Природа наче з'їхала з глузду. А може, це її останні крики про допомогу. Пори року, наче пазли, помінялися місцями. Тепер влітку у Кенії випадає сніг, а взимку у Луцьку цвітуть троянди. Кількість температурних рекордів за останній рік і сама стала рекордною. Ураганів, землетрусів, повеней, цунамі лише за 2017 рік сталося більше, як за перших 30 років ХХ століття. А потужність стихійного лиха лише за один сезон минулого року була більшою, ніж за останні 2 десятиліття.
Такі цифри не залишають місця для думок про збіг погодніх обставин, чи тверджень, що "таке трапляється щороку". Метеорологи та світові кліматичні експерти б'ють на сполох - невідворотні процеси, напряму пов'язані з людською діяльністю на планеті, уже розпочалися.