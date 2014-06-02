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ТОП-10 НАЙЕФЕКТНІШИХ ФІЛЬМІВ-КАТАСТРОФ ПРО ПРИРОДНІ КАТАКЛІЗМИ
Природні аномалії цієї зими змусили по-новому подивитися на фільми-катастрофи, випущені світовим кіноматографом. Тепер стрічки про природні катаклізми притягують увагу не вражаючими спецефектами, а шокуючою реалістичністю пророцтв. Деякі з них, які були заявлені як фантастичні, тепер більше схожі на хроніки. УНІАН склав власний рейтинг найефектніших фільмів про природні катастрофи. Ці 10 стрічок, які ми рекомендуємо до перегляду, зняті у різних країнах і в різний час. Найстрашніше у них - не майстерна апокаліптична комп'ютерна графіка, а те, що вони охоплюють весь спектр катаклізмів, які сталися на нашій планеті всього за 2017-ий рік - це і руйнівні потопи, викликані ураганом "Харві" на півдні США, й аномальні морози в Атлантиці, урагани у Карибському басейні, цунамі та землетруси у Мексиці, які забрали сотні життів. Готуйтесь до мурашок, ці фільми не залишать вас байдужими і змусять задуматися, чи є у людства майбутнє.
1
ПІСЛЯЗАВТРА

(The Day After Tomorrow),
режисер Роланд Еммеріх, 2004, США

Бюджет: $125 000 000
У фільмі знімалися:
Денніс Куейд
Джейк Джилленхол
Еммі Россам
Деш Майок
Про що фільм?
"Післязавтра" - ідеальний вибір для тих, хто не може визначитися, з якої кінострічки розпочати знайомство з жарном фільмів-катастроф. Тут весь спектр природних катаклізмів – зливи, потопи, торнадо. Хоча більша частина картини присвячена все-таки глобальному зниженню температури.

Зима тут не просто близько. Вона поглинула Північну півкулю цілком і надовго, укривши снігом нью-йоркські хмарочоси і статую Свободи. Головна "страшилка" про зміну клімату на планеті оживає зі страшною навіть для 2004 року реалістичністю і донині вселяє жах у тих, кого турбують озоновий шар і танення льодовиків.
Цікаві факти про зйомки:
Режисер Роланд Еммеріх допускає, що події, описані в його фільмі "Післязавтра", можуть статися і насправді, причому вже зовсім скоро.
Одного разу у дощовий день режисер сидів вдома, і у нього виникло пекуче бажання контролювати погоду своїми силами. Вважається, саме так виникла ідея "Післязавтра" - одного з найпопулярніших фільмів-катастроф.
Крупний план літака, що зазнав аварії у фільмі - насправді фотографія реальної авіакатастрофи, що сталася 25 січня 1990 року на Лонг-Айленді, Нью-Йорк.
2
2012


режисер Роланд Еммеріх, 2009, США

Бюджет: $200 000 000
У фільмі знімалися:
Джон Кьюсак
Вуді Харрельсон
Чіветель Еджіофор
Тенді Ньютон
Про що фільм?
На "Післязавтра" Роланд Еммеріх не зупинився і зняв ще один фільм-катастрофу - "2012", сконцентрувавшись на землетрусах, виверженні вулканів та цунамі.

За сюжетом, згідно з календарем майя, у 2012 році усі планети Сонячної системи опиняться на одній лінії, що призведе до глобальних природних катаклізмів на Землі: сильні землетруси, цунамі і виверження вулканів перетворять країни і цілі континенти в руїни. Про здійснення пророцтв майя і йдеться у стрічці.
Цікаві факти про зйомки:
Назва фільму відсилає до кінцевої дати календаря майя. Хоча в самому календарі немає точних вказівок щодо дати кінця світу.
Літак російського олігарха "Антонов-500" - створений за образом Ан-225. Схожий зовні і габаритами. Основна відмінність - у Ан-225 немає заднього люка, який є у літака в фільмі.
Серед відомих історичних споруд світу, обраних для видовищного знищення у фільмі, була і Кааба в Мецці - місце, до якого звертають своє обличчя мусульмани всього світу під час молитви. Однак щоб уникнути релігійної критики, Кааба була прибрана зі списку.
3
ГЕОШТОРМ


(Geostorm),
режисер Дін Девлін, 2017, США

Бюджет: $120 000 000
У фільмі знімалися:
Джерард Батлер
Еббі Корніш
Джим Стерджесс
Енді Гарсіа
Про що фільм?
Після безпрецедентної серії стихійних лих, що сколихнули нашу планету, лідери світових держав об'єднали зусилля, щоб створити розгалужену мережу орбітальних супутників, які б контролювали клімат для запобігання природних катаклізмів.

Але щось пішло не так - система, вибудувана для захисту Землі, стала їй загрозою. Починається гонитва наввипередки з часом, в якій треба встигнути зупинити загрозу до того, як всесвітній Геошторм зітре з лиця Землі все живе.
Цікаві факти про зйомки:
Деякі сцени фільму знімали в центрі NASA у Новому Орлеані, штат Луїзіана.
Стрічка "Геошторм" стала режисерським дебютом Діна Девліна (зліва) в ігровому кінематографі.
Тестові перегляди фільму в грудні 2015 року показали слабкі відгуки аудиторії, тому було прийнято рішення про значне доопрацювання високобюджетної картини. Перезйомки коштували компанії додаткові $15 млн бюджету.
4
НЕМОЖЛИВЕ


(Lo imposible),
режисер Хуан Антоніо Байона, 2012, Іспанія, США


Бюджет: $45 000 000
У фільмі знімалися:
Наомі Уоттс
Еван МакГрегор
Том Холланд
Семюель Джослін
Про що фільм?
В основу картини покладені реальні події, що відбулися в грудні 2004 року. Тоді в Індійському океані стався потужний землетрус. Згідно з офіційними даними, магнітуда склала 9,1 бала. Внаслідок цього в океані утворилася гігантська хвиля - цунамі, яке накрила береги Таїланду. Цього не очікував ніхто - ні місцеві жителі, ні туристи.

Головні герої фільму - сім'я з дітьми, яка приїхала в цю країну на відпочинок. Стихійне лихо змінило їхні життя назавжди.
Цікаві факти про зйомки:
Фільм заснований на реальній історії колишнього лікаря з Іспанії Марії Бельон Альварес, яка в грудні 2004 року відпочивала в Таїланді з чоловіком Енріке (Кіке) і синами Лукасом (12), Томасом (8) і Симоном (5). Всі п'ятеро пережили цунамі, але Марія втратила половину ноги і мало не померла.
Жінка, яка з родиною пережила події, описані у фільмі, особисто вибрала Наомі Уоттс на головну роль і проводила з нею багато часу на знімальному майданчику, допомагаючи актрисі з роллю та слідкуючи за тим, щоб її історія була передана якомога точніше.
Більшість акторів-статистів фільму - це люди, які вижили після цунамі.
5
ЗЕМЛЕТРУС


(唐山大地震),
режисер Фен Сяоган, 2010, Китай


Бюджет: $25 000 000
У фільмі знімалися:
Сюй Фань
Ян Лісінь
Чжан Цзінчу
Чень Даомін
Про що фільм?
В основі сюжету фільму - Тяншаньський землетрус 1976 року. Він тривав менше хвилини, але за кількістю жертв і масштабами руйнувань став другим в історії людства. В результаті стихійного лиха загинуло, за різними підрахунками, від 240 до 655 тисяч осіб, зруйнованими залишилися близько 5 мільйонів будинків.

Фільм не намагається осягнути неосяжне і показати всі жахи, які приніс землетрус. Замість цього увагу зосереджено на історії однієї сім'ї, яка фізично пережила страшну трагедію, але психологічно не змогла впоратися з нею навіть через десятиліття.
Цікаві факти про зйомки:
За іронією долі, у дні, коли в Японії був запланований реліз фільму, в тамтешньому місті Тохоку стався землетрус. Прем'єру стрічки відмінили через траур за загиблими під час цього стихійного лиха.
Показ фільму "Землетрус" у Японії перенесли з березня 2011 року аж на березень 2015 року і показали стрічку лише у 4-х кінотеатрах, хоча спочатку планувалося показати її у сотнях кінотеатрів по всій країні.
6
ІДЕАЛЬНИЙ ШТОРМ


(The Perfect Storm),
режисер Вольфганг Петерсен, 2000, США


Бюджет: $180 000 000
У фільмі знімалися:
Джордж Клуні
Марк Уолберг
Джон Сі Райлі
Дайан Лейн
Про що фільм?
Номінант на "Оскар" в категорії "Кращі візуальні ефекти", "Ідеальний шторм" розповідає історію шести моряків, які вийшли на рибний промисел і зіткнулися з ураганом "Грейс".

Хеллоуїн 1991 року. Хвилі Атлантики здіймаються на 30-метрову висоту. Руйнівний вітер небаченої сили кидає судно в океанських водах, як сірникову коробку. Стихія наступає, у розпалі один із найсильніших в історії людства штормів, з якого практично неможливо вирватися.
Цікаві факти про зйомки:
Сценарій заснований на сюжеті однойменної книги 1997 року Себастьяна Юнгера про реальну історію екіпажу риболовного судна "Andrea Gail".
Всього на фільм було витрачено рекордних 180,5 мільйонів доларів США. З них 140 млн пішло безпосередньо на зйомки, а решта 40,5 млн - на маркетинг і рекламу.
Для зйомок фільму було використано судно "Lady Grace", що є точною копією затонулого корабля "Andrea Gail". Після завершення зйомок "Lady Grace" була куплена одним із бостонських ресторанів. Судно встановили на пристані у Глостері, що стало плавучим меморіалом для рибалок, які віддали свої життя морю.
Протягом трьох днів зйомки проводилися на кромці урагану Флойд, щоб отримати унікальні кадри ранньої стадії шторму.
7
ПОВІНЬ


(Flood),
режисер Тоні Мітчелл, 2007, Велика Британія, ПАР, Канада


Бюджет: $30 000 000
У фільмі знімалися:
Роберт Карлайл
Джессалін Гілсіг
Том Кортні
Джоенн Уеллі
Про що фільм?
Колосальна повінь в Англії, Темза вийшла з берегів, життя мільйонів лондонців знаходиться в небезпеці. У морського інженера Роба, його колишньої дружини і батька є всього декілька годин, щоб врятувати місто від руйнування.

Ідея фільму була взята з сюжету однойменного роману Річарда Дойла, написаного в 2003 році, де автор після півроку вивчення природної стихії намагається передбачити можливий розвиток подій у разі повені, коли дамба на Темзі не витримає натиску стихії, і столиця Англії опиниться під водою.
Цікаві факти про зйомки:
Зйомки фільму тривали 11 тижнів у Південно-Африканській Республіці, і ще 2 тижні - на території Лондона навесні 2006 року.
Для зйомок затоплених великих об'єктів, таких як дамба на Темзі, лондонське метро та автомобільні парковки були сконструйовані 26 знімальних майданчиків у величезних водяних баках. Масштабні плани затопленого Лондона були отримані з використанням комп'ютерної графіки - шляхом накладення води на звичайні кадри міста.

У Новій Зеландії та Канаді фільм вийшов на ТВ у вигляді міні-серіалу загальною тривалістю трохи більше трьох годин на противагу 110 хвилин кіноверсії.
8
ГЛИБОКОВОДНИЙ ГОРИЗОНТ


(Deepwater Horizon),
режисер Пітер Берг, 2016, Гонконг, США


Бюджет: $110 000 000
У фільмі знімалися:
Марк Уолберг
Курт Рассел
Джина Родрігез
Ділан О'Брайєн
Про що фільм?
Вирушаючи на чергову вахту у відкрите море і прощаючись із сім'ями, вони не підозрювали, що можуть не повернутися...

Це заснована на реальних подіях історія про страшну аварію на нафтовій платформі "Глибоководний горизонт", яка сталася у 2010 році в Мексиканській затоці. Фільм став хронікою мужності і відваги чоловіків перед обличчям однієї з найстрашніших техногенних катастроф у світовій історії.
Цікаві факти про зйомки:
Спеціально для зйомок в Шалметт, штат Луїзіана, де в основному і проходили зйомки, була побудована нафтова платформа. Вона вважається найбільшою декорацією, коли-небудь побудованою для зйомок.
Активну допомогу знімальній групі надав Майк Вільямс (справа), один із тих, хто вижив під час аварії на нафтовій платформі.
Марку Уолбергу подзвонили продюсери і повідомили, що для фільму потрібен дует двох акторів - старшого і молодшого. Уолберг почав обдзвонювати знайомих акторів, старших за нього самого - на кшталт Джека Ніколсона. Лише потім йому стало відомо, що на роль старшого героя продюсери обрали його, а в напарники йому шукали когось молодшого.
9
ХВИЛЯ


(Bølgen),
режисер Роар Утхауг, 2015, Норвегія


Бюджет: $5 500 000
У фільмі знімалися:
Крістоффер Йонер
Ені Даль Торп
Йонас Хофф Офтебро
Едіт Хогенруд-Сенд
Про що фільм?
У норвезькій глибинці відбувається потужний вибух і зрушення літосферних плит. В результаті чого на селище стрімко насувається величезний гірський масив. Перед геологом Крістіаном Айкордом стоїть нелегке завдання: попередити колег-сейсмологів про небезпеку і врятувати свою сім'ю від наближається хвилі.

В основу сюжету лягли реальні події.
Цікаві факти про зйомки:
На перший погляд, відстань між центром спостереження і Гейрангер-фьордом, показаними у фільмі, невелика. Насправді ж дістатися від одного до іншого можна або автомобілем, а потім двома поромами, або автомобілем та одним поромом.
За припущеннями геологів, гора, яка обвалилася за сюжетом стрічки, рано чи пізно впаде. Теоретично, це могло статися ще до виходу фільму в прокат.
Фільм побив усі рекорди по зборах у Норвегії. За перші три тижні прокату було продано 523 847 квитків. У Норвегії з населенням трохи більше 5 мільйонів людей фільм "Хвиля" став найкасовішим фільмом останнього десятиліття.
10
РОЗЛОМ САН-АНДРЕАС


(San Andreas),
режисер Бред Пейтон, 2015, США



Бюджет: $110 000 000
У фільмі знімалися:
Дуейн Джонсон
Карла Гуджіно
Александра Даддаріо
Йоан Гріффіт
Про що фільм?
На Каліфорнію обрушується потужний землетрус, в результаті якого гинуть сотні людей, і утворюється величезна тріщина в землі. У загальному хаосі пілоту гелікоптера Рею необхідно відшукати свою дочку, але зробити це дуже непросто.

Незважаючи на всі перепони, він поспішав на допомогу, навіть не припускаючи, що найстрашніше чекає його попереду.
Цікаві факти про зйомки:
Сан-Андреас - це назва лінії тектонічного розлому, який проходить через більшу частину Каліфорнії. З розломом пов'язані землетруси, що досягають магнітуди 8,1 бала і викликають поверхневі зміщення до 7 м. Найбільш відомими є землетрус у Сан-Франциско (1906 рік) та землетрус Лома-Прієта (1989 рік).
Хоча у фільмі Дуейн Джонсон та Александра Даддаріо грають батька і дочку, насправді різниця у віці між акторами становить всього 14 років.
Актори виконували більшість трюків самостійно: режисер Бред Пейтон хотів, щоб глядачі бачили реальні емоції на їхніх обличчях. Наприклад, на початку фільму є сцена, де Дуейн Джонсон спускається на тросі з вертольота, який знаходиться на висоті близько 45 метрів. Сцена була знята одним дублем, а за актором слідувала камера, закріплена на 45-метровому крані.
Насправді можливо, щоб землетрус у Неваді викликав землетрус у Лос-Анджелесі, і навпаки. Такий факт зареєстровано. У 1992 році землетрус Ландерс потужністю 7,3 бала стався в каліфорнійській пустелі Мохаве і спричинив наступного дня поштовхи у Неваді силою 5,3 бали.
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