Коли евакуація – необхідність:

Таке неконтрольоване відключення електроенергії може призвести до зупинки роботи насосних станцій (наприклад, як це сталося 5 грудня в Одесі https://www.unian.ua/war/raketna-ataka-po-ukrajini-v-odesi-ta-oblasti-vibuhi-znikli-svitlo-ta-voda-novini-odesi-12067896.html, базових станцій мобільного зв’язку, можуть зникнути інтернет, вода та опалення...





На щастя, поки що в масштабах усієї країни саме такий сценарій можна розглядати, скоріше, як гіпотетичний. Ба більше, навіть якщо ворожа атака буде успішною, це не означає невідворотності тотального блекауту. Проте готуватися до такого розвитку подій варто усім.





В першу чергу – державі та місцевим органам влади.





Наприклад, мер Києва Віталій Кличко зазначає, що столиця розглядає сценарій повного блекауту, як найгірший. Але підкреслює, що наразі про таку загрозу не йдеться: місто робить усе, щоб встояти під час нової ворожої атаки. Втім, за його словами, мешканці столиці «мають бути готові до евакуації у разі погіршення ситуації».





Віце-прем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук ледь не щотижня розповідає про «канали евакуації» – маршрути, якими українці можуть безпечно виїхати з прифронтових територій у більш безпечні місця, а також про те, яку грошову та медичну допомогу отримають вимушені переселенці, де зможуть взяти харчі й теплий одяг.





Готуються до найгіршого сценарію навіть мобільні оператори, які, у разі повної відсутності електроенергії, мають забезпечити можливість надавати зв’язок абонентам протягом трьох діб.

