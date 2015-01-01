УЧАСНИКИ
У конкурсі мала взяти участь 41 країна, та залишилося 39 учасників. Так, Білорусі Європейська спілка мовників відмовила через політичний характер пісні, до якої не захотіли внести зміни. А Вірменія не мала змоги належно підготуватися й відмовилася від цьогорічного виступу.
Так, у першому півфіналі (18 травня) виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна, Мальта.
У другому півфіналі (20 травня) виступлять такі країни: Сан-Марино, Естонія, Чеська Республіка, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.
До речі, головну сцену конкурсу звели за максимально короткі терміни. Оцінити її до Роттердаму приїхав сам король Нідерландів Віллем-Олександр.