У небі - янголи, а на землі - боги

Так, здійснюючи марш під Юнокомунарівськом, підрозділ зупинився для прикриття головної колони десантників. Щойно артилеристи розгорнули озброєння, як комбат капітан Денис Явар помітив на горі два мінометні розрахунки. За мить гармаші вдарили по терористах прямою наводкою…

Такий грізний девіз вишитий на шевронах воїнів бригадної артилерійської групи 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Виконуючи бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, артилеристи-десантники неодноразово доводили свою мужність та професіоналізм, знищуючи супротивника.

Саме артилеристи-десантники надавали вогневу підтримку українським підрозділам, знищували ворожу артилерію та інші вогневі засоби терористів у багатьох гарячих точках Донбасу.

«Боги війни» разом з бойовими побратимами штурмували ворожі укріплення, захоплювали блокпости, під обстрілами коректували вогонь артилерії. Ці приклади мужності та героїзму назавжди увійдуть до бойового літопису нашого війська.

Без права на помилку

Обороняючим аеродром у Краматорську десантникам 25-ї були придані дві самохідні артилерійські установки 2С9 «Нона». Командував приданою артилерією командир самохідної артилерійської батареї капітан Олександр Дерев’янко.

Перебуваючи тривалий час в оточенні, воїни-артилеристи мали обмежений боєзапас. Майже щодня по їхніх позиціях гатили ворожі міномети, які бойовики встановлювали у житлових кварталах. У цих надзвичайно важких умовах артилеристам необхідні були точні розрахунки, щоб вражати супротивника з перших пострілів. При цьому бійці не мали права на помилку, адже могли постраждати мирні жителі. Тож весь час в обороні летовища артилеристи завдавали вогневі удари по супротивнику з філігранною точністю.

«Нона» проти танка

А під час маршу бронегрупи десантників від Шахтарська до Дебальцевого неподалік переїзду окопаний та добре замаскований танк супротивника кумулятивним снарядом підбив українську «Нону». На жаль, тоді загинув увесь екіпаж…

Тоді ж ворог наступними пострілами намагався знищити машину управління «Реостат» та іншу самохідну гармату. Однак їхні водії почали вміло маневрувати. А «Нона», якою командував замкомбата з озброєння капітан Андрій Банзалюк, здійснила по ворожому танку (відстань до нього була майже тисячу метрів) п’ять пострілів… Невдовзі розвідники доповіли на КП з’єднання, що ворожу бойову машину було знищено. Прямі влучення снарядів артилеристів пошкодили її двигун та радіатор.

Вогнева міць крилатої піхоти

Чимало відваги та героїзму виявили воїни окремої гаубичної артилерійської батареї Д-30, яка, до речі, була сформована лише під час АТО та у короткі терміни пройшла бойове злагодження. Так, здійснюючи марш під Юнокомунарівськом, підрозділ зупинився для прикриття головної колони десантників. Щойно артилеристи розгорнули озброєння, як комбат капітан Денис Явар помітив на горі два мінометні розрахунки. За мить гармаші вдарили по терористах прямою наводкою…

Чималий професіоналізм воїни цієї батареї продемонстрували під селищем Комунар, коли їхнім влучним вогнем був повністю знищений штаб терористів. У відповідь ворог почав обстрілювати наших військових із «Градів». Тоді розвідник-далекомірник рядовий Дмитро Приходько ціною власного життя врятував старшого офіцера батареї капітана Романа Марчукова.

Якось, зайнявши вогневу позицію, батарею Д-30 почав обстрілювати ворожий снайпер, який діяв у парі з кулеметником. Однак їх миттєво засікли бійці вогневого підрозділу капітана Віталія Сердюка, які дислокувалися неподалік. Першим же залпом гармат ворогів було знищено, а особовий склад гаубичної батареї був врятований.

Під шквальним вогнем

Неодноразово офіцери-артилеристи знаходилися в бойових порядках під час ударно-пошукових дій та інших операцій, коректували вогонь артилерії. Яскравим прикладом є сам командир повітрянодесантної бригади, першокласний артилерист полковник Юрій Содоль. Він неодноразово коректував вогонь, особисто ставив артилеристам вогневі завдання. І вони ніколи не підводили свого командира.

Під час визволення міста Миколаївка начальник розвідки штабу підполковник Олександр Шкляренко і командир взводу управління бригадної артилерійської групи старший лейтенант Антон Пашкевич під сильним вогнем супротивника коректували вогонь нашої артилерії. Завдяки цьому потужними ударами були знищені опорні пункти терористів, їхній склад з боєприпасами, а також вогневі та снайперські точки. Місто було повністю зачищено та взято під контроль силами АТО.

Вогнева підтримка

Неодноразово артилерійські підрозділи десантного з’єднання придавалися для виконання спеціальних завдань іншим підрозділам. Приміром, під Червоним Лиманом армійських спецпризначенців підсилили розрахунком із гарматою 2С9 «Нона». Бійці спецпризначення розгорнули станцію розвідки, яка зафіксувала пересування ворожих сил та техніки. За кілька хвилин за цими координатами з гармати було випущено близько 30-ти осколково-фугасних снарядів. Супротивник зазнав значних втрат…

Не можу не згадати мінометні та протитанкові підрозділи 25-ї бригади, які брали участь у багатьох військових операціях. Мінометники та протитанкісти неодноразово виявляли мужність та героїзм, надаючи вогневу підтримку силам АТО.

З перспективою

По прибутті в пункт постійної дислокації із районів виконання бойових завдань артилеристам-десантникам відпочивати не доводиться. Адже необхідно приводити бойову техніку до ладу та готувати її до осінньо-зимового періоду. За підтримки небайдужих громадян артилеристи встановлюють на техніку захисні екрани, які захищатимуть її від кумулятивних снарядів.

Офіцери штабу бригадної артилерійської групи під керівництвом полковника Сергія Спесівова детально аналізують дії підрозділів артилерії з’єднання в зоні АТО. Цей безцінний бойовий досвід уже застосовується при вишколі артпідрозділів 25-ї опдбр.

Валентин ШЕВЧЕНКО, Дніпропетровськ