Для того, аби 2022-й видався максимально вдалим, можна виконати декілька простих ритуалів.



Найпростіший – це лист до Всесвіту. Напередодні свята приготуйте аркуш паперу та ручку, а якщо вам комфортніше писати в електронному вигляді, то створіть порожній документ. У листі зверніться до Всесвіту, подякуйте за все, що маєте, та опишіть йому найбільші свої бажання. Збережіть документ та закрийте його, аркуш паперу сховайте у потаємне місце. Впродовж року можна перечитувати лист, аби нагадати Всесвіту про свої мрії.

