Victoria (Болгарія)

Болгарія повертається на Євробачення-2021 після відсутності у 2019 році.



Її представницею стане співачка Victoria. Виконавиця вже представила пісню, з якою побореться за перемогу. Легка музика, філософський підтекст і кліп на пісню "Growing Up Is Getting Old" не залишать слухачів без уваги, впевнені букмекери. І прогнозують співачці 6-те місце на Євробаченні 2021.