Пріоритет - технічне забезпечення нашого війська

Чимало вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу нині працюють у посиленому режимі. Одне з них — ДП «Київський бронетанковий завод» (входить до складу ДК «Укроборонпром»), де, порівняно з попередніми роками, держзамовлення різко зросли.

Нині заводчанам доводиться працювати навіть у вихідні, аби забезпечити новою і модернізованою бойовою технікою підрозділи, задіяні в АТО на Сході України.

"Нині повністю припинене постачання будь-якої техніки і озброєння до Російської Федерації, — наголосив заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Сергій Пінькас. — Окрім того, через проведення антитерористичної операції підприємствам концерну також довелося призупинити або навіть відмінити виконання деяких іноземних контрактів. Адже насамперед нам необхідно забезпечити сучасними зразками техніки вітчизняне військо".

Не стало винятком і столичне бронетанкове підприємство, у портфелі замовлень якого були переважно іноземні контракти. Нині виробництво заводу переорієнтоване виключно на потреби вітчизняного оборонного відомства. З конвеєра підприємства сходять такі необхідні нашому війську БТР-3Е, БТР-3Е1, БТР-80 та інші зразки техніки. До речі, на Схід України вже відправлено 11 одиниць техніки. Незабаром колектив підприємства планує передати ще близько десятка бронетранспортерів.

Нині на столичному бронетанковому заводі у виробничому процесі задіяно близько 900 працівників. Але цілком можливо, зважаючи на обсяги замовлення і стислі терміни, їхню кількість буде збільшено. За словами директора ДП «Київський бронетанковий завод» Ігоря Куташева, часто заводчанам доводиться нехтувати особистим часом, працювати в півтори зміни та у вихідні. Керівник підприємства також наголосив, що в разі потреби вони готові працювати у дві або навіть у три зміни.

Безперечно, гордістю заводу нині є одна з найзатребуваніших розробок останніх років — БТР-3Е1. Усі деталі, окрім двигуна, коробки передач та радіостанції виготовляються в Україні. На цьому бронетранспортері встановлене сучасне озброєння, зокрема спеціальний бойовий модуль включає 30-мм автоматичну гармату, автоматичний гранатомет і кулемет, дві протитанкові ракети та достатній для ефективного ведення бою боєкомплект. Уже перед безпосередньою відправкою до зони АТО до нього також приварюють протикумулятивні решітки, які захищають корпус машини від пострілів з гранатомета.

"Вітчизняний бронетранспортер має кращу за БТР-80 систему управління вогнем, маневрування, плавучість і потужнішу вогневу міць, у ньому нова електроніка та навіть є клімат-контроль, — зазначив заступник директора ДП «Київський бронетанковий завод» Сергій Яковець. — У цій машині встановлений двигун «Mercedes-Benz», автоматична коробка передач фірми «Allison» та озброєння, яке кардинально відрізняється від попередніх версій бронетранспортерів. Наша техніка за своїми тактико-технічними характеристиками нічим не поступається російській. Тож нам є чим пишатися, є з чим протистояти агресії".

Своєю чергою начальник відділу кадрів ДП «Київський бронетанковий завод» Марія Точкова, яка на підприємстві працює вже 30 років, розповіла, що, зважаючи на виробничий потенціал заводу, штат працівників можна збільшити до 1500 осіб. Проте відчутним залишається брак молодих фахівців. Юнаки не надто охоче освоюють професії токарів, слюсарів, фрезерувальників тощо. Втім ситуація поступово вирівнюється, адже із початком проведення АТО багато громадян готові братися за найскладнішу роботу. Треба врахувати і те, що чимало державних та приватних підприємств скоротили свої штати. Їхні фахівці почали поповнювати лави заводчан.

Слюсар-складальник Вадим Дудик, який на заводі працює вже понад 8 років, переконаний, що персонал робить чималий внесок в обороноздатність держави. Всі працівники добре усвідомлюють, що нині не допомагати Збройним Силам України — це свідомо шкодити собі. Тож вся країна повинна мобілізуватися і працювати на благо оборони.

Тож державних оборонних замовлень поки що вистачає. Зважаючи на те, що Україна нарощує бойовий потенціал, заводчани можуть бути спокійні — роботи їм не бракуватиме. Основним мотивуючим фактором при цьому залишається праця на благо рідної держави. Звісно, коли відчуваєш, що власними руками зміцнюєш обороноздатність вітчизняного війська, то працюється легше і з максимальною віддачею.

Микола ФЕДОРКІВ,

«Народна армія»