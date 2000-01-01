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НЕ СМІТТЯ, А ВТОРСИРОВИНА.
ЯК УКРАЇНІ СТАТИ БЛИЖЧОЮ ДО ЄВРОПИ В ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ?
Досвід Tetra Pak та Зміївської паперової фабрики
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Тим часом вторсировина, яку можуть сортувати та здавати на переробку українці, потрапляє на звалища, а не перетворюється на цінний ресурс для нашої економіки.
По-перше, здаючи лише макулатуру протягом року, одна сім'я може врятувати одне дерево.
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Щорічно підприємство переробляє близько 12 000 тонн макулатури, включаючи картонну упаковку для напоїв.
По-друге, вторсировина може стати матеріалом для створення нових речей.
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Нещодавно Зміївська паперова фабрика в партнерстві зі світовим лідером у галузі виробництва упаковки й устаткування для харчової промисловості Tetra Pak® запустила нові потужності.
Загальні інвестиції в проект склали близько 1,7 млн євро. Завдяки модернізації лінії та встановленню сучасного обладнання європейських виробників PallMann і WIPA загальна виробнича потужність лінії з переробки цього виду упаковки збільшилася у понад 3 рази.