Волинського князівства. Стрімкий розквіт закінчується таким же спадом, коли у 1255 році містом на ціле століття заволоділи монголо-татари.



З 1918 року село Бакота стає прикордонним – зовсім поруч проходить межа з Румунією. Кількість тутешнього населення значно зменшилася під час голодомору 1947 року, але найтривожніша новина прозвучала у 1973-му: стало відомо про майбутнє затоплення села для побудови Новодністровської ГЕС. Жителям дали вісім років, щоб залишити маленьку батьківщину та почати життя заново, а вже у 1981 році почалося поступове підняття рівня Дністра, яке тривало шість років і забрало під воду кілька десятків сіл.

