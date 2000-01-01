Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" всього за 2 тижні зібрав 111 млн глядачів і став найпопулярнішим проектом в історії стрімінгової платформи Netflix. Світова прем'єра трилера про ігри зі смертельними наслідками відбулася в середині вересня, після чого стрічці вдалося очолити рейтинг Netflix у 90 країнах. Критики пояснюють популярність проекту гострою соціальною проблематикою, захопливим сюжетом та інтересом до корейського кінематографа.
Увага! Матеріал містить спойлери та прямий переказ окремих епізодів серіалу.
У TikTok за хештегом #squidgame понад 32 млрд переглядів, а модель Хо Ен Чон, котра дебютувала в проекті, стала власницею найактивнішого акаунта в Instagram за всю історію: з моменту виходу "Гри в кальмара" на неї підписалося понад 13 млн людей (і щодня ця цифра зростає ледь не на мільйон підписників).
Сюжет серіалу розгортається навколо турніру на виживання, в якому беруть участь 456 героїв, котрі потрапили у фінансові труднощі. Їм пропонують позмагатися у шести дитячих іграх. Переможець отримає 45,6 млрд вон (10,2 млрд грн), однак ставка у цій грі - життя. Головний герой серіалу Сон Кі Хун, гравець №456, наважується на участь, щоб погасити борги та зберегти стосунки з донькою.

"Гра в кальмара" побудована на постійній необхідності персонажів робити непростий вибір. Щоб вижити, вони повинні об'єднуватися в союзи і зраджувати. Причому найчастіше герої і самі заздалегідь не знають, до чого призведе їхнє рішення.
Крім того, у серіалі можна помітити викриття соціально-економічної нерівності у Південній Кореї, де останніми роками сильно зросло безробіття, а рівень закредитованості населення перевищив 100% ВВП.

Саме завдяки соціальному підтексту, на думку експертів, шоу виходить за рамки банального порівняння з "Голодними іграми", оскільки змушує глядача зважити всі "за" та "проти", і співчувати не лише позитивним героям, а й лиходіям.
ВІЗУАЛ СЕРІАЛУ

Південнокорейське кіно славиться своїм візуалом - і "Гра в кальмара" не виняток. Режисер Хван Дон Хек створив для свого соціального експерименту неймовірні казкові декорації: починаючи від величезної моторошної ляльки на дитячому майданчику у першому випробуванні й закінчуючи яскравими локаціями, в яких проходять ігри на виживання.


Сцени та музика побудовані на контрасті: у звичайному житті героїв оточують якщо не темні і похмурі, то бліді сірі тони. Яскрава кольорова гама під час ігор ніби натякає на їхній шанс потрапити в інший світ. А саундтреками до звірств стають повільні класичні вальси або дитячі мелодії. Що, звичайно, підкреслює жорстокість.
Теорії та підтексти у серіалі
У серіалі приховано безліч пасхалок, які практично неможливо помітити при першому перегляді. Виявляється, майже всі смерті можна було передбачити, а у гравців із самого початку були підказки перед кожним випробуванням (наприклад, усі ігри були зображені на стінах у залі, де жили учасники).

Завдяки увазі до деталей творцям серіалу вдалося підірвати соціальні мережі: фанати буквально по кадрах розібрали кожну сцену у пошуках ляпів, а також відповідей на запитання, що залишилися наприкінці сезону. У мережі навіть розмірковують, що потрібно було робити героям, щоб вийти живими з усіх ігор.
ЯК ОБИРАЛИ УЧАСНИКІВ ГРИ

Пам'ятаєте, як у першому епізоді в метро незнайомець у костюмі пропонує Сон Кі Хуну зіграти на гроші й обрати колір конверта? Тоді головний герой робить ставку на синій, а потім прокидається учасником гри - у синьому комбінезоні.

За популярною теорією у TikTok, що зібрала три мільйони переглядів, якби він обрав червоний колір, то став би наглядачем у червоному костюмі. У серіалі не один раз згадується, що у проекті рівні всі. А якщо пригадати, що під масками охоронців з трикутниками, колами та квадратами ховалися люди теж зі складною долею, як й учасники гри, то це припущення звучить досить логічно.
ЧОГО НЕ ПОБАЧИЛИ ГЕРОЇ СЕРІАЛУ?

Виявляється, із самого початку у героїв були підказки перед кожним випробуванням. Коли гравці опиняються в кімнаті очікування, вона вся заставлена ліжками. В міру того, як кількість учасників зменшується, із приміщення зникають їхні ліжка. Тоді з'являється можливість детально розгледіти стіни, на яких можна помітити підказки.
БАТЬКО І СИН?

О Іль Нам - не тільки найстарший гравець, але і найзагадковіший. Із фінального епізоду ми дізнаємося, що він був організатором гри, тому не дивно, що йому вдавалося розпізнавати завдання швидше за інших.

Однак чому він не раз рятував життя головному герою? Із першої серії ми знайомимося з матір'ю Сон Кі Хуна, але про батька жодного разу не згадується. При цьому під час четвертої гри, у "Кульки", гравець під номером 001 каже про те, що декорації нагадують йому район, де він жив. На що Сон Кі Хун відповідає, що народився у тому ж місці.
Мало того, перед початком випробування старий віддає свою куртку головному герою - можливо, так він намагався захистити ймовірного сина: О Іль Нам знав, що наглядачі не вб'ють людину у формі з номером 001. Ще один цікавий збіг: Сон Кі Хун згадує, що у нього непереносимість лактози. "Точно як у мого сина", - відповідає О Іль Нам.
"ІГРИ В КАЛЬМАРА" ПРОВОДИЛИСЬ У ВСЬОМУ СВІТІ?

Коли VIP-персони спостерігають за черговим випробуванням, вони відзначають: "Корейський сезон завжди найбільш захопливий". Багато хто міг не звернути увагу на цю фразу, проте вона дає чітко зрозуміти, що високопоставлені гості подорожують по всьому світу. А це означає, що кривавий гральний проект - глобальний. Але для глядачів це прекрасна новина: тим самим Netflix подарував простір для потенційних сиквелів, приквелів та спін-оффів у різних країнах світу.
ЗАЧІСКА СОН КІ ХУНА У ФІНАЛІ

У фінальному епізоді ми бачимо головного героя з червоним волоссям. Дехто назвав це символом переродження, однак є версії, що це може бути підказкою: герой повернеться у "Гру в кальмара". Але цього разу він робить ставку на червоний (тобто стати наглядачем) і готовий вирушити на острів, щоб зруйнувати проект зсередини. Також символічно, що, перед ніж попрощатися з Південною Кореєю, в аеропорту він бачить того самого вербувальника з першого епізоду.
ЧИ ЧЕКАТИ НА ДРУГИЙ СЕЗОН?

Поки офіційних заяв від платформи з приводу зйомок другого сезону не було, однак зазвичай, коли проект б'є всі рекорди, продовження не змушує себе чекати. До того ж, режисер уже надсилає неоднозначні натяки на камбек.
Оскільки я працював над сюжетом першого сезону наодинці ще у 2008 році, мені було дуже непросто психологічно та фізично його реалізувати. Я говорив, що не зможу швидко зробити другий сезон. Але у серіалу з'явилося безліч шанувальників, і я вже не можу однозначно стверджувати, що цього не станеться. Можливо, мені знадобиться ціла кімната зі сценаристами
Alex Larkins
Хван Дон Хек, режисер "Гри в кальмара"
Ажіотаж навколо "Гри в кальмара" продовжується і поза індустрією кінематографа. Так, наприклад, попит на білі сліпони, в яких гравці проходять випробування, зріс на 7800% з моменту запуску шоу. Хештег #squidgame у TikTok набрав 37 млн переглядів: користувачі вчаться готувати цукрове печиво, будують теорії змови за мотивами серіалу та висловлюють своє ставлення до кінцівки і сюжетних поворотів.
Окрім того, фанати серіалу знайшли головні символи "Гри в кальмара" - трикутник, круг та квадрат - на українських гривнях. Тепер фани жартують, що у них є декілька запитань до художників Нацбанку.
Що й говорити про індустрію розваг: у продажу в багатьох онлайн-магазинах з'явилися костюми наглядачів, маски ведучого, будильники у вигляді ляльки з першої гри та навіть візитівки із символами "Гри в кальмара".
"Гра в кальмара" стала черговим доказом - південнокорейський кінематограф унікальний і він здатен підкорити світ. Інтерес до тамтешнього кіно зріс у 2020 році після тріумфальної перемоги фільму "Паразити" на "Оскарі".

За даними Bloomberg, лише за перший місяць "Гра в кальмара" принесла Netflix майже $900 млн. Тоді як виробництво серіалу коштувало майже у 42 рази менше - всього $21,4 млн.

Та найбільша цінність "Гри в кальмара" далеко не матеріальна, кажуть критики. Серіал, хоч зав'язаний багато в чому на корейській культурі, стає зрозумілим у будь-якій країні. В епізодах явно простежується критика капіталізму: біднякам доводиться йти на жорстокі вчинки заради заробітку, а багатії за цим із задоволенням спостерігають. Але одночасно проект розкриває і особисту драму кожного окремого героя. А на довершення до всього затягує шокуючими сценами та яскравим відеорядом. Мабуть, саме у цьому таємниця успіху "Гри в кальмара" у всьому світі.
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Автор: Вероніка Кордон