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БЮДЖЕТ ОЛІМПІАДИ У ПЕКІНІ
Заявлений бюджет Олімпійських ігор 2022 року - 3,9 млрд доларів США. Оскільки у Пекіні вже проводилися Олімпійські ігри (2008 року), то було вирішено використати уже створені об'єкти. На стадіоні "Пташине гніздо" відбудуться церемонії відкриття та закриття, плавальний комплекс "Водяний куб" переобладнали під зимові види спорту. До Ігор-2008 було збудовано безліч готелів та великий медіацентр, які також будуть використані під час цієї Олімпіади.
Через нестачу снігу у Пекіні змагання будуть проводитись також у Яньціні та Чжанцзякоу (у Пекіні пройдуть всі змагання на льоду, фристайл та сноуборд; у Чжанцзякоу – біатлон, лижні гонки, фристайл, сноуборд; в Яньцині - гірськолижний та санний спорт).