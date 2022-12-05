Також під обстрілами Миколаївська область, яка межує з Одеською.

На Одещині чути вибухи. Мешканців області просять не ігнорувати повітряну тривогу та негайно пройти в укриття. Окрім цього, через обстріли та знеструмлення в Одесі зникли світло та вода.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, ворог здійснив запуски ракет по території регіону. Вибухи також було чутно в Одесі.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що на Одесу випустили декілька ворожих ракет, в тому числі з Чорного моря. Також під обстрілами Миколаївщина, яка межує з Одещиною.

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Згодом у компанії "Інфоксводоканал" повідомили, що наразі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії.

"Шановні споживачі! Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої із зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що після вибухів в них немає світла та води, також повідомляють про зникнення опалення. Також є непідтверджена інформація про пожежу в одному з районів Одеси.

Нова ракетна атака по Україні

5 грудня Росія знову завдала ракетного удару по Україні. В кількох областях працює ППО.

Вже відомо, що у Черкаській області ввели аварійні відключення світла у зв'язку з пусками ракет РФ. Окрім цього, у Запоріжжі та області пролунало кілька вибухів, є загиблі та поранені.

Як зазначили у ЗСУ, росіяни можуть використовувати кілька хвиль ракетних атак.

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