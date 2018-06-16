Вони вивчають Донбас за розмінованими містами

Причому в Іраку цей хлопець із Кам’янця-Подільського, служив у двох ротаціях, у 5-й та 7-й бригадах. Торік повернувся з Афганістану. За рік відрядження Ігор як військовий сапер разом із службовою собакою Ремою перевірив та розмінував багато кілометрів доріг та об’єктів на тій чужій та багатостраждальній землі.

Нині молодший сержант Ігор Крайнік з Центру розмінування Збройних Сил України, виконує завдання в зоні АТО. І це його вже третє відрядження на «гарячий» Донбас.

Те, що роблять на Донбасі Ігор та його товариші з ризиком для власного життя, вже оцінюють багато місцевих мешканців регіону, які зазнали страху, страждань і горя від проросійських терористичних загонів. Добрі справи солдатів Збройних Сил України набагато сильніші за масовану кремлівську пропаганду. Коли люди бачать, як українські солдати розміновують дороги, мости, електростанції, діляться з ними хлібом та водою, тоді російські окуляри остаточно спадають, і вони починають усвідомлювати, на чиєму боці правда, хто справді прагне миру і стабільності на Донбасі.

Ігор надзвичайно скромний, навіть сором’язливий і спокійний. І коли більше дізнаєшся про специфіку роботи військового сапера, розумієш, що без залізної витримки тут ніяк. У цій професії характер людини далеко не на останньому місці.

Роль саперів у забезпеченні безпеки підрозділів та виконанні ними бойових завдань важко переоцінити. Так само, як і їхню роботу щодо повернення до мирного життя вивільнених від терористів міст та селищ на Донбасі. Сапер із Хмельниччини вже добре вивчив Донбас за містами і селами, які йому доводилось розміновувати. Щодня група саперів у постійній готовності до виїзду на бойове завдання. Часто доводиться виїздити на розмінування кілька разів на день. За словами Ігоря, навіть службового собаку до вечора не годують, аби він був постійно готовий до безпомилкової бойової роботи. Що найчастіше доводиться знешкоджувати нашим хлопцям? Це мінні пастки довкола колишніх позицій терористів, снаряди, міни, які не розірвались. Одна річ, коли цей «подарунок» в полі, інша - неподалік житлового будинку. Тоді завдання для сапера значно ускладнюється…

Один з нещодавніх оперативних викликів саперів надійшов з однієї з найпотужніших електростанцій регіону. Її працівниця під час розвантаження вугілля з вагонів на спеціальний конвеєр для транспортування його до механізму подрібнення помітила предмет, схожий на снаряд. Наслідки його потрапляння в згаданий механізм могли бути катастрофічними. Зруйнована станція, значна кількість населення без енергопостачання. Довелося саперам «пропустити» по конвеєру вугілля знову. А його завезли в той день 400 тонн… Підозрілим предметом виявилась звичайна велика пляшка…

Дмитро Романюк, "Народна армія"