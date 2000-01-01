НЕ СМІТТЯ, А ВТОРСИРОВИНА.
ЯК УКРАЇНІ СТАТИ БЛИЖЧОЮ ДО ЄВРОПИ В ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ?
Досвід Tetra Pak та Зміївської паперової фабрики
Партнерський матеріал
Вторинна переробка – не просто модний та найбезпечніший вид утилізації відходів, а й найпрогресивніший. Адже ми вже не продукуємо сміття, викидаючи все в одне відро, а отримуємо начебто з непотребу потрібні речі.

В Україні існує поширена думка, що у нас не лише не сформовані умови для сортування, а й відсутні підприємства, які переробляють відходи. На жаль, це призводить до того, що утилізації та переробці в Україні підлягають лише 6,3% від загальної кількості побутових відходів.
На сміттєзвалищах щорічно опиняється цінна вторсировина*:
3,3 млн тонн макулатури
770 тис тонн скла
600 тис тонн полімерів
550 тис тонн металу
550 тис тонн текстилю
*за даними Укрвторма
Через відсутність повноцінної системи роздільного збирання та необізнаність суспільства українські підприємства з переробки відходів навіть змушені купувати вторсировину з Європи.
*за даними Держстат
Тим часом вторсировина, яку можуть сортувати та здавати на переробку українці, потрапляє на звалища, а не перетворюється на цінний ресурс для нашої економіки.

По-перше, здаючи лише макулатуру протягом року, одна сім'я може врятувати одне дерево.
Наприклад, Зміївська паперова фабрика на Харківщині виробляє з вторинної сировини кілька марок паперу.

У 2020 році фабрика була сертифікована лісовою опікунською радою (Forest stewardship council - FSC). Cертифікована таким чином продукція складається з матеріалу, який походить виключно із лісів, у яких ведеться стале лісокористування та деревина яких має законне походження, або в склад якої входить перероблена сировина.
Щорічно підприємство переробляє близько 12 000 тонн макулатури, включаючи картонну упаковку для напоїв.

По-друге, вторсировина може стати матеріалом для створення нових речей.
Ще з 2009 року на Зміївській паперовій фабриці переробляється та отримує друге життя целюлозна частина комбінованої картонної упаковки Tetra Pak і аналогів.

Отриманий вторинний папір для друку своїх книг, зокрема, використовує і давній партнер фабрики, видавництво «Ранок».
Близько 50% друкованої продукції виготовляється з переробленого паперу, і видавництво планує збільшити цю частку до 70%, в тому числі за рахунок реалізації видавничих проектів у співпраці з відповідальним бізнесом і громадськими організаціями
директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов
Нещодавно Зміївська паперова фабрика в партнерстві зі світовим лідером у галузі виробництва упаковки й устаткування для харчової промисловості Tetra Pak® запустила нові потужності.

Загальні інвестиції в проект склали близько 1,7 млн євро. Завдяки модернізації лінії та встановленню сучасного обладнання європейських виробників PallMann і WIPA загальна виробнича потужність лінії з переробки цього виду упаковки збільшилася у понад 3 рази.
Ба більше, в Україні вперше з'явиться повний цикл переробки всіх компонентів комбінованої картонної упаковки на одному промисловому майданчику.
Отже, національна галузь поводження з відходами наблизиться до стандартів ЄС.
Спільні інвестиції в модернізацію лінії в Україні – частина глобальної стратегії компанії з розвитку переробних потужностей. Компанія Tetra Pak вклала вже понад 23 мільйони євро в розвиток інфраструктури в різних країнах в світі, на додаток до інвестицій самих переробників
генеральний директор Tetra Pak в Україні Ігор Череватов
Сортування та переробка відходів швидко розвивається у світі як галузь промисловості, яка зачіпає всі сфери життя. Це сприяє зменшенню площі сміттєзвалищ, уникненню забруднення навколишнього середовища, а також економії природних ресурсів за рахунок використання вторсировини.

Лише комбінована картонна упаковка для напоїв переробляється приблизно в 70 країнах світу.
Відтепер Зміївська паперова фабрика отримала можливість не тільки переробляти паперовий компонент упаковки, а й, окрім паперу, з суміші поліетилену та алюмінію виробляти високоякісну поліалюмінієву гранулу обсягом близько 4 000 тонн на рік.
Ця затребувана сировина широко використовується для виготовлення різних виробів:
садових меблів
оздоблювальних панелей
труб
предметів домашнього вжитку
полімерпіщаних виробів і дорожнього покриття (як домішка, яка значно покращує їхні властивості)
До речі, чистота матеріалу гранули сягає 98% завдяки багатоступеневій системі очищення, а невисока ціна полімеру робить виготовлення виробів з нього економічно вигідним. Крім того, вироби з вторинної поліалюмінієвої гранули можуть бути перероблені повторно!
Сприяння розвитку інфраструктури для збирання і переробки комбінованої картонної упаковки Tetra Pak та її аналогів у всьому світі є важливою частиною стратегії сталого розвитку компанії. Ми також підтримуємо впровадження принципу розширеної відповідальності виробника в Україні та освітні проекти, які популяризують роздільний збір відходів та показують важливість сталого розвитку і циркулярної економіки для нашої планети
генеральний директор Tetra Pak в Україні Ігор Череватов
Сортування відходів і переробка вторсировини – важлива ланка відповідального споживання. Останнє стало вже не просто модою, а піднялося на рівень обговорення світовими лідерами на Глобальному кліматичному саміті.

Щоб Україні встигати за глобальними трансформаціями світового порядку, варто якнайшвидше брати до уваги досвід прогресивних країн та на законодавчому рівні приймати рішення про роздільний збір побутових відходів та впровадження розширеної відповідальності виробника.
Автори: Тетяна Стежар, Вероніка Кордон