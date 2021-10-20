У чому секрет популярності "Гри в кальмара"? (лонгрід)
У чому секрет популярності "Гри в кальмара"? (лонгрід)

У чому секрет популярності "Гри в кальмара"? (лонгрід)

Вероніка Кордон
читать на русском
14:47, 20 жовтня 2021
0 хв. 173

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" всього за 2 тижні зібрав 111 млн глядачів і став найпопулярнішим проектом в історії стрімінгової платформи Netflix. У чому ж секрет популярності південнокорейської дорами?

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" всього за 2 тижні зібрав 111 млн глядачів і став найпопулярнішим проектом в історії стрімінгової платформи Netflix. У чому ж секрет популярності південнокорейської дорами?

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: Гра в кальмара
Новини партнерів
завантаження...

Чи подобається Вам сайт?
Залиште свою думку

Погоджуюся
Ми використовуємо cookies