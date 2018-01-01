ЩО приготувати на НОВИЙ РІК 2022
Ідеальні прості рецепти до свята
Наближається магічна новорічна пора. Найвідповідальніші господині вже почали обирати страви для святкового столу та складати список продуктів. Згідно зі східним календарем, символом наступного року стане Тигр. Ця велична тварина цінує ініціативність та творчий підхід, не менш важлива для нього і зовнішня естетика. Щоб смугастий покровитель 2022 року привернув удачу до вашої оселі, зробіть меню різноманітним. Обов'язково додайте до нього м'ясні та рибні салати, оригінальні закуски, цікаві гарячі страви та не забудьте про десерти.
Новорічні закуски
На свято завжди хочеться приготувати все найкраще із того, що знаєш та вмієш. Але 31 грудня завжди така метушня: потрібно зробити безліч справ, привітати друзів та родичів, причепуритися, створити святкову атмосферу... І звичайно ж, накрити на стіл. І якщо більшість салатів можна зробити заздалегідь, то закуски найкраще готувати за кілька годин до святкування. Тому придивляйтеся лише до швидких рецептів.
Тарталетки із сиром та креветками
Інгредієнти:
сир твердих сортів - 220-240 г
тарталетки - 10-12 шт.
креветки - 150 г
огірок - 1 шт.
яйця - 4 шт.
часник - 2 зубчики
майонез - за смаком
сіль за смаком
1. Відваріть креветки, очистіть. Для зручності можна використовувати готові охолоджені.
2. Відваріть яйця, дрібно натріть на тертці.
3. Сир та часник також натріть на дрібній тертці, з'єднайте в одній тарілці. Додайте до них майонез та яйця, посоліть і перемішайте.
4. Начинку, що вийшла, помістіть у тарталетки.
5. Зверху прикрасьте цілими креветками та півдольками огірка.
М'ясне асорті
Щоб привабити символ 2022 року - Тигра, задобріть його красивою м'ясною нарізкою. Гордий хижак сповна оцінить такі делікатеси. Радимо взяти кілька різних видів м'яса та ковбас, тоді м'ясне асорті матиме апетитніший вигляд.
Шматочки бекону зверніть у трубочки, тонко нарізаній шинці надайте форму спіралі або троянди. Сироварну, напівкопчену, в'ялену та будь-яку іншу ковбасу невеликого діаметру краще нарізати під кутом. Так шматочки вийдуть більшими та естетичнішими. У м'ясне асорті можна додати домашню буженину, відварений яловичий язик, курячий рулет.

Подавайте м'ясну нарізку на святковий новорічний стіл з улюбленими соусами, сиром, соліннями, листям салату чи овочами.
Рибний рієт на чорному хлібі
Простіше кажучи, рієт - це намазка на хліб. Але не плутайте її з паштетом. Паштет виходить ніжнішим та одноріднішим. Рієт же навпаки має пухку волокнисту структуру.

Інгредієнти:
філе лосося копченого - 250 г
сир вершковий - 120 г
багет житній - 0,5 шт.
кріп - 5-6 гілочок
сік лимона - 10-15 мл
паприка - 1 дрібка
сіль, перець - за смаком
1. Філе лосося покладіть у глибоку миску та подрібніть виделкою.
2. У кропу відріжте стебла. Вимийте зелень, що залишилася, та просушіть на рушнику. Декілька гілочок відкладіть для прикрашення, решту подрібніть і додайте до лосося.
3. Вершковий сир перемішайте з масою, що вийшла.
4. Посоліть за смаком, приправте рієт паприкою, перцем, сіллю та соком лимона. Відправте масу в холодильник.
5. Наріжте житній багет скибочками. Викладіть на кожен шматочок хліба щедру порцію рієту. Перш ніж подати закуску на новорічний стіл, прикрасьте її кропом.
Салати
Без новорічних салатів – олів'є, мімози та оселедця під шубою ми вже й не уявляємо новорічного столу. Але обмежуватися традиційним набором необов'язково. Цьогоріч салати бажано готувати листкові, з додаванням м'яса, сиру та овочів, а прикрасити їх можна морквою, лимоном, оливками чи апельсином.
Олів'є з креветками
Пропонуємо приготувати оригінальну версію салату олів'є зі свіжим огірком, креветками та перепелиними яйцями. До того ж, і подача такого олів'є не зовсім класична — у широких склянках чи келихах.

Інгредієнти:
3 невеликі картоплини
2 свіжі огірки
250 г варених креветок
2-3 зварених круто перепелиних яєць
150 г зеленого горошку
150 г майонезу
1 ст. л. лимонного соку
гілочка петрушки або кропу
чорний перець, сіль
1. Картоплю відваріть у воді або на парі, очистьте та наріжте кубиками 5-7 мм, посоліть, поперчіть.
2. Креветки розморозьте, обдайте окропом. Приправте сіллю, перцем та лимонним соком, залиште на 10 хвилин.
3. Огірок очистьте, розріжте навпіл, видаліть серцевину. "Стінки" наріжте такими ж кубиками, як картоплю.
4. Яйця розріжте навпіл. Заправте разом з картоплею майонезом.
5. На дно склянок або келихів розкладіть картоплю, на неї - горошок і трохи майонезу, потім креветки та кубики свіжих огірків. Покладіть у кожну склянку ложку майонезу, на нього половину яйця. Прикрасьте листям петрушки або кропу.
Салат з буряком, мандаринами та авокадо
Інгредієнти:

150 г асорті салатного листя
1 велике авокадо
1 банка (400 мл) консервованих мандаринів у сиропі (або 4 свіжі мандарини)
2 середні варені або запечені буряки
100 г фети
1/3 склянки фісташок
1 ч. л. лимонного соку
Для заправки:
1/3 склянки оливкової олії
1/4 склянки свіжого апельсинового соку
2 ч. л. тертої апельсинової цедри
1,5 ст. л. меду
1/2 ч. л. діжонської гірчиці
1/2 ст. л. маку
1/4 ч. л. солі
1. Наріжте авокадо середніми кубиками і збризніть лимонним соком.
2. Очистьте мандарини, видаліть тонку плівку з дольок.
3. Наріжте буряк та фету кубиками. На сухій сковороді підсмажте фісташки (приблизно 3 хв).
4. Для заправки змішайте всі інгредієнти у банку з кришкою і добре потрясіть, щоб вийшла емульсія.
5. Помістіть листя салату у велику миску. Додайте мандарини, авокадо та буряк. Перемішайте салат із заправкою, а потім додайте підсмажені фісташки та фету.
Теплий салат з курячою печінкою та грушею
Інгредієнти:

400 г курячої печінки
2 груші
50 г родзинок
200 г салатного міксу
вершкове масло та оливкова олія
сік 1 апельсину
1 ч. л. цукру, сіль, чорний перець
прованські трави, кунжут
1. Видаліть у курячої печінки жилки, розріжте кожну на 2 частини.
2. Нагрійте у глибокій сковороді суміш оливкової олії та вершкового масла, покладіть прованські трави та курячу печінку. Прикрийте зім'ятою фольгою та обсмажуйте приблизно 3 хвилини з кожного боку. Зніміть з вогню та дайте печінці дійти до готовності. Не пересмажуйте!
3. Очистьте груші та наріжте шматочками товщиною 2 см. Розігрійте вершкове масло з цукром та сіллю, обсмажте груші з родзинками до золотистого кольору.
4. Насипте салатний мікс у тарілку. Поруч викладіть печінку та груші з родзинками. У сковороду, де смажилася печінка, влийте апельсиновий сік, посоліть, доведіть до кипіння, додайте оливкову олію, перемішайте і полийте зверху. Також можна прикрасити кунжутом. Подавайте салат одразу ж після приготування.
Основні страви
Головне на столі у Тигра – м'ясо. Можна приготувати курку, свинину, індичку, баранину, домашню качку або гуску. Причому готувати їх краще цілими, а ділити на шматки вже за столом. Доречними на святковому столі будуть і шашлик, м'ясо чи овочі гриль.
Яловичі стейки зі спаржею та сирним соусом
Інгредієнти:
4 яловичі стейки 200–220 г кожен
500–700 г зеленої спаржі
Для маринаду:
1 великий лимон
1 ч. л. діжонської гірчиці
100 мл оливкової олії
сіль, чорний перець
Для соусу:
150 г сиру з блакитною пліснявою
2 зубчики часнику
300 мл вершків жирністю 30%
1. Для маринаду вимийте лимон щіткою та обсушіть паперовими рушниками. Зітріть дрібною терткою цедру, вичавіть сік. Змішайте з гірчицею, додайте 100 мл оливкової олії, щедро посоліть і поперчіть маринад.
2. У спаржі відламайте жорсткий низ стебла. Частину, що залишилася, очистьте ножем.
3. Покладіть стейки та спаржу в окремі контейнери або пакети із застібкою, залийте маринадом і залиште при кімнатній температурі на 30–60 хв.
4. Для соусу подрібніть сир та часник, змішайте з вершками, прогрійте до кипіння, варіть 2 хв.
5. Увімкніть гриль або нагрійте сковорідку з ребристим дном.
6. Викладіть спаржу та стейки. Спаржу готуйте до рум'яної скоринки, приблизно 3 хв з кожного боку. Стейки перевертайте раз на 2–2,5 хв до улюбленого ступеня просмаження.
7. Викладіть страву на дошку, прикрийте фольгою і дайте м'ясу відпочити 5 хв. Подавайте зі спаржею та сирним соусом.
Кускус із запеченими овочами
Інгредієнти:

200 г кускусу
1 невеликий кабачок
2 солодкі перці різного кольору
1 червона цибулина
2 зубчики часнику
сік та цедра 1 лимона
оливкова олія, пучок петрушки, сіль, перець
Не потрібно забувати про вегетаріанців. Є безліч смачних оригінальних страв без м'яса, які припадуть до душі вашим гостям. Наприклад, духмяний кускус із запеченими овочами.

1. Розігрійте духовку до 200°С. Овочі наріжте великими шматками. Часник не очищайте. Розкладіть на деко для запікання, полийте 2 ст. л. оливкової олії, приправте сіллю та перцем. Добре перемішайте. Запікайте 20 хв.
2. У цей час приготуйте кускус згідно з інструкцією на упаковці. Додайте оливкову олію. Добре перемішайте та дайте кускусу охолонути.
3. Запечений часник видушіть в окрему миску, додайте цедру та сік лимона, оливкову олію, сіль та перець. Все добре перемішайте.
4. У великому салатнику об'єднайте кускус із заправкою, додайте овочі, дрібно нарізану петрушку і ще раз добре перемішайте.
Десерти
Покровитель року радітиме десертам, в яких буде багато фруктів. Новорічні смаколики з мандаринами будуть у святковому меню найбільш доречними. Наприклад, мигдальне печиво із мандариновим желе, вершковий торт або фруктовий салат-коктейль із йогуртом та мандаринами. Ще один зимовий фрукт – хурма. Морозиво в хурмі та желе стануть прекрасним доповненням новорічного меню.
Вершковий десерт із мандаринами та сухофруктами
Інгредієнти:

10-12 шматочків чорносливу
10-12 шматочків кураги
500 мл свіжозавареного зеленого чаю
6 великих соковитих мандаринів
200 г сметани жирністю 25%
200 мл вершків жирністю від 33%
30-40 г мигдальних пластівців
1. У каструлі змішайте чорнослив та курагу. Залийте гарячим зеленим чаєм та доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть 15-20 хв до м'якості сухофруктів. Відкиньте на друшляк та остудіть. Відвар нам не знадобиться.
2. Очистіть мандарини, видаліть білі волокна. Наріжте 2 мандарини тонкими кружальцями. Виберіть 8 найкрасивіших шматків.
3. Мандарини, що залишилися, розділіть на дольки. Акуратно змішайте зі сухофруктами. Розкладіть масу у 4 широких келихи, викладаючи вздовж стінок кожного келиха 2 кружальця мандаринів.
4. Охолоджені збиті вершки та сметану перемішайте до однорідності та розкладіть у келихи. Посипте десерт підсмаженими на сухій сковорідці пластівцями мигдалю та подавайте.
Хурма з ванільним морозивом
Інгредієнти:

4 спілі хурми
100 г ванільного морозива
1 ч. л. рому
4 коктейльні вишні
вершки жирністю не менше 30%
цукор
1. Хурму вимити, обсушити. Зрізати верхівку та акуратно вийняти ложкою м'якоть, намагаючись не пошкодити шкірку.
2. У кожну хурму, очищену від м'якоті, влити кілька крапель рому і залишити у прохолодному місці на 1 годину.
3. М'якуш хурми змішати з морозивом. Отриманою сумішшю наповнити фрукт та помістити у морозильник на 30 хв. Перед подачею на стіл збити вершки з цукром.
4. Прикрасити хурму вершками та коктейльними вишнями.
Чого не має бути на святковому столі
Щоб наступний рік був вдалим, на новорічному столі не має бути страв із продуктів, яких не любить символ 2022 Чорний Водяний Тигр. Цей хижий і гордий звір вимагає особливої поваги, тому астрологи радять організовувати святкове застілля з урахуванням його смаків.
Хижий Тигр любить м'ясо, але не схильний ділитися здобиччю, тому страви із м'яса диких тварин готувати не варто. Не підійде і занадто жирне - краще віддати перевагу пісним шматкам та запікати їх у духовці, фользі або рукаві.
Також не варто готувати на Новий рік рибу та морепродукти, оскільки тигр не вміє рибалити. Якщо все ж таки хочеться риби, її можна подати у вигляді закусок чи салатів, але не основної страви.
Крупи та злаки краще замінити овочами, проте вони також не повинні переважати на новорічному гулянні.

Крім того, на святковому столі не повинно бути корейських страв, тому що в Кореї м'ясо тигра та інших котячих вживають як делікатес. Ну, і бажано уникати гострої їжі – сирів, соусів та приправ.
Господарю року не до вподоби й алкогольні напої, тому за святковим столом їх має бути якнайменше. Те саме стосується шипучих та газованих. У пріоритеті – соки, морси чи компоти, бажано натуральні.
Як прикрасити стіл на Новий рік 2022
Тигр - тварина благородна та шанована у царстві звірів, тому святковий стіл має бути "королівським". Сервірування - стильним та продуманим, а всі матеріали – натуральними. Для новорічного застілля використовуйте найкращий посуд. Добре, якщо столове начиння буде металевого, сріблястого або золотистого відтінку.
Якщо ви хочете прикрасити стіл у скандинавському стилі, то для нього характерний білий тон сервірування: посуд, скатертина, срібне столове начиння. На новорічний стіл обов'язково поставте склянки з ялиновими гілочками, щоб під час святкування у кімнаті був аромат зимового хвойного лісу.
Також можна обрати вид сервування, в якому головний колір - золотистий. У такому варіанті скатертина має бути білою. Посуд, келихи та столове начиння можуть мати акценти золотистого кольору. Такий вид оздоблення новорічного столу буде святковим, вишуканим та одночасно стриманим.
Сервірування у стилі кантрі зараз дуже актуальне, пасуватиме воно і до новорічного застілля. У центрі столу, якщо дозволяє простір, можна поставити невеличку ялинку у глиняному горщику. Гостям та членам сім'ї запропонувати затишні пледи, на новорічний стіл розкласти мереживні чи строкаті серветки, розставити білі свічки у ретро-підсвічники.
Новий рік – чудове свято, на яке ми чекаємо з великим нетерпінням. Всередині просинається дитяче прагнення щастя, здійснення дива та передчуття чогось прекрасного. Тож проведіть старий 2021 рік та зустріньте новий 2022-й із найближчими вам людьми за багатим столом у затишній атмосфері. Нехай майбутні 12 місяців принесуть вам радість, тепло та лише приємні емоції.
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Автор: Вероніка Кордон