На Китай припадає третина світового "легкового" авторинку. Тому те, що ця країна робить рішучі кроки до переходу на автомобілі без ДВЗ, значно вплине і на екологію планети, і на міжнародну економіку. Якщо Китай оголосить дату переходу на електромобілі, як це вже зробили Британія, Франція і Норвегія, то її можна буде вважати датою фіналу бензинової ери. Уряд КНР має намір вимагати від автовиробників, щоб, починаючи з 2018 року, продажі електромобілів та гібридів становили не менше 8%. Продаж автомобілів, що працюють на альтернативних видах палива, у Китаї до 2025 року мають зрости у 10 разів і досягти 7 млн штук. Передбачаючи такий попит, цього року у КНР збираються побудувати приблизно 800 тисяч станцій підзарядки.