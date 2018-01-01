ЩО приготувати на НОВИЙ РІК 2022

Не потрібно забувати про вегетаріанців. Є безліч смачних оригінальних страв без м'яса, які припадуть до душі вашим гостям. Наприклад, духмяний кускус із запеченими овочами.



1. Розігрійте духовку до 200°С. Овочі наріжте великими шматками. Часник не очищайте. Розкладіть на деко для запікання, полийте 2 ст. л. оливкової олії, приправте сіллю та перцем. Добре перемішайте. Запікайте 20 хв.

2. У цей час приготуйте кускус згідно з інструкцією на упаковці. Додайте оливкову олію. Добре перемішайте та дайте кускусу охолонути.

3. Запечений часник видушіть в окрему миску, додайте цедру та сік лимона, оливкову олію, сіль та перець. Все добре перемішайте.

4. У великому салатнику об'єднайте кускус із заправкою, додайте овочі, дрібно нарізану петрушку і ще раз добре перемішайте.

