Опозиція намагалася діяти креативно і закликала виборців від опозиції фотографувати свої бюлетені та надсилати фото на онлайн-платформу "Голос", щоб звірити їх кількість. Але білоруський Центрвиборчком назвав це атакою на легітимність виборів, яка повинна каратися законом.
Згодом опозицією було вигадано ще один спосіб ідентифікації голосів за опозиційного кандидата: складати "антилукашенківські" бюлетені "гармошкою". Численні фото свідчать, що на деяких дільницях таких бюлетенів було значно більше, ніж "традиційно складених".
Зрештою, на частині дільниць результати волевиявлення були підраховані чесно. Наприклад, на дільниці №70 у Мінську, за офіційними даними, за Лукашенка було віддано 255 голосів, а за Тихановську - 1989.