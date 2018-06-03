Експерт: всі, хто воює на Донбасі у складі військових формувань, отримають статус учасника бойових дій

Нещодавно в мого товариша сталося горе: на Сході країни загинув його 21-річний син. Олександра і його дружину як членів сім’ї загиблого військовослужбовця — учасника антитерористичної операції чинне законодавство наділяє пільгами. Але їм нічого про них невідомо. Тож вони, як, до речі, і багато інших громадян, оббивають пороги чиновницьких кабінетів, не завжди отримуючи від їхніх господарів вичерпні відповіді.

Щодо передбачених пільг та статусу учасника бойових дій видання "Народна армія" поцікавилося у Віктора Левчука.

— Проблема, про яку йдеться, стосується всіх наших військовослужбовців — учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, — говорить Віктор Дмитрович. — Відповідно до пункту

19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасниками бойових дій визнаються «військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, особи рядового та начальницького складу, військовослужбовці, працівники МВС, Управління державної служби охорони… й інших, утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в зоні АТО. А також працівники підприємств та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО у районах її проведення в порядку, визначеному законодавством України. Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, категорії таких осіб та терміни їхньої участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України».

Отже, кожен військовий, який виконував завдання командування в районі проведення АТО, має право на отримання статусу учасника бойових дій.

— Мій знайомий, який воює вже три місяці, взимку взяв банківський кредит. Він не встиг розрахуватися і тепер хвилюється, що за несвоєчасне погашення боргу нарахують відсотки…

— Не треба особливо перейматись цією проблемою, оскільки відсотки за користування кредитом йому не нараховуються: тим, хто сьогодні бере участь в антитерористичній операції, надаються так звані кредитні канікули. Зателефонувавши на «гарячу» лінію тієї чи іншої фінансової установи, можна детально дізнатись, які документи належить пред’явити, щоб отримати цю пільгу.

— Вікторе Дмитровичу, чи можете ви хоча б приблизно назвати суми грошового забезпечення мобілізованих громадян?

— Розмір грошового забезпечення учасників антитерористичної операції регламентується відпо-відною постановою Кабінету Міністрів України. І ніякої різниці між військовиками-контрактниками й тими, кого призвали на час проведення АТО, немає. Звісно, що враховуються посади, військові звання, вислуга років.

Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця-контрактника, як і призваного із запасу, нині становить 2 300 гривень. Для учасників АТО він збільшується на 100 відсотків, але не менше 3 тисяч. Умовно кажучи, до цих 2 300 гривень додається ще 3 тисячі.

— Хотілось би почути і про ті пільги та соціальні гарантії від держави, якими наділяється учасник бойових дій.

— Їх багато. Всі вони зазначені у статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». В умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги учасники бойових дій користуються правом на знижку за користування комунальними послугами. Також на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення» вони користуються правом виходу на пенсію на пільгових умовах.

— На жаль, на Сході країни майже щодня гинуть солдати й офіцери. На яку допомогу можуть розраховувати їхні родини?

— У випадку смерті військовика незалежно від його звання, посади, вислуги родина отримує 500 прожиткових мінімумів. На сьогодні це 609 тисяч гривень. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється обласними військовими комісаріатами рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого військовослужбовця. Її перераховують на банківські рахунки.

— А ті, хто дістав поранення, можуть розраховувати на допомогу держави?

— У разі отримання поранення, яке призведе до інвалідності 1-ї групи, виплата становитиме 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом, для працездатних осіб, тобто 304,5 тисячі гривень. А при 2-й і 3-й групах — по 200 і 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом, для працездатних осіб: 243 тисячі та 182 тисячі відповідно. При втраті працездатності — без встановлення інвалідності — виплачується грошова допомога.

— На жаль, не всі військовики, задіяні у відновленні на Донбасі конституційного порядку і збереженні територіальної цілісності, повернуться до рідних домівок. На що, окрім отримання одноразових виплат, можуть розраховувати їхні родини?

— До нас звертаються матері, дружини солдатів, офіцерів, які склали свої молоді голови, з аналогічними запитаннями. Так ось, згідно зі статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» дія цього закону поширюється на «сім’ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби».

Пільги цій категорії осіб встановлені статтею 15 цього Закону. Назву основні з них. Членам сім’ї таких осіб призначається пенсія в разі втрати годувальника. Родини таких військовослужбовців мають право на безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів, безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками, 50-відсоткові знижки в оплаті за користування житлом і комунальні послуги, вартості палива. Члени родини загиблого користуються переважним правом на залишення на роботі при скороченні штату працівників, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту.

Чинне законодавство наділяє цих людей пільгами при сплаті податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету.