ПЕКіН, КИТАй

Зимова Олімпіада-2022:
все, що потрібно знати про головну спортивну подію

XXIV Зимова Олімпіада стартує у Пекіні 4 лютого. Спортсмени з 95 країн боротимуться за медалі у 15 дисциплінах. Серед особливостей Олімпійських ігор-2022 не лише суворий карантин через COVID-19, а й нові види спорту, меседж про гендерну рівність та екологічність.
талісмани, медалі, учасники
95 країн
понад 4000 учасників
15 дисциплін,
7 з яких - нові
109 медалей
На Олімпійських іграх у Пекіні буде представлено 95 країн, дві з яких вперше візьмуть участь у зимових Олімпійських іграх, - це Гаїті та Саудівська Аравія. Після перерви знову виступлять збірні Американського Самоа, Перу, Трінідад та Тобаго та Віргінських Островів.

На цій Олімпіаді кількість жінок-спортсменок стане рекордною (квоту збільшили з 41% до 45%).
ДЕ ПРОХОДИТЬ ОЛІМПІАДА?
Стати господарем XXIV зимової Олімпіади Пекін отримав право ще у 2015 році. За результатами голосування Міжнародного олімпійського комітету, столиця КНР лише на 4 голоси випередила Алмати (Казахстан).

Цікаво, що Пекін став першим в історії містом, яке приймає і зимові, і літні Олімпійські ігри. Багато об'єктів, збудованих для змагань 2008 року, використовуватимуться повторно. Наприклад, стадіон "Пташине гніздо", де відбувалися церемонії літніх Ігор 14 років тому.
ЕМБЛЕМА
У грудні 2017 року було представлено офіційний логотип зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. Емблема називається "зимова мрія". Основна частина її представлена у вигляді стрічки, що розвівається. Це символізує гірські хребти Китаю, спортивні об'єкти, лижні траси та ковзанки. Обрис стрічки відтворює китайський ієрогліф 冬 (зима) і нагадує фігуру ковзаняра у верхній частині та силует лижника в нижній.

Синій колір емблеми уособлює майбутнє, а також чистоту льоду та снігу. Жовтий та червоний (кольори китайського прапора) – символізують прагнення, молодість та життєву енергію. Нижче на логотипі розташований напис Beijing 2022, ще нижче - п'ять олімпійських кілець. Форма букв передає характерні риси китайської техніки вирізування прикрас із паперу.
ТАЛІСМАНИ ОЛІМПІАДИ-2022
У вересні 2019 року організатори Олімпіади у Пекіні презентували офіційний талісман змагань. Ним стала панда на ім'я Бін Дуньдунь, одягнена в крижаний костюм, що нагадує космічний скафандр.

Яскраві різнокольорові кільця, розташовані навколо мордочки панди, символізують облаштовані за новими технологіями льодові та снігові арени Пекіна, а серце на лівій лапі - гостинність Китаю.
МЕДАЛІ
Зовнішній вигляд медалей перегукується з нефритовими підвісками, зокрема, з древніми бронзовими артефактами віком 5300 років із руїн Лінцзятань провінції Аньхой.

На аверсі вміщено Олімпійську емблему та п'ять концентричних кіл як символ об'єднання світу олімпійського духу та гармонії людини, неба і землі з китайської філософії. На реверсі — емблема Олімпіади-2022 та мотиви, навіяні давньокитайськими зірковими картами: орбіти 24 (порядковий номер Олімпіади) малих планет, що уособлюють зоряне небо, гармонію людини та природи.
олІмпІада
У цифрах ТА фактах
БЮДЖЕТ ОЛІМПІАДИ У ПЕКІНІ
Заявлений бюджет Олімпійських ігор 2022 року - 3,9 млрд доларів США. Оскільки у Пекіні вже проводилися Олімпійські ігри (2008 року), то було вирішено використати уже створені об'єкти. На стадіоні "Пташине гніздо" відбудуться церемонії відкриття та закриття, плавальний комплекс "Водяний куб" переобладнали під зимові види спорту. До Ігор-2008 було збудовано безліч готелів та великий медіацентр, які також будуть використані під час цієї Олімпіади.

Через нестачу снігу у Пекіні змагання будуть проводитись також у Яньціні та Чжанцзякоу (у Пекіні пройдуть всі змагання на льоду, фристайл та сноуборд; у Чжанцзякоу – біатлон, лижні гонки, фристайл, сноуборд; в Яньцині - гірськолижний та санний спорт).
Спортсмени житимуть в олімпійських селах у Пекіні та Яньцині. Олімпійське селище, яке побудували у другому місті, розташоване за 200 км від деяких спортивних об'єктів. Тому спеціально до змагань влада Китаю побудувала високошвидкісну залізницю, поява якої також вкладена у кошторис. Швидкість руху нею — близько 350 км/год.

Через пандемію коронавірусу в Іграх зможуть брати участь лише вакциновані учасники. Ті, хто має медичні протипоказання до вакцинації, мають пройти 21-денний карантин після приїзду до КНР.

Варто зазначити, що збірна Росії знову виступатиме на Олімпіаді 2022 без національної символіки, прапорів та гімну (через допінговий скандал на Іграх у Сочі).
Урочисте відкриття зимової Олімпіади-2022 відбудеться 4 лютого о 14:00 за київським часом.

До шоу на стадіоні "Пташине гніздо" будуть залучені 3 тисячі акторів, використано сучасні технології та світлові ефекти. Режисер - відомий китайський актор та кінорежисер Чжан Імоу.

Головною темою дійства стане екологія та проблеми клімату.
ЕКОЛОГІЧНА ОЛІМПІАДА
Організатори називають Ігри 2022 "зеленими", оскільки переобладнання об'єктів дозволило уникнути додаткового будівництва зі шкідливими викидами. Електропостачання усієї інфраструктури відбувається за допомогою відновлюваних джерел, для транспорту використовується водневе паливо.

Покриття льодових арен створюється за допомогою природного холодоагенту з мінімальним впливом на довкілля – ця технологія застосовується вперше. А план будівництва Олімпійського селища скоригували так, щоб зберегти якнайбільше дерев.
ВИДИ СПОРТУ
18 липня 2018 року Міжнародний олімпійський комітет оголосив про додавання 7 нових дисциплін до програми зимових Олімпійських ігор у Пекіні:

▶ жіночі одиночні змагання з бобслею
▶ чоловічі та жіночі змагання з фристайлу в дисципліні біг-ейр
▶ змішана естафета у шорт-треку
▶ змішані командні змагання з фристайлу в акробатиці, стрибках на лижах з трампліну та сноуборд-кросі.
Таким чином, всього на Олімпіаді будуть представлені 15 видів спорту (біатлон, бобслей, скелетон, керлінг, ковзанярський спорт, фігурне катання, шорт-трек, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, стрибки на лижах з трампліну, фристайл, сноуборд, санний спорт, хокей).
біатлон
бобслей

скелетон
керлінг
ковзанярський спорт
фігурне катання
шорт-трек
гірськолижний спорт

лижне двоборство
лижні перегони
стрибки на лижах з трампліну
фристайл
сноуборд
санний спорт

хокей
БОЙКОТ ОЛІМПІАДИ
Напередодні проведення Олімпіади-2022 деякі країни оголосили, що їхні офіційні делегації не будуть присутніми на змаганнях, назвавши це "дипломатичним" бойкотом. Так, на змагання не приїдуть президенти, міністри, політичні діячі. Спортсменів бойкот не стосується.

Така відмова деяких країн - висловлення незгоди з діями уряду КНР щодо національних меншин. США та інші уряди вважають порушенням прав людини створення "таборів перевиховання" в автономному районі Сіньцзян, де людей змушують відмовитися від релігії, рідної мови, культури. В такі установи примусово відправляють корінних жителів регіону (уйгурів), які сповідують іслам.

До бойкоту Олімпіади приєдналися США, Австралія, Велика Британія, Японія, Канада, Бельгія, Данія, Литва, Косово. У КНР на це заявили, що звинувачення ґрунтуються на чутках та брехні, а дії США назвали "політичною провокацією".
ОЛІМПІАДА ТА COVID-19
Через пандемію COVID-19 та спалах штаму "Омікрон" гравці НХЛ не братимуть участі у хокейних змаганнях Олімпіади-2022. Також на Ігри не приїдуть дипломатичні делегації Австрії, Нової Зеландії, Швеції, Індії, Нідерландів.

Учасників Олімпіади, тренерів, представників команд, волонтерів, журналістів, персонал із обслуговування повністю ізолюють від зовнішнього світу. До закінчення змагань вони не зможуть залишати встановлені зони і щодня здаватимуть тест на коронавірус.
Подивитися змагання з трибун зможуть лише громадяни КНР, іноземних уболівальників не допускатимуть. Проте кількість китайських глядачів також обмежили, скасувавши публічний продаж квитків.

Тим, хто все-таки зможе потрапити на змагання за спеціальним запрошенням, доведеться дотримуватися жорстких вимог. Глядачам заборонили підтримувати спортсменів голосом, можна лише аплодувати.

Після повернення з Олімпіади вболівальникам потрібно буде дотримуватися карантину під контролем протягом 7 днів і ще 14 днів після цього перебувати на самоізоляції.
украЇна на олІмпІадІ-2022
До складу національної збірної увійшло 45 спортсменів – на 12 більше, ніж на минулій зимовій Олімпіаді 2018 у Пхенчхані.
Українські олімпійці змагатимуться за медалі у 12 із 15 видів спорту: біатлон, бобслей, фристайл, санний спорт, лижні перегони, фігурне катання, гірськолижний спорт, шорт-трек, стрибки з трампліна, сноуборд, скелетон, лижне двоборство.
Вперше за історію участі нашої країни у зимових Іграх спортсмени виступлять у змаганнях змішаних команд із фристайлу (акробатика) та у жіночому бобслеї (монобоб).

Через дві Олімпіади спортсменам з України вдалося отримати ліцензії на змагання у шорт-треку, командному фігурному катанні, лижній естафеті серед жінок. Через 12 років в Олімпійських іграх знову візьмуть участь наші лижники у стрибках із трампліна.
Біатлон
Дмитро Підручний
30 років
чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіон та призер Зимової Універсіади, призер чемпіонатів Європи з біатлону, учасник та призер етапів кубка світу з біатлону. Учасник збірної України з біатлону на Зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році та на Зимових Олімпійських іграх у Пхьонхані в 2018 році
Богдан Цимбал
24 роки
дворазовий призер чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів у 2018 році. Бронзовий призер чемпіонату Європи з біатлону у змішаній естафеті у 2021 році
Антон Дудченко
25 років
член збірної України з біатлону, призер Чемпіонатів Європи з біатлону серед юніорів, потрапив у топ-20 Кубку світу 2020/21
Артем Прима
34 роки
чотириразовий Чемпіон Європи з біатлону. Першу золоту медаль виграв у 2011 році в індивідуальній гонці, срібний та бронзовий призер Чемпіонатів світу з біатлону
Юлія Джима
31 рік
Олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті, триразовий призер чемпіонатів світу, переможниця етапів Кубка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи
Дар'я Блашко
26 років
білоруська та українська біатлоністка, учасниця Кубка світу у складі збірної Білорусії та України, бронзова призерка Чемпіонату світу з біатлону у Поклюці 2021 в естафеті, дворазова чемпіонка світу серед юніорів, володарка юніорського кубка IBU
Олена Білосюк (Підгрушна)
35 років
олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті, чемпіонка світу у спринті 2013 Нове-Місто-на-Мораві, 5-кратна чемпіонка Європи, чемпіонка Європи 2009 року в естафеті, срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів (2007); чемпіонату світу серед юніорів (2006, індивідуальні перегони), переможниця та призерка етапів Кубка світу з біатлону в естафетах
Валентина Семеренко
36 років
Олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті та чемпіонка світу 2015 року у мас-старті, володарка шести медалей чемпіонатів світу різної гідності, багаторазова чемпіонка Європи, багаторазова призерка етапів Кубка світу. Заслужений майстер спорту України
Артем Тищенко (запасний)
28 років
Призер чемпіонатів Європи та світу з біатлону серед юніорів. Срібний призер чемпіонату Європи з біатлону в естафеті
Ірина Петренко (запасна)
29 років
Срібна призерка Чемпіонату світу з біатлону 2017 в естафеті. Переможець та призерка Відкритих чемпіонатів Європи з біатлону. Переможець та призерка відкритого чемпіонату Європи у розряді юніорів. Призерка чемпіонату світу з біатлону серед юніорів 2012 року
Фристайл
Олександр Абраменко
33 роки
олімпійський чемпіон 2018 року (перший і поки що єдиний чоловік з України, який виграв золото зимових Олімпійських ігор), призер чемпіонату світу 2019 року. Переможець та призер етапів Кубка світу, володар малого кришталевого глобусу сезону 2015/2016 років. Заслужений майстер спорту України
Дмитро Котовський
20 років
український фристайліст, фахівець із лижної акробатики
Олександр Окіпнюк
23 роки
український фристайліст, фахівець із лижної акробатики.
Анастасія Новосад
28 років
українська фристайлістка, фахівець із лижної акробатики, учасниця Олімпійських ігор-2014
Ольга Полюк
34 роки
українська спортсменка із фрістайлу. Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2010 та 2014 років. Майстер спорту України міжнародного класу
Фігурне катання
Іван Шмуратко
20 років
триразовий чемпіон України (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 роки), двічі бронзовий призер чемпіонату України (2016/2017, 2017/2018 року), срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор-2016 у командних змаганнях, чемпіон (2018/2019), срібний (2017/2018 рік) і двічі бронзовий (2014/2015 роки, 2016/2017 роки) призер першості України серед юніорів
Олександра Назарова
25 років
естиразова чемпіонка України з фігурного катання у танцях на льоду (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Срібна призерка зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 в Інсбруці, Австрія. Бронзова призерка юніорського чемпіонату світу з фігурного катання 2015 в Таллінні, Естонія. Чемпіонка зимової Універсіади 2017 в Алмати, Казахстан. Майстер спорту України міжнародного класу
Анастасія Шаботова
16 років
українська, раніше російська фігуристка, що виступає в одиночному катанні. Триразова чемпіонка України
Максим Нікітін
28 років
чемпіон Зимової Універсіади 2017, триразовий чемпіон України з фігурного катання у танцях на льоду (2015, 2017, 2018). Срібний призер зимових юнацьких Олімпійських ігор-2012 в Інсбруку, Австрія. Бронзовий призер Юніорського Чемпіонату світу з фігурного катання-2015 в Талліні, Естонія. Учасник зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхенчхані
Санний спорт
Ігор Стахів
22 роки
український саночник, учасник Чемпіонатів світу, Чемпіонату Європи серед молоді, Кубків світу та націй
Андрій Лисецький
23 роки
український саночник, учасник Чемпіонатів світу, Чемпіонату Європи серед молоді, Кубків світу та націй
Олена Стецьків
28 років
посіла 9-те місце в одномісних санчатах на Зимових юнацьких Олімпійських іграх 2012 в Інсбруку. Учасниця Зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі
Антон Дукач
26 років
учасник юнацьких Олімпійських ігор в Інсбруку (Австрія), де посів 4 місце, поступившись німецькому спортсмену на 0.022 секунди. Найкращим досягненням спортсмена стало 24-те місце на етапі у Обергофі у сезоні 2017-18
Юліанна Туницька
18 років
учасниця Чемпіонат світу серед молоді, Чемпіонату Європи, юнацьких Олімпійських ігор 2020 року
Андрій Мандзій
33 роки
Разом із Антоном Кісем стали першими в історії українського спорту саночниками-одиночниками, які виступили на Олімпіаді-2014 у Сочі. Майстер спорту України
Лижне двоборство
Дмитро Мазурчук
22 роки
український лижний двоборець, колишній стрибун із трампліна. Виступав на зимовому європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2015 року в Чагґунсі, Австрія та на зимових юнацьких Олімпійських іграх 2016 року
Лижні перегони
Руслан Перехода
34 роки
український лижник, учасник зимових Олімпійських ігор 2014 та 2022 року. Впродовж своєї кар'єри взяв участь у п'яти чемпіонатах світу (з 2013 по 2021 рік)
Олексій Красовський
27 років
український лижник. На чемпіонаті світу в Чехії 2013 року серед юніорів Красовський брав участь у спринті, перегонах на ковзанах, дуатлоні (перегони різними стилями). Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2014 року
Вікторія Олех
28 років
українська лижниця, яка виступає на міжнародних змаганнях з 2011 року. Станом на січень 2022 року найкращим особистим результатом спортсменки на етапах Кубка світу є 47-ме місце в гонці переслідування на 10 км вільним стилем, яке вона посіла 28 листопада 2021 року в фінаському місті Рука
Марина Анцибор
34 роки
українська лижниця, майстер спорту. Багаторазова учасниця Чемпіонатів світу та Кубків світу
Юлія Кроль
23 роки
Кроль розпочала виступи за національну збірну України у 2016 році. Виступала на юнацьких Олімпійських іграх у норвезькому Ліллегаммері. З 2016 по 2018 рік тричі виступала на юнацьких чемпіонатах світу. Найкращий результат на цих змаганнях вона показала у 2018 році, в швейцарському Гомсі, фінішувавши 30-ою в класичній гонці. Також двічі брала участь у молодіжних чемпіонатах світу (з 2019 по 2020 рік)
Валентина Камінська
34 роки
білоруська (до 2018 року) та українська (з червня 2018 року) лижниця. Дебютувала на Чемпіонаті світу в лютому 2012 року. Брала участь у зимовій Олімпіаді-2014 від Білорусі. У спринті вона зайняла 47-е місце у відбірковому раунді
Дар'я Рубльова
21 рік
У 2017 році почала міжнародні виступи за національну збірну України. Виступала на юнацькому Олімпійському фестивалі у місті Ерзурум. У 2020 році виступила на чемпіонаті світу серед юніорів. Наступного року - на чемпіонаті світу серед молоді (найкращий результат — 51-ше місце в гонці вільним стилем).
Після того як деякі країни відмовилися від ліцензій на зимові Олімпійські ігри-2022, Рубльова отримала ліцензію на змагання
Стрибки з трампліна
Євген Марусяк
21 рік
на Кубку світу 2016 року потрапив у тридцятку найкращих стрибунів з трампліна Переможець етапу Кубка FIS зі стрибків на лижах з трампліна у 2020 році
Віталій Калініченко
28 років
чемпіон України з лижних стрибків на 90-метровому трампліні. Як стрибун з трампліна Калініченко брав участь у чотирьох чемпіонатах світу. Перший помітний результат стався під час Чемпіонату світу-2021, де Віталій фінішував 29-м
Антон Корчук
17 років
наймолодший спортсмен збірної України на зимовій Олімпіаді-2022. Свій виступ на Іграх Антон розпочне у 17 років 185 днів. Свою міжнародну кар'єру Корчук розпочав з того, що представляв Україну на Зимовій Юнацькій Олімпіаді-2020
Гірськолижний спорт
Іван Ковбаснюк
28 років
член збірної України на Олімпійських іграх 2018 та 2022 років, рекордсмен серед українців у швидкісному спуску, входить до 500 найкращих гірськолижників світу, учасник етапу Кубка світу зі слалому-гіганту в Австрії, міжнародних FIS-змаганнях в Італії в слаломі та слаломі-гіганті
Анастасія Шепіленко
21 рік
українська гірськолижниця, член збірної України на Олімпійських іграх 2022 року. Учасниця Чемпіонатів світу 2019 та 2021 років.
Сноуборд
Аннамарі Данча
31 рік
сноубордистка, призерка чемпіонату світу, учасниця трьох Зимових Олімпіад (2010, 2014, 2018). Майстер спорту міжнародного класу зі сноубордингу, перша українська представниця на зимових Олімпійських іграх-2010 у Ванкувері
Бобслей
Лідія Гунько
28 років
Перша в історії України бобслеїстка, який здобула олімпійську ліцензію на Олімпійські ігри. Виграла бронзову медаль на етапі Кубка Європи 2020 у Сігулді. У січні 2022 року посіла третє місце на етапі світової серії у Вінтерберзі
Скелетон
Владислав Гераскевич
23 роки
перший в історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді (Пхенчан-2018), де показав свій найкращий результат (12 місце). Брав участь в юнацьких Олімпійських іграх, у 2017 році дебютував на етапах Кубка світу
Українці,
бажаємо вам перемоги!
Автор: Вероніка Кордон