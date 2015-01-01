“

Я не відчуваю ненависті



Мені просто шкода



Ти думав, що такий розумний, коли намагався знайти спосіб зламати мене



Але я не відчуваю ненависті



Мені просто шкода



Тому можеш показувати середній палець, а я покажу його тобі у відповідь



Тому що мені не шкода



Мені реально все одно, що ти хочеш відлупцювати мене



Зроби це талановито і я дам тобі спокій



Але не смій, не смій гніватися



Коли зрозумієш, що твої слова не завдають мені шкоди



