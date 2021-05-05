НОВИЙ РІК 2022
Як зустріти рік Чорного Водяного Тигра
На зміну Металевому Бику, за східним гороскопом, прийде Чорний Водяний Тигр, який господарюватиме з 1 лютого 2022 року до 21 січня 2023 року. Тигр - активна та рішуча тварина, завдяки якій у житті багатьох людей відбудуться помітні зміни. Головне пам'ятати, що символ року не любить імпульсивності та спонтанності.

Аби свято стало вдалим, потрібно знати, як догодити покровителю року, що одягати та чим частувати гостей.
У чому зустрічати Новий рік
Символом року буде Водяний Тигр, тому найвдалішим варіантом буде відсвяткувати прихід 2022-го в усіх відтінках води. Особливо варто придивитися до морських та бірюзових кольорів. Ну, і не потрібно забувати про класику: чорний колір завжди доречний, головне — подати його святково.
Ще одна стихія Нового року 2022 - дерево, тому можна обрати вбрання у таких кольорах як коричневий (всі відтінки), бежевий, пісочний, золотистий, сріблястий, зелений (всі відтінки).
    Звичайно, Новий рік - найвдаліший момент, щоб одягнути сукню з пайєтками. Це виглядатиме святково, трендово та, безперечно, виділить вас у компанії.
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      Для аксесуарів (сережок, каблучок, намист) рекомендуються такі камені: місячний, білий опал, перли, безбарвний сапфір, алмаз, цирконій. Рекомендовані кольори — білий, блакитний.
      Єдине табу в одязі: враховуючи, що наступає рік Тигра, варто відмовитися від тваринних принтів. Також символ року не оцінить вбрання неонових кольорів та усіх відтінків червоного.
      Новорічний мейкап
      Якщо образ для новорічної ночі уже готовий, залишилося завершити його святковим макіяжем. Актуальним продовжує бути свіжий сяючий тон обличчя без надлишку (про контуринг можете не перейматися, його можна замінити блискітками на обличчі).
      Актуальними продовжують бути природні й без чіткого контуру пухнасті брови, начебто недбало зачесані. Такий ефект можна отримати за допомогою круглої щіточки та прозорого гелю або воску.

      Тим, хто планує у новорічному мейку зробити акцент на очі, візажисти пропонують обрати яскраві стрілки, сірі або багатоколірні smoky eye. Також акцент можна зробити тушшю зухвалого відтінку.
      З губами простіше - тут набагато менше можливостей для експериментів, якщо ви бажаєте виділитися. Можна обрати класику - "одягнути" червону помаду. Для тих, хто не готовий до такого яскравого кольору або боїться вийти за контур, є ефект зацілованих губ.
      Любителям експериментів варто спробувати зробити мейкап у стилі mochi skin, який тільки набирає обертів. Цей так званий "макіяж без макіяжу" родом із Японії. Названий він на честь тамтешніх солодощів моті. У цього десерту напівпрозора матова текстура, і він здається одночасно м'яким та пружним. Цей ефект перенесли на бажаний вигляд шкіри. У фокусі - "наповненість" шкіри, природний об'єм, пружність, баланс між сяйвом та матовим фінішем.
      Новорічний образ для чоловіків
      Не лише жінки, а й чоловіки напередодні Нового року ламають голову, як одягнутися у новорічну ніч.

      Символ року не любить химерності та надмірностей в одязі, тому джентельменам треба бути уважними з вибором кольору вбрання, а також аксесуарів.
      Якщо йти найкоротшим шляхом, то потрібно обирати кольори, близькі до класики: бежевий та його відтінки (айворі, молочний, кремовий, блідо-персиковий), попелястий, благородний синій та, звісно, чорний.
      Окрім того, вибір новорічного образу для чоловіка залежить від його віку. Якщо молоді люди можуть дозволити собі екстравагантний та трохи зухвалий образ, то старші чоловіки мають дотримуватися стриманих класичних традицій в одязі.

      Як зустрічати Новий рік 2022

      Вечірки у клубах та ресторанах — не найідеальніший формат зустрічі прийдешнього Нового року. Найкраще провести головне свято у компанії рідних та близьких.
      Для того, аби 2022-й видався максимально вдалим, можна виконати декілька простих ритуалів.

      Найпростіший – це лист до Всесвіту. Напередодні свята приготуйте аркуш паперу та ручку, а якщо вам комфортніше писати в електронному вигляді, то створіть порожній документ. У листі зверніться до Всесвіту, подякуйте за все, що маєте, та опишіть йому найбільші свої бажання. Збережіть документ та закрийте його, аркуш паперу сховайте у потаємне місце. Впродовж року можна перечитувати лист, аби нагадати Всесвіту про свої мрії.
      Приділіть час декоруванню дому. Для того, аби цілий рік в оселі водилися гроші, поставте пишну та яскраву ялинку. А на вхідні двері повісьте вишуканий різдвяний вінок. Для прикрашання домівки обирайте золотистий колір, щоб привабити більше грошей.
      Щоб зустріти у Новому 2022 році кохання, радимо додати до прикрас на ялинці кілька червоних іграшок у формі серця. Щоб зберегти сімейне щастя, візьміть свого партнера за руку та рівно опівночі поцілуйте його. А для того, аби забути старі почуття та зустріти нове щастя у новому році, потрібно позбутися усіх подарунків від колишніх. Це остаточно прибере їхню енергію з вашого життя та відкриє шлях до нових романтичних стосунків.
      Для того, аби не розгнівати Водяного Тигра, напередодні свята потрібно добряче прибрати оселю, адже зустрічати прийдешній рік у брудному домі – табу.

      Також неймовірно важлива новорічна атмосфера. Святкові страви мають готуватися лише в гарному настрої, а сварки та лайки краще залишити за дверима дому.

      Ще одна заборона стосується одягу. Не варто зустрічати свято у домашньому вбранні. Підготуйте святковий образ заздалегідь — Тигр точно оцінить ваші старання.
      Головне правило свята – зустрічати його у гарному настрої. Атмосфера має бути сповнена веселощів та радості. Під час святкування потрібно обмінюватися подарунками, загадувати бажання та багато посміхатися. Зустрічаючи Новий 2022 рік, забудьте про всі образи та залиште їх у минулому році.
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      Автор: Вероніка Кордон