Епоха заводів, на яких працює півміста, може скоро піти у минуле. Звичайно, автоматизація відбувається не так швидко, як здається, але такі професії, як токар-фрезерувальник, обробник матеріалу вже практично витіснені з ринку в розвинутих країнах. Професії із застосуванням ручної праці йдуть, і таких фахівців успішно замінюють верстати із програмним керуванням, 3D-принтери, котрі самі роблять всі операції. Для відстеження роботи такої техніки потрібен лише один оператор. Це вже роками відбувається на багатьох підприємствах-гігантах, у тому числі на "Теслі".