У чому секрет популярності "Гри в кальмара"? (лонгрід)

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" всього за 2 тижні зібрав 111 млн глядачів і став найпопулярнішим проектом в історії стрімінгової платформи Netflix. У чому ж секрет популярності південнокорейської дорами?

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" всього за 2 тижні зібрав 111 млн глядачів і став найпопулярнішим проектом в історії стрімінгової платформи Netflix. У чому ж секрет популярності південнокорейської дорами?

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