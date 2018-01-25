Це третій виступ української збірної з футболу на Євро в історії. Ще жодного разу наша команда не виходила в плей-офф.



Національна команда завершила відбір на чемпіонат просто феєрично - підопічні Андрія Шевченка не тільки вийшли з першого місця групи B, а й встановили рекорд: кваліфікація на Євро-2020 стала найуспішнішою в історії нашої збірної. Україна обіграла Португалію один раз, розгромила Сербію (5:0). До речі, матч із Сербією вважається одним з найкращих за всю історію нашої збірної.



Окрім того, Україна у відборі не зазнала жодної поразки, посівши 1-е місце у групі. На другому опинилася Португалія. Це лише другий раз в історії, коли Україна стала лідером у відбірковій групі на чемпіонати світу або чемпіонати Європи (перший був у відборі на ЧС-2006).

