На Олімпійських іграх у Пекіні буде представлено 95 країн, дві з яких вперше візьмуть участь у зимових Олімпійських іграх, - це Гаїті та Саудівська Аравія. Після перерви знову виступлять збірні Американського Самоа, Перу, Трінідад та Тобаго та Віргінських Островів.





На цій Олімпіаді кількість жінок-спортсменок стане рекордною (квоту збільшили з 41% до 45%).