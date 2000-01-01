Для різноманіття відпочинку із Красії можна поїхати на екскурсії найбільшими містами Закарпаття або відвідати найвідоміші замки області.



Всього за годину їзди від Красії можна побачити неймовірну пам'ятку Карпат – Карстові печери. Одна із них (Ролінг Стоунз) розташована неподалік села Лубня. Це найдовша карстова печера на Закарпатті, її довжина – 138 м, глибина – 28 м. Щоправда, спускатися в печеру без провідника не варто: краще вберегтися від нещасних випадків.



Не менше вражає місце падіння метеориту, який зіштовхнувся з поверхнею Землі ще у 1866 році. Уламки 280-кілограмового космічного "гостя" розкидані усією Європою. До слова, саме тут проходить відомий туристичний маршрут через урочище Чорні Млаки.

