П риродні аномалії цієї зими змусили по-новому подивитися на фільми-катастрофи, випущені світовим кіноматографом. Тепер стрічки про природні катаклізми притягують увагу не вражаючими спецефектами, а шокуючою реалістичністю пророцтв. Деякі з них, які були заявлені як фантастичні, тепер більше схожі на хроніки. УНІАН склав власний рейтинг найефектніших фільмів про природні катастрофи. Ці 10 стрічок, які ми рекомендуємо до перегляду, зняті у різних країнах і в різний час. Найстрашніше у них - не майстерна апокаліптична комп'ютерна графіка, а те, що вони охоплюють весь спектр катаклізмів, які сталися на нашій планеті всього за 2017-ий рік - це і руйнівні потопи, викликані ураганом "Харві" на півдні США, й аномальні морози в Атлантиці, урагани у Карибському басейні, цунамі та землетруси у Мексиці, які забрали сотні життів. Готуйтесь до мурашок, ці фільми не залишать вас байдужими і змусять задуматися, чи є у людства майбутнє.