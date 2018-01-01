ЩО приготувати на НОВИЙ РІК 2022

1. Картоплю відваріть у воді або на парі, очистьте та наріжте кубиками 5-7 мм, посоліть, поперчіть.
2. Креветки розморозьте, обдайте окропом. Приправте сіллю, перцем та лимонним соком, залиште на 10 хвилин.
3. Огірок очистьте, розріжте навпіл, видаліть серцевину. "Стінки" наріжте такими ж кубиками, як картоплю.
4. Яйця розріжте навпіл. Заправте разом з картоплею майонезом.
5. На дно склянок або келихів розкладіть картоплю, на неї - горошок і трохи майонезу, потім креветки та кубики свіжих огірків. Покладіть у кожну склянку ложку майонезу, на нього половину яйця. Прикрасьте листям петрушки або кропу.