Поїхати в Карпати — завжди гарна ідея, особливо взимку. Засніжені гори — це не лише насолода від споглядання природи, а й можливість активно відпочити, ковзаючи схилами на лижах, сноуборді, сноутюбі чи санчатах.
Карпатам є чим здивувати, окрім найпопулярніших місць відпочинку. УНІАН пропонує познайомитися з 5-ма маловідомими гірськолижними курортами України.
1
ПЛАЙ
Конкурентом відомим гігантам зимового відпочинку зовсім скоро може стати мальовничий гірськолижний комплекс Плай, який ідеально підходить для розваг та повноцінного відпочинку. Тут є все, що потрібно для духовного відродження та наповнення енергією: гірськолижні траси, SPA-центри, ресторани. А головне - поки це місце не сильно "розпіарене", є можливість уникнути величезних черг та насолодитися можливістю побути наодинці з горами.
ЯК ДІСТАТИСЯ?
Гірськолижний курорт "Плай" розташований в селі Плав'є Сколівського району Львівської області. Сюди можна доїхати автомобілем, приміською маршруткою (будь-яка маршрутка, що їде через с. Плав'є) або електричкою з пересадкою (в Сколе, а звідти вже на таксі чи автобусом).
На території Плаю розташовані 2 підйомники довжиною 1200 м та бугельний витяг. Для наймолодших туристів є окрема дитяча гірка з безкоштовним фунікулером. Гірськолижні траси підійдуть як для досвідчених лижників, так і для початківців. 5 спускових гірок за складністю: 3 червоні (середнього рівня), синя (легка) та чорна у верхній частині гори (складна).
Для поціновувачів більш пасивного відпочинку у Плаї є спа-центри, де можна відвідати джакузі, сауни, солярій, фреш-бар, масажний кабінет. Також тут є церква та музей українського побуту. Загалом, це прекрасне місце, щоб провести вихідні у Карпатах всією сім'єю.
2
МИГОВО
Невелике село Мигово розташоване на схилах Покутсько-Буковинських Карпат. Це місце славиться джерелами мінеральних вод, а також однойменним гірськолижним курортом, який розкинувся на висоті 740 м. Завдяки природним умовам та вигідному розташуванню, сніг випадає тут рано та рясно, що створює ідеальні умови для катання. Сезон, як правило, триває з грудня до середини квітня.
ЯК ДІСТАТИСЯ?
Потягом можна дістатися лише до Чернівців. Далі потрібно доїхати до автовокзалу та сісти на автобус "Чернігів-Мигово" або "Чернівці-Вижниця". Перший автобус довезе вас до гірськолижного комплексу, другий лише до центру села. Якщо ви на своєму авто, прямуйте до Мигово з Чернівців трасою Н03 або Н10.
Мигово - молодий, маленький і затишний курорт. На любителів гірських лиж тут чекає траса для спусків завдовжки 900 м, обладнана бугельним та крісельним витягом. Перепад висот у Мигово складає всього 250 м. Для умільців у верхній частині траси є бічне відгалуження, де можна зробити довший спуск. Недосвідчені лижники частіше обирають більш короткий шлях.
Окрім лиж, у Мигово можна розважитися на сноутюбі - неконтрольованому спуску на надувних "ватрушках" по спеціально підготовленій трасі -"жолобу". Довжина траси – 250 м. Підйом здійснюється за допомогою витягу "бебі-ліфту". Катання на сноутюбі не потребує спеціальної підготовки. Якщо необхідно відпочити і голові, і ногам після занять гірськими лижами, траса для сноутюбу – саме те.
У Мигово є власний каток, розташований біля підніжжя гірськолижних трас. Він може вмістити до 150 осіб. Льодовий майданчик працює навіть при температурі +15. Ввечері навколо нього вмикається затишне освітлення, що у поєданні з гарною музикою робить катання на ковзанах дуже атмосферним.
Але найголовніше, що Мигово - надзвичайно мальовниче передгірне село, розташоване у найчистішій екологічній зоні Чернівецької області. Відпочинок на цьому курорті дає можливість провести час серед природи, в оточенні неповторних гірських пейзажів та вікових хвойних лісів біля чистої гірської річки.
3
БУКОВИЦЯ
По нові враження знавці карпатського відпочинку радять прямувати до "Буковиці". Цей гірськолижний комплекс ще маловідомий, але впевнено набирає обертів. Серед головних переваг - європейський рівень обслуговування, чудові траси для новачків, наявність тюбів та бордів, прокат спорядження, власна гірськолижна школа та вдале розташування за 7 км від Трускавця.
ЯК ДІСТАТИСЯ?
"Буковиця" розташована у Львівській області, між Трускавцем та Східницею - 4,8 км до Трускавця, 16,4 км до Східниці. Найближчий залізничний вокзал - у Трускавці. Звідти можна дістатися прямим автобусом до Борислава. Однак до курорту доведеться трохи пройтись - близько 1,9 км. Звісно, якщо у вас немає власного авто: на ньому зі Львова до гірськолижного комплексу "Буковиця" можна доїхати за 1,5-2 години.
"Буковиця" з'явилася на туристичній мапі України відносно недавно: у 2016 році. Звісно, регіон Борислава більше асоціюється зі спокійним відпочинком у Трускавці, однак колись тут тренувалися переможці численних спортивних змагань. Траса №1 має довжину 1000 м, траса №2 трохи менша - 900 м. Туристи користуються у "Буковиці" трьома витягами, один з яких - навчальний для дітей.
Якщо ви завжди мріяли підкорити схили Карпат, але не знали, з чого почати, поїдьте до "Буковиці". Курорт пристосований не тільки для досвідчених лижників, тут можна навчитися "з нуля" (на території є гірськолижна школа) чи вдосконалити свої навички на пологих трасах. На Буковиці для лижників є схили трьох рівнів складності: середнього – 850 метрів; легкого – 950 метрів; дитячий – 250 метрів. Максимальний перепад висоти – 160 метрів.
4
ПИЛИПЕЦЬ
Щоб відчути справжній карпатський еко-відпочинок, обов'язково хоч раз варто побувати у Пилипці. Цей гірськолижний курорт – перлина Закарпатської області. Село розташоване біля підніжжя гір Гимба та Магура. Вони є частиною гірського масиву Полонина Боржава, відомого своїми мальовничими краєвидами. Щойно випадає сніг, Пилипець перетворюється на улюблене місце любителів активного зимового відпочинку. Траси тут мають загальну довжину понад 20 000 м. У Пилипці облаштовані спуски різного рівня складності.
ЯК ДІСТАТИСЯ?
Доїхати до Пилипця можна автобусом з Ужгорода, Мукачева, Воловця або Міжгір'я. Також можна дістатися будь-яким поїздом ужгородського напрямку або електропоїздом Львів–Мукачево. Автомобілем потрібно їхати трасою "Київ-Ужгород" до села Нижні Ворота (до КПП ДАІ), де необхідно повернути на дорогу "Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я".
Другий за висотою гірськолижний курорт в Україні розташувався біля невеликого селища Пилипець. Втім, невелике воно за мірками країни, а ось у Міжгірському районі — одне з найбільших. Зона катання починається з 700 метрів над рівнем моря, а найвищі траси спускаються з вершини гори Гимба (1497 метрів). Трохи відволікшись від катання, можна помилуватися неймовірними краєвидами Карпат.
Крім чималої кількості обладнаних спусків для лижників всіх рівнів підготовки, Пилипець відомий своїми вільними схилами. Курорт вважається одним з найкращих в Україні для фрірайдерів (особливо люблять відпочинок у Пилипці новачки вільного спуску). Також тутешні місця славляться своєю природою — зокрема, звідси починається маршрут до відомого водоспаду Шипот.
До складу гірськолижного курорту Пилипець входить кілька трас на горі Гимба (їхня загальна довжина становить близько 20 км), і 4 спуски на горі Жид-Магура. Рекорд за протяжністю належить трасі, що спускається з вершини Гимби і закінчується біля самого селища. Довжина цього спуску становить понад 6 км. Менш вражаючі траси на сусідній горі, максимальна довжина тут - 1500 метрів. У Пилипці доступно також катання ввечері та вночі — на трасі біля бугеля готелю "Затишок".
5
КРАСІЯ
Якщо вам набридли великі черги на підйомники, і ви тільки вчитеся стояти на лижах, відвідайте мальовничий куточок Східних Бескид - гірськолижний курорт Красія, який розташований біля підніжжя однойменної пологої гори заввишки 1036 м у селі Вишка Закарпатської області.
ЯК ДІСТАТИСЯ?
Щоб добратися до Красії потягом, вам потрібно доїхати до Ужгорода. Далі - залізничною гілкою "Львів-Самбір-Ужгород" (зупинка "село Кострино"). Від залізничної станції до курорту - 10 км: тут врятують "попутки" або трансфер, також цим маршрутом проїздить місцевий автобус. Зійти потрібно на зупинці біля села Вишка або "Красія". Автомобілем їхати трасою А-262 на Ужгород через Старий Самбір. У селі Кострине – поворот за вказівником "с. Вишка, 8 км".
Курорт Красія обладнаний двома крісельними підйомниками та одним бугельним витягом. Це ідеальне місце для лижників-початківців та сноубордистів. Найдовша траса Красії сягає 3,5 км. Якщо ви ще той сміливець, тут є можливість позатрасового катання. У Красії, як на Драгобраті чи Буковелі, лижний сезон досить довгий: починається в грудні і закінчується у квітні.
Дітлахам, які зовсім не вміють кататися на лижах, допомагають вчитися цієї майстерності професійні інструктори. Саме для найменших працює спеціальний дитячий витяг. А малеча, яка вперто не бажає освоювати лижі, може весело розважитися катанням на сноутюбі (гумовий круг). Такий вид спуску значно безпечніший, ніж на санчатах: спускатися на тюбах можна дітям від 3-х років.
Для різноманіття відпочинку із Красії можна поїхати на екскурсії найбільшими містами Закарпаття або відвідати найвідоміші замки області.
Всього за годину їзди від Красії можна побачити неймовірну пам'ятку Карпат – Карстові печери. Одна із них (Ролінг Стоунз) розташована неподалік села Лубня. Це найдовша карстова печера на Закарпатті, її довжина – 138 м, глибина – 28 м. Щоправда, спускатися в печеру без провідника не варто: краще вберегтися від нещасних випадків.
Не менше вражає місце падіння метеориту, який зіштовхнувся з поверхнею Землі ще у 1866 році. Уламки 280-кілограмового космічного "гостя" розкидані усією Європою. До слова, саме тут проходить відомий туристичний маршрут через урочище Чорні Млаки.
Як бачите, гірськолижних курортів в Україні насправді багато. Визначившись із напрямком, ви не лише насолодитеся яскравим активним відпочинком, побачите зимові Карпати з найвищих точок, а й краще познайомитеся з тамтешньою локальною культурою, архітектурою, кухнею та унікальною природою, яка завжди притягує та наповнює надовго - до наступного візиту у Карпати.