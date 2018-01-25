Ну, і варто згадати, що наставник збірної України Андрій Шевченко стане наймолодшим тренером Євро-2020. На старті нинішнього чемпіонату йому буде 44 роки та 227 днів. Найстаршим фахівцем у чемпіонаті стане наставник збірної Туреччини, 69-річний Шенол Гюнеш.
У рейтингу наймолодших тренерів за всю історію чемпіонату Європи Шевченко посідає 16 місце. Серед інших, його випереджає Мірча Луческу, який очолив збірну Румунії у 38 років.
Якщо порівняти із попереднім європейським чемпіонатом, середній вік тренерів національних команд зменшився майже на три роки. Зараз він становить 54 роки, що на 2,7 року менше, ніж на Євро-2016.