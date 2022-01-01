10 професій, які зникнуть зовсім скоро

Всесвітній економічний форум (WEF) прогнозує втрату 75 млн робочих місць вже до кінця 2022 року. Причина такої тенденції - розвиток технологій та інновацій. Водночас, можуть з'явитися тисячі нових професій, які будуть більш адаптовані до нового поділу праці між людьми, машинами та програмними продуктами.
Автопілотом та грою в шахи з роботом уже давно нікого не здивуєш. Сьогодні за допомогою інноваційних технологій дистанційно керують бурінням глибоких свердловин у підземних рудниках та проводять медичні операції. Учені пішли далі й вирішили довести, що штучний інтелект може освоїти і гуманітарні галузі знань. Так, в Японії на літературному конкурсі імені Хосі Сін'їті друге місце серед 1,5 тисяч живих авторів посів художній роман, написаний програмою. Група дослідників Університету Хакодате задавала їй певні параметри: сюжет, стать героїв та їхній характер. На основі цих даних на екрані миттєво з'являвся художній текст.
Уже зараз починає зростати запит на фахівців зі штучного інтелекту та машинного навчання, аналітиків великих даних, розробників програмного забезпечення і додатків, експертів із автоматизації процесів, аналітиків інформаційної безпеки, інженерів робототехніки та фахівців з блокчейну. Компаніям дедалі більше необхідні професіонали, пов'язані з розумінням та використанням новітніх технологій.
Сюди можна віднести і нові професії у медицині: від працівників охорони здоров'я, які лікують хворих на відстані, до професіоналів у галузі генетики та трансплантології.

Як і раніше, актуальними на ринку праці будуть інженери в енергетиці, природних ресурсах та екології. Не залишаться без роботи і консультант із альтернативних видів енергії та інженер із будівництва промислових вітрогенераторів, оператор підземних дронів-прохідників, розробник систем мікрогенерації енергії, а також оператор "розумного" перероблення сміття та експерт із точного прогнозу землетрусів.
Також очікується, що зросте цінність спеціальностей, де важливі "людські" навички. Йдеться про фахівців із продажу та маркетингу, навчання та організаційного розвитку. Водночас хвиля технічного прогресу несе із собою і скорочення мільйонів робочих місць.
Кому дістанеться найбільше?
Чому деякі професії приречені зникнути? Усе через глобалізацію, автоматизацію рутинної праці, технологічний прогрес і цифровізацію, які вимагають отримання нових навичок. Цей процес логічний і не новий - старіння спеціальностей і поява нових відбувається постійно: так колись пішли в минуле професії телефоністів, машиністів і ліфтерів та багато інших.
Професії, що можуть зникнути першими:
Бухгалтер
Нотаріус
Касир
Кур'єр
Охоронець
Музейний працівник
Водій
Секретар
Банківський працівник
Оператор кол-центру
Якісь із ролей замінять уже найближчими роками, інші - впродовж десятиліть. Наприклад, попри велику кількість експериментів із безпілотним транспортом, роботи "сядуть" у крісла водіїв громадського транспорту ще не скоро - занадто затратна модернізація всієї інфраструктури.
Зміни торкнуться також турагентів та ріелторів через масове користування спеціалізованими інтернет-платформами. Відбудеться скорочення персоналу і в добувній та оброблювальній промисловості, сфері торгівлі. Зникнути можуть і професії, які з'явилися не так давно - наприклад, пов'язані з версткою сайтів, яку можна здійснити за допомогою "конструкторів" без залучення фахівців.
Що буде з креативними професіями?
Підлаштовуватися під нові тенденції доведеться і журналістам. Спеціально навчені боти вже навчилися писати новини бізнесу та спорту для Forbes і Associated Press. Щоб не втратити роботу, кореспондентам потрібно буде навчитися знімати фільми, записувати подкасти або писати книги. Копірайтери та перекладачі також скоро будуть зараховані до професій, які вимирають, особливо якщо не отримають вузьку спеціалізацію або не знатимуть рідкісні мови.

Завдяки розвитку комп'ютерної графіки буде знижуватися затребуваність каскадерів та акторів, задіяти яких буває дорожче, аніж використати 3D-технології. Автоматизація посуне і редакторів телеефіру та монтажерів, які нарізають відзнятий матеріал.
Промисловість
Епоха заводів, на яких працює півміста, може скоро піти у минуле. Звичайно, автоматизація відбувається не так швидко, як здається, але такі професії, як токар-фрезерувальник, обробник матеріалу вже практично витіснені з ринку в розвинутих країнах. Професії із застосуванням ручної праці йдуть, і таких фахівців успішно замінюють верстати із програмним керуванням, 3D-принтери, котрі самі роблять всі операції. Для відстеження роботи такої техніки потрібен лише один оператор. Це вже роками відбувається на багатьох підприємствах-гігантах, у тому числі на "Теслі".
Банківська сфера
Ринок сервісних роботів щорічно зростає на 55%. До них належать і боти, яких широко впроваджують у банківські сервіси. Їх важко відрізнити від людей - боти невимушено спілкуються з клієнтами, аналізують вашу поведінку, запам'ятовують її. Тому логічно, що оператор кол-центру, консультант із технічних питань - це одні із перших професій, які перейшли до розряду незатребуваних. У нейронних мережах, які керують ботами, прописані відповіді на ваші запитання, а нові додаються до бази після вашого спілкування з машиною.
Медицина
У цій сфері вже працює велика кількість сервісних роботів, які аналізують дані та навіть проводять операції. З імовірністю 99% робот приймає рішення без участі лікаря, на навчання якого витрачається сім років. Машини наразі помиляються набагато рідше, ніж люди. Обробивши кілька тисяч анамнезів, історій певної хвороби, робот може діагностувати її, розробити способи лікування та успішно спрогнозувати, як вона буде розвиватися. З такою точністю працюють лише найдосвідченіші люди-лікарі.
Основою технологічного руху впродовж наступних років буде створення інноваційного унікального продукту. А це можливо лише за умови, якщо людина вміє думати широко та знає передові технології. Тому зараз настає ера трансгуманізму: застосування досягнень генетики допомагатиме людям розвинути свої можливості, щоб навчитися співіснувати з машинами та конкурувати з ними у майбутньому.
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Автор: Вероніка Кордон