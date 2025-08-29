УНІАН (Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, засноване 1993 року, лідер серед новинних медіа країни, найбільш цитоване джерело новин про події в країні.

Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською, поширюючи їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів і популярний в Україні інформаційний портал unian.ua (основна україномовна версія, unian.net - російськомовна версія, unian.info - англомовна версія).

Новинний портал unian.ua - найбільший в Україні інформаційний ресурс, з відвідуваністю понад 15 мільйонів читачів на місяць, що висвітлює широкий спектр подій з політичного, економічного та соціального життя країни та світу, новини сфери туризму, ігрової індустрії, шоу-бізнесу, спорту, екології, науки та медицини.

Unian.ua першим серед українських медіа впровадив можливість прослуховування публікованих новин - для слабозорих і людей, що віддають перевагу сприймати аудіоінформацію.



Бренд УНІАН представлений у всіх найбільших соціальних мережах: Facebook (390 тисяч читачів), Twitter (135 тисяч читачів), Instagram, і месенджерах Viber і Телеграм.

Фотосервіс УНІАН - перша і найбільша в Україні служба виробництва і поширення новинного фотоконтенту, заснована 1999 року. У мільйонах ексклюзивних фотографій кореспондентів УНІАН відображена вся новітня історія України, всі українські революції і найважливіші події в житті країни. Фото УНІАН публікувалися і публікуються в тисячах засобів масової інформації десятків країн світу, використовуються в численних документальних і художніх фільмах і телепередачах.

Пресцентр УНІАН, розташований в самому центрі Києва, за адресою Хрещатик, 2 - найбільш популярний зал для проведення публічних медіа-заходів (пресзаходів, круглих столів, брифінгів) в Україні, оснащений власною телестудією для проведення прямих телевізійних трансляцій подій, що відбуваються в ньому.

Крім цього, УНІАН надає послуги медіамоніторингу і відкритий безкоштовний сервіс УНІАН Погода, що забезпечує найточніші і довгострокові прогнози погоди в Україні та світі на українському ринку спеціалізованих ЗМІ завдяки партнерству з міжнародним лідером в області формування прогнозів погоди, компанією Foreca.

Партнерами УНІАН в обміні і поширенні інформації є провідні світові інформаційні агентства Thompson Reuters і Bloomberg, передплатниками і клієнтами – найбільші українські та міжнародні корпорації («The Coca Cola Company», «Siemens», «Phillip Morris Україна», «Eset», «P&G», НАК «Енергоатом», «Укрлендфармінг», «Укренерго», «Carlsberg Україна», «Київстар», «Vodafone», «Укрнафта» та інші), центральні органи влади України (такі як Верховна Рада України, Національний банк, Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України та інші), численні дипломатичні представництва та посольства різних держав міжнародних організація (ОБСЄ, представництво Єврокомісії в Україні та інші), впливові міжнародні засоби масової інформації - BBC, Der Spiegel, The Times і так далі.

Головними принципами роботи УНІАН є оперативність, швидкість інформування своєї аудиторії про всі важливі події, що відбуваються в країні та світі, точність і повнота переданої інформації. Аналітичні статті та експертні думки, що публікуються УНІАН, повною мірою пояснюють читачам, що означають ті чи інші події, і яким буде їхній вплив на життя України в майбутньому.