Їм відновлювати Національний флот

До кримських подій хлопці по закінченні навчання планували служити на «Костянтині Ольшанському», «Запоріжжі», «Славутичі», «Кременчуці», «Луцьку», «Чернігові», «Хмельницькому», «Тернополі» тощо. На жаль, поки що ці кораблі Україні не повернуті. Та майбутні військово-морські офіцери вірять, що в Українського флоту з часом будуть і нові кораблі! Принаймні сьогодні юнаки сповнені оптимізму щодо своїх службових перспектив.

— Росіяни вже передали частину корабельного складу флоту, тож я сподіваюсь, що, коли ми закінчимо навчання, нам буде де застосовувати отримані знання. У гіршому випадку після навчання можна буде служити енергетиком на військово-морській базі на суходолі, — розповів курсант 4-го курсу — 20-річний запорожець Василь Огаренко.

Він вважає, що особливих проблем з проходженням практики та працевлаштуванням не буде. Адже цього року курсанти 5 курсу вже практикувалися на «Гетьмані Сагайдачному». Щоправда, потрапити на борт флагмана вдалося лише десятку кращих з кращих.

Киянин Павло Севрук на командному пункті корабля складав маршрут руху у відкритому морі. Він — майбутній штурман і зовсім не проти продовжити свою військову службу після отримання лейтенантських погонів саме на цьому фрегаті. Під час першого виходу в море стояв біля керма поруч з командиром корабля.

— Відразу відчувається піднесеність, тому що це реальна зброя, це реальні люди, і це відповідальність, — каже Павло Севрук.

Розслаблятися на борту корабля молодим фахівцям не дозволяли. З перших днів кожен курсант працював на своєму місці відповідно до спеціальності. Оскільки фрегат має постійно бути в бойовій готовності, тут мало не щодня тестують артилерійське і протидиверсійне обладнання. Після закінчення практики командир корабля кожному дав рекомендації, тож сьогоднішні курсанти, можливо, стануть частиною нового екіпажу «Гетьмана Сагайдачного».

Того, що в суто сухопутному військовому виші колись навчатимуться моряки, ніхто й уявити не міг. Але до прийняття «кримчан» тут підготувалися, адже військові мають вміти оперативно знаходити вихід з будь-якої ситуації. В Одеській національній морській академії нині створюють спеціальний військово-морський факультет. Курсантам молодших курсів подобається, як їм викладають спеціалізовані предмети. Та й старші приємно вражені рівнем викладання.

— Крім основних предметів, майбутні офіцери посилено вивчають іноземні мови. Особлива увага приділяється англійській, що зрозуміло: за специфікою проходження служби морські офіцери відвідують багато країн світу і пліч-о-пліч з іноземними партнерами беруть участь у спільних міжнародних військово-морських навчаннях і операціях, — розповів в.о. начальника академії генерал-майор Олег Гуляк.

Додатковою мотивацією для курсантів є те, що деякі з них незабаром зможуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах Європи. До Міністерства оборони України нещодавно надійшли пропозиції від наших партнерів з Великобританії та Франції. Військові відомства цих держав готові посприяти продовженню навчання в їхніх військових вишах наших друго- і третьокурсників, які проходитимуть морську практику на кораблях НАТО.

Планується, що з 1 вересня поточного року і до отримання лейтенантських погонів у Великобританії безкоштовно вчитимуться десять курсантів, а у Франції — сім.

— Зараз ведеться відбір кандидатів на навчання. Таке право зможуть отримати тільки ті, хто за підсумками поточного навчального року продемонструє кращі показники у військовій дисципліні та навчанні. Адже проходити військово-морську підготовку за кордоном — це і престижно, і пізнавально, і дуже відповідально, — зазначив генерал-майор Олег Гуляк.

Наші нахімовці заслуговують на гідне майбутнє. Адже у важкий для країни період вони не зреклися Батьківщини і своїм прикладом показали мільйонам українців, що таке честь і гідність справжнього патріота.

Нагадаємо, що курсанти Академії ВМС імені П.С. Нахімова стали відомими після 20 березня поточного року. Урочиста церемонія підняття російського прапора над академією — була «затьмарена» для її організаторів вчинком рядових курсантів — справжніх патріотів. Вони в розпал цього «триколорного» дійства, влаштованого окупантами, заспівали гімн України. Зрадники намагалися заглушити спів музикою оркестру, а українці показово залишили площу перед вишем. Відео з курсантами-патріотами облетіло весь світ. Коли юнаки від’їжджали на нове місце навчання, то забрали з собою український прапор і прапор Військово-Морських Сил ЗС України, зняті зі щогол на плацу севастопольського вишу.