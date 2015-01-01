Пісенний конкурс Євробачення 2021 стане 65-им і проходитиме в Роттердамі (Нідерланди). Місто мало організовувати Євробачення 2020, однак тоді захід був скасований через пандемію коронавірусу.

Нідерланди прийматимуть конкурс уп'яте, востаннє це сталось у 1980 році.
БЕЗПЕКА НА ЄВРОБАЧЕННІ 2021

На всіх дев'яти шоу, зокрема, репетиціях, півфіналах та фіналі, одночасно можуть бути присутніми максимум 3500 глядачів. Це лише 20% від загальної кількості місць, які має арена "Ахой", де відбудеться конкурс.

Усі глядачі повинні мати негативний результат тесту на коронавірус. Влада Нідерландів встановила мобільну лабораторію біля приміщення арени, щоб кожен охочий міг оперативно зробити такий тест.
УЧАСНИКИ

У конкурсі мала взяти участь 41 країна, та залишилося 39 учасників. Так, Білорусі Європейська спілка мовників відмовила через політичний характер пісні, до якої не захотіли внести зміни. А Вірменія не мала змоги належно підготуватися й відмовилася від цьогорічного виступу.

Так, у першому півфіналі (18 травня) виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна, Мальта.

У другому півфіналі (20 травня) виступлять такі країни: Сан-Марино, Естонія, Чеська Республіка, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

До речі, головну сцену конкурсу звели за максимально короткі терміни. Оцінити її до Роттердаму приїхав сам король Нідерландів Віллем-Олександр.

ФАВОРИТИ КОНКУРСУ

Барбара Праві (Франція)

Станом на 14 травня, за прогнозами букмекерів, лідирує представниця Франції Барбара Праві.

За свою сольну кар'єру співачка випустила дві музичні п'єси: "Barbara Pravi" (2018) та "Reviens pour l'hiver" (2020). Як автор пісень Барбара співпрацювала з багатьма виконавцями, серед яких Яннік Ноа, Джулі Зенатті та Джейден Сміт.

Крім того, вона написала пісню "J'imagine", яка перемогла на «Дитячому Євробаченні-2020».

Måneskin (Італія)

Друге місце на Євробаченні 2021 прогнозують представникам Італії – гурту Måneskin.

Рок-бенд із Риму став популярним після того, як посів друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X Factor 2017 року. А цьогоріч гурт виграв музичний фестиваль у Санремо, після чого визначилося, що Måneskin представлятиме Італію на Євробаченні 2021.

Destiny (Мальта)

На третій позиції наразі Мальта та її представниця Destiny з піснею "Je Me Casse".

Дестіні вже тріумфувала на Євробаченні - у 2015 році вона принесла перемогу Мальті на дитячій версії конкурсу з піснею "Not My Soul".

У 2019 році співачка перемогла у шоу X Factor Malta та як приз отримала можливість представляти Мальту на Євробаченні 2020 у Роттердамі.

Daði og Gagnamagnið (Ісландія)

На четверте місце букмекери поставили представників Ісландії - гурт Daði og Gagnamagnið.

Це ісландський колектив на чолі з лідером Даді Фрейром. Гурт мав представити Ісландію на конкурсі пісні Євробачення 2020, який скасували через пандемію COVID-19.

Тому представники Ісландії виступлять на Євробаченні 2021 з піснею "10 years".

Gjon's Tears (Швейцарія)

На п'ятій сходинці рейтингу прогнозувальників - швейцарський співак косоварсько-албанського походження Gjon's Tears із піснею "Tout l'Univers".

Справжнє ім'я виконавця - Джон Мухарремай. У 2019 року під сценічним псевдонімом Gjon's Tears він брав участь у восьмому сезоні французької версії шоу "Голос", де дійшов до півфіналу.

4 березня 2020 року оголосили, що Джона обрано представником Швейцарії на Євробаченні.

Victoria (Болгарія)

Болгарія повертається на Євробачення-2021 після відсутності у 2019 році.

Її представницею стане співачка Victoria. Виконавиця вже представила пісню, з якою побореться за перемогу. Легка музика, філософський підтекст і кліп на пісню "Growing Up Is Getting Old" не залишать слухачів без уваги, впевнені букмекери. І прогнозують співачці 6-те місце на Євробаченні 2021.

Елена Цагріну (Кіпр)

Сьоме місце у рейтингу букмекерів посідає представниця Кіпру, Елена Цагріну.

Елена Цагріну ― одна з найбільш відомих поп-зірок Греції та Кіпру. Афінська співачка прославилася своїм успіхом на Greece Got Talent.

Після тривалої роботи у гурті "OtherView" Елена почала сольну кар'єру. Її хіти отримали рекордну кількість переглядів на YouTube та Spotify.

Пісня "El Diablo" ("Диявол"), обрана для Євробачення 2021, викликала чимало дискусій.

Гурт Go_A (Україна)

Україна має високі шанси на перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення-2021". 11 травня гурт Go-A провів першу репетицію у Роттердамі. І, за оцінками журналістів, отримав найвищий бал – 81.

За прогнозами букмекерів, Україна наразі посідає 8 сходинку серед 39 потенційних переможців Євробачення 2021.
Окрім того, відео репетиції Go-A увірвалося
у тренди YouTube.

The Roop (Литва)

Дев'яте місце прогнозують гурту із Литви The Roop.

Поп-рок-колектив із Вільнюса існує з 2015 року. А в 2020-му їхню композицію "On Fire" використали під час церемонії воєнного параду у Литві.

За голосуванням читачів блогу Wiwibloggs, гурт посів 1 місце серед балтійських країн. Також у Литві та Німеччині колектив переміг у номінації "Найкраща пісня Євробачення-2020 року, що пройшла національний відбір".

Stefania (Греція)

Десятку лідерів, на думку букмекерів, замикає представниця Греції, співачка Stefania.

18-річна Стефанія Ліберакакіс народилася у Нідерландах, проте уже давно мешкає в Греції.

У 2016 році греко-нідерландська співачка представляла Нідерланди на дитячому конкурсі Євробачення у складі гурту "Kisses".

У 2020 році Стефанія мала представити на Євробаченні пісню "SUPERG! RL", однак у 2021-му вирішила замінити композицію на "Last Dance".

СКАНДАЛИ ДОВКОЛА ЄВРОБАЧЕННЯ 2021

Пісні деяких конкурсантів Євробачення викликали скандали та гарячі дискусії у соцмережах.

На цьогорічному конкурсі традіційно переважають пісні про кохання, однак деякі конкурсанти явно вийшли за межі шаблонів. Як ми уже розповідали вище, пісня представниці Кіпру Елени Цагріну "El Diablo" ("Диявол"), викликала осуд з боку церкви.
Пісня починається так:

"Я закохалася, я закохалася

Я віддала своє серце дияволу, дияволу

Я принесла в жертву його, я принесла в жертву його

Тому що він каже мені, що я його янгол, я його янгол"

А потім лунають слова: "Сьогодні увечері ми будемо палати на вечірці. З тобою рай у пеклі"

Синод Православної церкви Кіпру засудив вибір пісні, яка, на його думку, закликає поклонятися дияволу. Представники церкви навіть вимагають, щоб Кіпр відмовився від участі у Євробаченні 2021. Однак Національна телекомпанія Кіпру заявила, що не відмовиться від участі у пісенному конкурсі попри критику з боку релігійних лідерів.
У відповідь на осуд церковників Елена Цагріну заявила, що у пісні йдеться не про диявола, а про складні стосунки.
El Diablo - це вочевидь алегорична пісня! У ній розповідається історія жінки, якій вдається вийти з токсичних стосунків, і вона транслює підтримку всієї аудиторії. Музика об'єднує нас, а не розділяє!
- зазначила співачка
А от виступи представників Росії, Нідерландів та Німеччини викликали дискусії через свій соціальний підтекст.

Російська співачка таджицького походження Маніжа виконає на Євробаченні 2021 пісню Russian Woman ("Російська жінка"), де співає про силу жінок та іронізує над сексизмом. Однак анонс конкурсного номера російської виконавиці припав до душі далеко не всім, а дехто назвав виступ ганьбою.
На відео ексцентрична реп-виконавиця смішно рухається у гігантській сукні. Костюм оснащений коліщатками, завдяки чому він пересувається сценою. А на словах "встала і пішла" Маніжа відчиняє сукню і виходить з неї у червоному комбінезоні.

У коментарях під роликом номер порівняли з лялькою, яку надягають на самовар під час традиційного російського чаювання. Також глядачі згадали провальний виступ росіянки Юлії Самойлової у 2018 році.
Нідерланди на Євробаченні 2021 представляє співак суринамського походження Жангю Макрой. До країни він переїхав у 2014 році, є відкритим геєм та виступає за захист прав ЛГБТ на своїй батьківщині - Суринамі.

Кліп на його пісню "Народження нової ери", який він представив на конкурс, візуально сподобався багатьом. Однак у словах композиції знайшли чіткий антирасистський підтекст.
Шкіра така ж розкішна, як зоряна ніч

Твій ритм — бунт, твій ритм — бунт

Глибокі потоки течуть у ріках твоїх очей

Твій ритм — бунт, твій ритм — бунт

Вони плюнули на твою корону і отруїли твою землю

Твій ритм — бунт, твій ритм — бунт

Вони спалили твоїх героїв на багатті

Але твій голос буде повторювати всі їхні імена

Це ще не кінець, ні

Це народження нової ери

Як повідомляє Eurovisionworld, співак схарактеризував свою композицію так: "Ця пісня — ода кожному, хто стоїть за себе і наважується пишатися силою своєї ідентичності".
Ще одним конкурсантом, який привернув увагу своїм кліпом, став представник Євробачення 2021 з Німеччини Єндрик Зігварт із піснею "Я не відчуваю ненависті (мені просто шкода)".

26-річний виконавець зазначив, що пісня відображає його особисту стратегію про те, як боротися з образами, знущаннями та дискримінацією: просто бути вищим за це. "Ненависть не приносить користі", — каже він, додаючи, що гнів не змінює поведінки іншої людини.
Я не відчуваю ненависті

Мені просто шкода

Ти думав, що такий розумний, коли намагався знайти спосіб зламати мене

Але я не відчуваю ненависті

Мені просто шкода

Тому можеш показувати середній палець, а я покажу його тобі у відповідь

Тому що мені не шкода

Мені реально все одно, що ти хочеш відлупцювати мене

Зроби це талановито і я дам тобі спокій

Але не смій, не смій гніватися

Коли зрозумієш, що твої слова не завдають мені шкоди

У кліпі Єндрик грає на гавайській гітарі укулеле, прикрашеній стразами, а людям різних релігійних, етнічних спільнот доводиться протистояти знущанням. Зазвичай все завершується бійками або приниженням.

Судячи з реакції в Youtube, багатьом користувачам кліп сподобався, однак є й чимало користувачів, які поставили йому дизлайк.
Однак хто переможе на Євробаченні 2021 - спрогнозувати складно. Це може бути хтось ексцентричний та яскравий, як Кончіта Вуст, так і стриманий та лаконічний, як Сальвадор Собрал.
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Автор: Вероніка Кордон