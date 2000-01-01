"Гра в кальмара" стала черговим доказом - південнокорейський кінематограф унікальний і він здатен підкорити світ. Інтерес до тамтешнього кіно зріс у 2020 році після тріумфальної перемоги фільму "Паразити" на "Оскарі".



За даними Bloomberg, лише за перший місяць "Гра в кальмара" принесла Netflix майже $900 млн. Тоді як виробництво серіалу коштувало майже у 42 рази менше - всього $21,4 млн.



Та найбільша цінність "Гри в кальмара" далеко не матеріальна, кажуть критики. Серіал, хоч зав'язаний багато в чому на корейській культурі, стає зрозумілим у будь-якій країні. В епізодах явно простежується критика капіталізму: біднякам доводиться йти на жорстокі вчинки заради заробітку, а багатії за цим із задоволенням спостерігають. Але одночасно проект розкриває і особисту драму кожного окремого героя. А на довершення до всього затягує шокуючими сценами та яскравим відеорядом. Мабуть, саме у цьому таємниця успіху "Гри в кальмара" у всьому світі.