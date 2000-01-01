Тим часом вторсировина, яку можуть сортувати та здавати на переробку українці, потрапляє на звалища, а не перетворюється на цінний ресурс для нашої економіки.





По-перше, здаючи лише макулатуру протягом року, одна сім'я може врятувати одне дерево.