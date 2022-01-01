Підлаштовуватися під нові тенденції доведеться і журналістам. Спеціально навчені боти вже навчилися писати новини бізнесу та спорту для Forbes і Associated Press. Щоб не втратити роботу, кореспондентам потрібно буде навчитися знімати фільми, записувати подкасти або писати книги. Копірайтери та перекладачі також скоро будуть зараховані до професій, які вимирають, особливо якщо не отримають вузьку спеціалізацію або не знатимуть рідкісні мови.



Завдяки розвитку комп'ютерної графіки буде знижуватися затребуваність каскадерів та акторів, задіяти яких буває дорожче, аніж використати 3D-технології. Автоматизація посуне і редакторів телеефіру та монтажерів, які нарізають відзнятий матеріал.

