"Викликаю вогонь на себе"

Як розповів начальник штабу цієї частини, офіцер виявив себе під час визволення Миколаївки в Донецькій області.

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"Якщо інші підрозділи частини знаходились навколо цього населеного пункту, то підрозділ під керівництвом Олега Апостола 4 рази заходив у місто і штурмував укріпрайон терористів, зокрема промислову зону, ТЕЦ, розташовані неподалік блокпости тощо. Під час таких штурмів одного нашого військовослужбовця було вбито та ще 14 поранено. Попри це, люди йшли в бій і атакували ворога", - зазначив командир.

Фактично група майора викликала вогонь на себе, даючи змогу фахівцям виявити вогневі позиції противника і прицільним та потужним вогнем уразити найбільш небезпечні і броньовані цілі. І з цим завданням підрозділ впорався на "відмінно". Невдовзі над Миколаївкою замайорів синьо-жовтий прапор. Деякі з побратимів хоробрих десантників, на жаль, цього вже не побачили, інші зможуть це зробити лише після лікування. Та завдяки діям таких офіцерів, як майор Олег Апостол, та його підлеглих люди зможуть жити в мирі, під чистим небом і синьо-жовтим прапором.

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На жаль, з офіцером не вдалось поспілкуватись більше 2-3 хвилин. Та, гадаю, більш ґрунтовний матеріал про орденоносця можна буде зробити по закінченні цієї неоголошеної війни.

Дасть Бог - ще побачимось, товаришу майоре!