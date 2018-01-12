кліматична криза
Природа демонструє
характер
Природа наче з'їхала з глузду. А може, це її останні крики про допомогу. Пори року, наче пазли, помінялися місцями. Тепер влітку у Кенії випадає сніг, а взимку у Луцьку цвітуть троянди. Кількість температурних рекордів за останній рік і сама стала рекордною. Ураганів, землетрусів, повеней, цунамі лише за 2017 рік сталося більше, як за перших 30 років ХХ століття. А потужність стихійного лиха лише за один сезон минулого року була більшою, ніж за останні 2 десятиліття.

Такі цифри не залишають місця для думок про збіг погодніх обставин, чи тверджень, що "таке трапляється щороку". Метеорологи та світові кліматичні експерти б'ють на сполох - невідворотні процеси, напряму пов'язані з людською діяльністю на планеті, уже розпочалися.
Погодні аномалії
Цунамі, землетруси, урагани, лісові пожежі, рекордна спека, морози, повені
Якщо весна і осінь можуть включати в себе усі пори року, то літо та зима - показники кліматичної сезонності. Почнемо з того, що літо 2017 року видалося, без перебільшень, катастрофічним. Такої концентрації ураганів, землетрусів, повеней, лісових пожеж не було за всі роки фіксації погодних аномалій. Шокував і сніг посеред літа в Кенії, і пекельна спека, яка накрила Європу на кілька тижнів.
Тоді експерти говорили - це тільки квіточки, справжні наслідки змін клімату ще попереду. І мали рацію. Зима, як то кажуть, близько, а з нею і нові шокуючі кліматичні вибрики.

Початок найхолоднішої пори року в Україні був неочікувано теплим: 4 січня у Києві була найтепліша ніч з 1881 року. На Вінниччині посеред зими зацвіли підсніжники, у Луцьку – троянди. У той же час Східне узбережжя США потерпало через небувалі морози. Температура у деяких регіонах знизилася до -40. У штатах Вермонт, Коннектикут побиті температурні рекорди початку 20 століття.
У курортному штаті США Флорида вперше за 30 років випав сніг. Не оминув він і пустелю Сахара - тут вчетверте за 37 років засніжило. Біля берегів Массачусетсу при температурі -20 замерз океан. Покрився льодом і Ніагарський водоспад – бризки від води застигали просто у повітрі.
Зміна клімату
Наскільки це небезпечно і до чого може призвести
Зміна клімату (climate change) є саме тим сніговим клубком, який намотує на себе усі глобальні проблеми людства та спричинює екологічні катастрофи. Це найголовніший виклик для планети сьогодні. Так, наприклад, непередбачуваність погодних умов, підвищення рівня моря, яке збільшує ризик природних катастроф, є наслідками зміни клімату і мають глобальний характер та безпрецедентні масштаби.
Внаслідок зміни клімату ...
21,5 млн
людей
З 2008 року були змушені покинути свої домівки
2/3 Великого Бар'єрного рифу
Пошкоджено внаслідок зміни клімату
Щороку витрачається на наслідки повеней
до 2100
року
Середня температура на планеті підніметься на 6 градусів за Цельсієм
"Полюси впливають на погоду в більш низьких широтах, де проживають сотні мільйонів людей. Потепління в Арктиці і скорочення кількості морських льодовиків пов'язані з такими екстремальними явищами, як тривалі холодні періоди, теплі течії в океані та посухи у Північній півкулі".

Петтері Таалас,
Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації
Аби ще краще зрозуміти усю масштабність проблем, пов'язаних з діяльністю людини, які невідворотно впливають на стан нашої планети, пропонуємо кілька досліджень NASA.

Перша візуалізація показує річний мінімум морського льоду Арктики з 1979 року. Наприкінці кожного літа морський крижаний покрив частково тане і досягає мінімального рівня, залишаючи так званий багаторічний льодовий покрив. Площа постійного льоду неухильно зменшується з початку спостережень у 1979 році.
Нещодавні супутникові спостереження NASA виявили погіршення стану вічної мерзлоти у Гренландії. Часткове розплавлення цих льодовиків спричинить підвищення рівня моря на 1 метр. Якщо ж Гренландський льодовий простір розтане повністю, він зможе підняти рівень моря на 5-7 метрів.
Які це матиме наслідки для прибережних регіонів - можна побачити на карті. Червоним позначено частину суші, яку покриє вода.
На зображеннях нижче - глобальні зміни концентрації та розподілу вуглекислого газу у світі з 2002 року на висоті від 1,9 до 8 кілометрів. Синьо-зеленим кольором позначено ділянки низької концентрації СО2, а жовто-червоні області є епіцентром скупчення найбільш високих концентрацій вуглекислого газу, виміряних у частинах на мільйон.
На карті показано підвищення температури поверхні земної кулі з 1884 року. Темно-сині ділянки означають райони, які є більш прохолодними. Темно-червоні - найбільш гарячі.
Хто винен?
Клімат об'єднує такі показники, як середня температура, кількість опадів, кількість сонячних днів та інші змінні, які можуть бути виміряні в якомусь певному місці. Однак на Землі відбуваються такі процеси, які можуть впливати на клімат.
Льодовики
Льодовики визнані одними з найбільш чутливих показників зміни клімату. У минулому столітті льодовики були здатні регенерувати достатньо льоду протягом зим, щоб відновити втрати під час літніх місяців.

Починаючи з 1979 року покриття арктичного морського льоду на планеті з кожним десятиріччям скорочується на 3,5% - 4,1%. Льодовики частково зникли у найбільших гірських системах, таких як Альпи, Гімалаї та Скелясті гори. За даними вчених Національного центру даних снігу та льоду (NSIDC) та NASA, у 2017 році кількість арктичного льоду досягла рекордного мінімуму.
Рівень Світового океану
Підвищення рівня моря обумовлено в першу чергу додатковою водою через танення льодовиків, а також збільшенням об'єму морської води, яка нагрівається. Наразі рівень моря зростає найшвидшими темпами за останні 2 тисячі років, а це 3,4 мм на рік. У липні 2017 року на шельфовому льодовику Ларсен С утворилася гігантська тріщина, яка спричинила відкол найбільшого в історії айсберга розміром 5800 кв. км, що майже в 4 рази перевищує площу Лондона.
Парникові гази
Стрімкий ріст викидів діоксиду вуглецю вважається головною причиною глобального потепління, починаючи з 1950 року. Щоб запобігти різкому потеплінню в найближчі роки, концентрація вуглекислоти повинна бути знижена до рівня, що існував до індустріальної епохи - до 350 частин на мільйон (0,035%). Зараз цей показник складає 385 частин на мільйон і збільшується на 2 мільйонних частки (0,0002%) в рік, в основному через спалювання викопного палива і вирубування лісів.

За даними дослідницького проекту Global Carbon Project, у 2018 році показник збільшиться на 2% завдяки росту економіки Китаю. Слід зазначити, що 28% викидів вуглекислого газу в атмосферу від загальносвітового показника припадає саме на КНР.
Вплив людини
Діяльність людини змінює навколишнє середовище і впливає на клімат. Головними проблемами сьогодні є: зростання концентрації СО2 в атмосферічерез спалювання пального, аерозолі в атмосфері, землекористування, зменшення озонового шару, тваринництво і вирубка лісів.
Час виправляти
помилки
Як людство спокутує свою вину перед природою
Найважливіші проблеми людства
(згідно з дослідженням YouGov)
Голод і брак питної води
Міжнародний тероризм, бідність
Зміна клімату
Світова спільнота вже багато років підіймає проблему зміни клімату на найвищому рівні. У 1992 році було прийнято Рамкову конвенцію Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. Згодом, у 1997 році був ухвалений знаменитий Кіотський протокол. Він зобов'язує розвинені країни скорочувати викиди парникових газів. Однак ставлення до протоколу розділилося: багато країн висловили думку, що глобальні зміни клімату не є безумовно доведеними та стримують їхній економічний розвиток. В результаті Китай та Індія відмовилися брати на себе будь-які конкретні зобов'язання, а США підписали Кіотський протокол, але не ратифікували його.
Після невдалого старту був затверджений так званий другий етап - Кіото-2, який стартував 1 січня 2013 року і триватиме до 2020 року. Зобов'язання в рамках Кіото-2 взяли Євросоюз, Австралія, Казахстан, Україна, Білорусь, Норвегія, Швейцарія, Ісландія, Ліхтенштейн і Монако. Відмовилися брати участь у другому етапі Росія, Японія, Нова Зеландія і Канада.

Варто сказати, що Кіотський протокол навряд чи можна назвати порятунком від глобального потепління. Перш за все, він поширюється лише на 13% глобальних викидів через обмежений склад учасників протоколу. Цього явно не може бути достатньо для вирішення такої глобальної проблеми як зміна клімату планети.
Доля Кіотського протоколу показала, що без участі промислових гігантів будь-який кліматичний договір буде слабоефективним. 22 квітня 2016 року було підписано Паризьку кліматичну угоду, яка отримала одноголосну підтримку від 196 представників країн-учасниць. Основне завдання документу - не допустити підвищення середньої температури на планеті більш ніж на 2° С в порівнянні з доіндустріальною епохою.

Однак і тут не обійшлося без скандалу. Росія підписала, але досі не ратифікувала угоду. А президент США Дональд Трамп 1 червня 2017 року оголосив про вихід Штатів з Паризької угоди, описуючи цей крок як «підтвердження суверенітету Америки».
Попри малоуспішність міжнародних екологічних домовленостей, сьогодні багато країн на законодавчому рівні стимулюють своїх мешканців користуватися альтернативними видами палива та екологічно чистим транспортом.
Альтернативна
енергетика
Найбільша сонячна електростанція у світі

У китайському місті Хуайнань (провінція Аньхой) запущена найбільша у світі плавуча сонячна електростанція, яка налічує 160 тисяч сонячних панелей. Вона здатна забезпечити електрикою 15 тисяч будинків. Фотогальванічні панелі розташовані на площі близько 86 га. За роботою електростанції спостерігають безпілотники.
"Сонячні" дахи

Раніше Німеччину вважали лідером з виробництва ядерної енергії. Тепер - відновлюваної. У цій країні встановлено приблизно стільки ж сонячних електростанцій, скільки у всіх інших країнах світу, разом узятих. Для порівняння, в США від сонячних батарей отримують тільки 0,2% всієї енергії.
Близько 90% всіх сонячних панелей в Німеччині розташовані на дахах будинків.

У державі навіть встановлено рекорд: 50,6% енергії за добу було отримано від сонячних батарей.
На карті червоним кольором показана площа, яку необхідно закрити батареями для задоволення потреби в енергії усього світу (лівий квадрат), Європи (середній квадрат) або тільки Німеччини (правий квадрат). Виявляється, все реальніше, аніж здається.
Сила вітру

Загальна потужність встановлених в Європі вітряних електростанцій в 2016 році вперше перевищила потужність ТЕС, що працюють на вугіллі. Про це повідомляється в матеріалах WindEurope. Відзначається, що найбільшу увагу розвитку вітроенергетики як і раніше приділяє Німеччина, далі йдуть Іспанія, Великобританія та Франція.
Поїзди, які рухає вітер

З 2017 року всі поїзди у Нідерландах повністю перейшли на електропостачання, що виробляється силою вітру. Енергії, що виробляється однією вітроелектричною станцією в годину, досить для того, щоб поїзд пройшов відстань 200 км.

Таким чином, Нідерланди стали першою у світі країною, де всі поїзди перейшли на енергію вітру.
Енергетика по-українськи

У нашій державі за останні роки почала активно розвиватися сонячна енергетика. Найближчим часом в Україні планують збудувати 10 сонячних електростанцій. Навесні 2018 року канадська компанія TIU розпочне будівництво чотирьох об'єктів відновлюваної енергетики - трьох в Миколаївській області та одного в Херсонській.

Якщо ж брати статистику, то найбільше серед регіонів України сонячних електростанцій у Вінницькій області – 25% від усіх таких об'єктів в країні.
Сонячна енергетика в Чорнобилі

Україна готується запустити свою першу сонячну електростанцію на території Чорнобильської АЕС. Електростанція потужністю 1 мегават знаходиться всього в ста метрах від нового "саркофага" - гігантського металевого купола.

Ця сонячна електростанція може задовольнити потреби селища середнього розміру, або близько 2000 квартир. На установку 3800 фотоелектричних панелей, розміщених на площі 1,6 гектара, інвестори витратили мільйон євро і сподіваються, що сонячна електространція окупиться протягом семи років.
"Вітряні" перспективи

За словами глави Eurocape New Energy Ukraine Пітера О'Брайана, Україна може стати лідером ринку вітряної енергії в Європі.

На думку експерта, якщо Україна введе угоди про закупівлю електроенергії, які будуть відповідати міжнародним вимогам, то зможе отримати сотні мільйонів євро нових інвестицій. І вже через 20 років вітряні турбіни будуть встановлені по всій Україні, "від кордону з Росією до кордону з Молдовою".

Ера електромобілів
На Китай припадає третина світового "легкового" авторинку. Тому те, що ця країна робить рішучі кроки до переходу на автомобілі без ДВЗ, значно вплине і на екологію планети, і на міжнародну економіку. Якщо Китай оголосить дату переходу на електромобілі, як це вже зробили Британія, Франція і Норвегія, то її можна буде вважати датою фіналу бензинової ери. Уряд КНР має намір вимагати від автовиробників, щоб, починаючи з 2018 року, продажі електромобілів та гібридів становили не менше 8%. Продаж автомобілів, що працюють на альтернативних видах палива, у Китаї до 2025 року мають зрости у 10 разів і досягти 7 млн штук. Передбачаючи такий попит, цього року у КНР збираються побудувати приблизно 800 тисяч станцій підзарядки.
Другий азійський гігант – Індія – також активно розглядає відмову від бензинових двигунів. Тамтешній науково-дослідний інститут Niti Aayog, який розробляє реформи, поставив за мету довести кількість електромобілів у 2030 році до 44% від всього автопарку Індії. Влада Індії заохочує населення купувати електромобілі та машини з гібридними двигунами. Податки на цей вид автомобілів в порівнянні з традиційними бензиновими нижчі на 31%.
Європа

Та все ж європейцям у переході від бензинових до електричних авто немає рівних. Франція і Великобританія, шостий та сьомий авторинки планети, планують позбутися традиційних машин на користь електромобілів до 2040 року, а маленька (щодо продажу автомобілів - 0,2 млн у 2016 році) Норвегія та Нідерланди мають намір зробити це на 10 років раніше.
За даними Bloomberg New Energy Finance (BNEF), до 2040 року більше половини нових автомобілів у світі будуть повністю електричними, що різко підвищить попит на електроенергію.
А що ж в Україні?

З 1 січня Верховна Рада звільнила від ПДВ та акцизу на 2018 рік електромобілі на українських номерах, але позбавила пільг по ПДВ електротаксі і оренду електроавто.

Крім того, міністерство інфраструктури хоче активно розвивати сферу виробництва електромобілів в Україні, залучити в країну виробників літієвих батарей, запчастин до електромобілів і електромобілі в цілому. На розвиток цієї сфери чиновники відводять 15 років.
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