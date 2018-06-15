Герої, що назавжди пішли у небо

Екіпаж літака Ан-30Б із складу авіаційної ескадрильї «Блакитна Стежа», який складався з 8 чоловік, 6 червня 2014 року виконував завдання із проведення повітряної аерофотозйомки. Бойовики використали проти крилатого судна найсучаснішу зброю – переносний зенітно-ракетний комплекс. О 17 годині 12 хвилин ракета бандитів потрапила у військовий літак Повітряних Сил Збройних Сил України. Усвідомлюючи смертельну небезпеку, яка зависла над «живим» містом, військові льотчики зуміли відвести від Слов’янська ушкоджений літак, щоб не допустити жертв серед мирного населення.

На превеликий жаль, часу для порятунку вистачило не для всіх членів екіпажу. Лише троє авіаторів змогли залишити повітряне судно, вистрибнувши з парашутами. Решта «назавжди залишаться у небі», цей політ для них став останнім.

На летовищі військової частини у Борисполі прощалися з трьома загиблими льотчиками, особи яких встановлено. Це заступник командира ескадрильї з виховної роботи майор Сергій Камінський, старший повітряний радист прапорщик Володимир Момот та старший бортовий механік прапорщик Олексій Потапенко.

Країна втратила кращих військових льотчиків, військовий колектив – найщиріших побратимів, але найбільшу втрату понесли рідні і близькі.

– Горе прийшло сьогодні на Бориспільську землю, горе яке українці не чекали і ніколи не могли збагнути, що наші військові-патріоти будуть гинути на своїй власній землі, зауважив виступаючи під час ритуалу заступник Міністра оборони України – керівник апарату Петро Мехед.

Петро Миколайович запевнив присутніх, що оборонне відомство буде піклуватися проблемами сімей загиблих воїнів і допомогати у всьому необхідному.

Колектив авіаційної бригади вперше поніс такі непоправимі втрати серед своїх побратимів. Сьогодні військові льотчики переконані, що на такому героїчному прикладі їхніх товаришів – самовідданості і можності, буде виховуватися не одне покоління авіаторів.

– Командир літака – командир авіаційної «Блакитна Стежа» підполковник Костянтин Могилко, до останнього не покинув літак, до кінця гасив крен і шалену інерцію, щоб уникнути неминучих жертв, це дійсно героїзм яким потрібно пишатися, наголосив командир авіабригади полковник Дмитро Філатов.

На його переконання трагічна загибель членів екіпажу Ан-30 ще більш зміцнила морально-психологічний стан, льотчики стали згуртованішими і дружнішими. Нині всі вони як один готові до виконання завдань і будуть захищати свою державу як справжні патріоти.