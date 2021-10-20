У чому секрет популярності "Гри в кальмара"? (лонгрід)
14:47, 20 жовтня 20210 хв. 173
Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" всього за 2 тижні зібрав 111 млн глядачів і став найпопулярнішим проектом в історії стрімінгової платформи Netflix. У чому ж секрет популярності південнокорейської дорами?
Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" всього за 2 тижні зібрав 111 млн глядачів і став найпопулярнішим проектом в історії стрімінгової платформи Netflix. У чому ж секрет популярності південнокорейської дорами?
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