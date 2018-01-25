ЄВРО-2020:
прогнози, фаворити, шанси України
Чемпіонат Європи стартує 11 червня. Однак невідомо - перемогу в турнірі отримає одна із топових збірних, чи на вболівальників чекає сенсація і несподіваний чемпіон. Пропонуємо розібрати головних фаворитів Євро-2020 та зупинитися докладніше на кожному із них.
ЗБІРНА ФРАНЦІЇ
Збірна Франції традиційно входить до фаворитів великих континентальних змагань. На минулому чемпіонаті Європи французи дійшли до фіналу, але зупинилися за крок від трофею, поступившись Португалії.

Після цього Франція виграла Чемпіонат Світу у 2018 році. Відтоді склад збірної не сильно змінився, однак варто виділити повернення Каріма Бензема, який, безумовно, може зробити команду сильнішою.

Група на Євро-2020 у Франції доволі складна: боротися доведеться з Німеччиною, Португалією та Угорщиною. Однак за певних умов навіть третє місце може стати прохідним, тому пробитися у плей-офф "триколірним" буде нескладно. За потенціалом Францію з певністю можна записати у головні фаворити турніру, з чим, по суті, згодні й букмекери.
ЗБІРНА ІТАЛІЇ
Збірна Італії непогано провела останній чемпіонат Європи - легко пройшовши групу, команда в плей-офф вибила Іспанію, але потім в серії пенальті драматично поступилася Німеччині путівкою до півфіналу.
Чемпіонат світу-2018 і зовсім обійшовся без італійців - у плей-офф кваліфікації збірна поступилася Швеції.

Однак ця обставина дозволила італійцям виграти час, і під керівництвом Роберто Манчіні збірна почала оновлюватися та омолоджуватися.
Результат роботи Манчіні перевершив усі найсміливіші очікування вболівальників у кваліфікації на Євро. У 10 матчах Італія здобула максимальну кількість очок, забивши у ворота суперників 37 м'ячів, пропустивши лише чотири у відповідь.

Однак на цьому італійці не зупинилися - наразі серія збірної без поразок становить 26 матчів, 21 з яких завершився перемогами. На Євро-2020 збірна Італії завітає в оптимальному складі, маючи талановиту молодь та ветеранів футболу у прекрасній формі. Тому замахнутися на перемогу італійцям цілком під силу.
ЗБІРНА БЕЛЬГІЇ
Збірна Бельгії останніми роками - дуже серйозна сила: підбір гравців дозволяє Роберто Мартінесу ставити перед командою максимальні завдання. В історії "червоних дияволів" немає перемог на чемпіонатах Світу та Європи - найкращим їхнім досягненням наразі є фінал Євро-1980.

Однак нинішнє покоління футболістів цілком здатне добути історичну перемогу. На минулому чемпіонаті Європи у бельгійців були всі козирі на руках, але у чвертьфіналі вони примудрилися програти збірній Уельсу. Якби не ця прикра помилка, цілком ймовірно, що саме Бельгія у результаті здобула б трофей.

На Чемпіонаті світу-2018 Бельгія здобула бронзу, яка навряд чи відповідає її амбіціям, але Францію на тому Мундіалі було дуже складно обіграти.

Зараз же бельгійці знову серед фаворитів турніру - виграти конкуренцію в групі у Росії, Данії та Фінляндії їм однозначно під силу. А далі все буде залежати від жеребкування та везіння, яке на останніх великих турнірах Бельгію явно оминуло.
ШАНСИ УКРАЇНИ НА ЄВРО-2020
Це третій виступ української збірної з футболу на Євро в історії. Ще жодного разу наша команда не виходила в плей-офф.

Національна команда завершила відбір на чемпіонат просто феєрично - підопічні Андрія Шевченка не тільки вийшли з першого місця групи B, а й встановили рекорд: кваліфікація на Євро-2020 стала найуспішнішою в історії нашої збірної. Україна обіграла Португалію один раз, розгромила Сербію (5:0). До речі, матч із Сербією вважається одним з найкращих за всю історію нашої збірної.

Окрім того, Україна у відборі не зазнала жодної поразки, посівши 1-е місце у групі. На другому опинилася Португалія. Це лише другий раз в історії, коли Україна стала лідером у відбірковій групі на чемпіонати світу або чемпіонати Європи (перший був у відборі на ЧС-2006).
Також шуму наробила нова футбольна форма українців, на якій зображена мапа нашої держави з Кримом. Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова назвала зображення "відчайдушною мистецькою акцією". Окрім того, на формі є написи "Слава Україні" та "Героям слава", що також викликало в Росії негативну реакцію. Хоча напис "Слава Україні" вже неодноразово з'являвся на одязі української збірної.

В УЄФА заявили, що українська форма відповідає правилам.
Ну, і варто згадати, що наставник збірної України Андрій Шевченко стане наймолодшим тренером Євро-2020. На старті нинішнього чемпіонату йому буде 44 роки та 227 днів. Найстаршим фахівцем у чемпіонаті стане наставник збірної Туреччини, 69-річний Шенол Гюнеш.

У рейтингу наймолодших тренерів за всю історію чемпіонату Європи Шевченко посідає 16 місце. Серед інших, його випереджає Мірча Луческу, який очолив збірну Румунії у 38 років.

Якщо порівняти із попереднім європейським чемпіонатом, середній вік тренерів національних команд зменшився майже на три роки. Зараз він становить 54 роки, що на 2,7 року менше, ніж на Євро-2016.
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Автор: Вероніка Кордон