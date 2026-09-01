США за одну ніч витратили до 17% запасів ракет PAC-3: чому це стало проблемою

Сполучені Штати самі стикаються з проблемою обмежених запасів антибалістичних ракет.

Під час відбиття іранської ракетної атаки по американських військових об’єктах у Йорданії США могли використати від 96 до 128 антибалістичних перехоплювачів PAC-3. За словами аналітиків Defense Express, якщо ці оцінки відповідають дійсності, за одну ніч американські військові могли витратити до 17% усіх наявних у країні запасів таких ракет.

Зокрема, у ніч на 31 серпня Іран у відповідь на нещодавні американські удари завдав ударів балістичними ракетами середньої дальності по військових базах США на території Йорданії. За неофіційною інформацією, загалом було застосовано близько 32 балістичних ракет різних типів. Для відбиття атаки американські військові задіяли зенітно-ракетні комплекси Patriot, якими прикриваються військові об’єкти США. При цьому в мережі з’явилися повідомлення, що під час перехоплення використовувати по 3-4 антибалістичні ракети PAC-3 на кожну ціль.

Наразі немає офіційних повідомлень, які б підтверджували саме такий обсяг використання перехоплювачів. Водночас для американської системи протиповітряної оборони така цифра цілком можлива, зазначають аналітики.

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"Річ у тому, що на одну ціль штатно має витрачатись від 2 до 4 зенітних ракет із ЗРК Patriot, для підвищення імовірності перехоплення. Хоча навіть так, це не гарантує 100% перехоплення, й існує задокументований випадок коли під час "Епічної люті" по одній балістичній ракеті випустили 3 перехоплювачі PAC-3, але її так і не вдалось збити", - йдеться у статті.

Водночас Україна через критичний дефіцит ракет для Patriot змушена діяти значно економніше – по балістичній цілі, як правило, витрачається лише один перехоплювач.

Якщо ж американські військові справді застосували по 3-4 PAC-3 на кожну з приблизно 32 іранських ракет, загальна кількість використаних перехоплювачів могла становити від 96 до 128.

Важливо, що Сполучені Штати самі стикаються з проблемою обмежених запасів антибалістичних ракет PAC-3. За оцінками американського аналітичного центру CSIS, у запасах США могло залишатися приблизно від 759 до 827 ракет PAC-3 MSE та старіших PAC-3 CRI.

Таким чином, якщо наведені оцінки щодо нічної атаки правильні, за один епізод американські військові могли використати приблизно 16-17% усіх запасів PAC-3 у країні. Для відносно невеликої за масштабом балістичної атаки це надзвичайно велика витрата.

При цьому самі цифри у 759-827 ракет можуть створювати хибне враження про значні запаси. США мають близько 60 батарей Patriot, а це означає, що в середньому на одну батарею припадає лише близько 13 ракет PAC-3.

Цього достатньо, щоб повністю спорядити лише дві пускові установки з шести-восьми штатних, що наочно демонструє масштаб проблеми із запасами перехоплювачів.

Після нової атаки запас стане ще меншим

Якщо американські військові дійсно використали під час цієї атаки 96-128 ракет PAC-3, їхні запаси скоротилися ще суттєвіше. У разі повторення кількох подібних атак США можуть зіткнутися з іще серйознішим дефіцитом перехоплювачів для Patriot.

Це особливо критично з огляду на те, що Patriot є одним із ключових елементів протиповітряної оборони США та американських військових об’єктів за межами країни.

Водночас наразі принципово важливо не робити остаточних висновків. Жодного достовірного підтвердження того, що під час відбиття іранської атаки американці справді запускали по 3-4 PAC-3 на одну ціль, поки немає.

Однак з урахуванням попереднього досвіду застосування Patriot така тактика цілком можлива. Тому остаточні масштаби витрат американських перехоплювачів можна буде оцінити лише після появи додаткової інформації.

Дешева ракета для Patriot - що відомо

Нагадаємо, дешева ракета PAC-3 ACE, яка представлена компанією Lockheed Martin, отримала спрощені компоненти. За даними ЗМІ, головна відмінність - у використанні спрощеної ГСН, відмові від кінетичного перехоплення та застосуванні простішого ракетного двигуна. Йшлося, що у стандартній версії ракети PAC-3 MSE вказані компоненти складніші та дорожчі, оскільки її розробляли з урахуванням перехоплення сучасних балістичних ракет.

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