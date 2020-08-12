Внаслідок заворушень у Білорусі один протестувальник загинув. Ним виявився 34-річний Олександр Тарайковський. За інформацією МВС країни, це сталося 10 серпня близько 23:00 на вулиці Прітицького, коли "у ході протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один із учасників протесту спробував кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців". Як заявили у відомстві, "пристрій вибухнув в руці чоловіка, від отриманих травм він помер".



Батько вбитого повідомив, що його син помер від вогнепального поранення. 16 серпня глава МВС Білорусі Юрій Караєв допустив, що чоловік міг загинути від пострілу, при цьому підкресливши, що вогнепальну зброю силовики не застосовували.



У Гомелі після затримання помер 25-річний чоловік. Його мати повідомила, що у нього були проблеми з серцем, і йому стало зле в автозаку. За інформацією видання Onliner, смерть чоловіка не пов'язана з обставинами затримання.

