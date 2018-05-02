Броньований кулак війська

Адже чимало їх зі своєю штатною технікою та озброєнням тепер на передовій виконують бойові завдання в межах антитерористичної операції, яка триває на Сході нашої країни.

Як відомо, бойові дії показали всю недолугість військових реформ останніх років, які в більшості випадків зводилися до банального скорочення. Постраждала й система технічного забезпечення Збройних Сил України — протягом останніх років техніка практично не відновлювалася, а про постачання нової годі й говорити. Хоча укомплектованість Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою була, як то кажуть, на висоті. Але абсолютна більшість зразків, а це понад 92%, експлуатуються більше 20 років. Вони вичерпали встановлені терміни, мають граничний технічний стан та потребують заміни або ремонту для продовження ресурсних показників.

Свого часу Україна отримала у спадок від радянського війська досить різноманітний танковий парк. Це були танки Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 та їхні модифікації. Тоді здавалося, що такого розмаїття молода українська держава і не потребувала, та й не була вона в змозі утримувати такий арсенал. У зв’язку з цим було прийняте рішення зменшити кількість та модельний ряд бронетехніки. У строю залишили танки власного виробника — Т-64 та його модифікації. Протягом років ці бойові машини модернізували — доводили до виду Т-64БВ, БМ «Булат». Зараз у ЗС України є до сотні таких танків. На «Булаті» встановлено новий комплекс управління озброєнням. Бойова машина може стріляти протитанковою ракетою «Комбат», розробленою вітчизняним КБ «Луч», має модернізований, отже, більш потужний двигун на 850 к.с. проти 700-сильного на танку Т-64.

— Та сьогодні основною проблемою стало відновлення бойових машин. Адже у 2011–2012 роках безпідставно переформували ремонтно-відновні батальйони окремих танкових бригад у ремонтні роти скороченого складу, а в ланці батальйон-дивізіон взагалі скоротили всі ремонтно-евакуаційні засоби, — розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України полковник Володимир Дудар. — Також у результаті різкого скорочення посад інженерно-технічного складу ми втратили цінних професіоналів. Дуже низька укомплектованість ремонтно-відновних підрозділів за мирного часу призвела до того, що сьогодні понад 70% особового складу становлять мобілізовані. І якими б чудовими фахівцями вони не були, незнання багатьох суто «військових» нюансів дається взнаки. Більшість із них не мають відповідної підготовки за тими спеціальностями, на які вони призначені.

Утім вже під час проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях було вдосконалено систему технічного забезпечення. Її в процесі бойових дій адаптували до умов сьогодення. По-перше, в короткі терміни налагоджено систему забезпечення військ бронетанковим майном. Безпосередньо до військ техніка та все необхідне доставляється силами та засобами підвезення центрів забезпечення Озброєння Збройних Сил України. По-друге, розгорнуто безпосередньо у військах 4 польові склади бронетанкового майна, щоб без затримки обслуговувати, ремонтувати, відновлювати та забезпечувати наших танкістів. Також, оперативно розгорнуто 6 зведених ремонтно-евакуаційних груп.

А ще налагоджено роботу виїзних ремонтних бригад підприємств промисловості. Цим вдалося підвищити загальний рівень справності техніки у частинах, які беруть участь в антитерористичній операції, до 94%, а в інших військових частинах — до 91%. Виділений фінансовий ресурс дозволив організувати проведення капітального ремонту 142 одиниць бронетанкового озброєння та техніки на державних підприємствах Державного концерну «Укроборонпром».

— Хочеться особисто подякувати державному концерну «Укроборонпром». Вони за нашими заявками організовують виїзні ремонтні бригади з підприємств промисловості. Виїжджають навіть у зону АТО для виконання найбільш трудомістких і складних робіт, — розповів полковник Володимир Дудар. — Також дуже багато зроблено нашими ремонтниками. З початку операції безпосередньо в базових таборах і на блокпостах ми відновили 557 одиниць бронетанкового озброєння і техніки.

Серед іншого освоєна та організована робота з відновлення паливних насосів високого тиску до двигунів БМП. Основний тягар виконання цих робіт покладено на військову частину з міста Миколаїв. У цьому колективі також є можливість оперативно проводити перевірку та зарядку ручних вуглекислотних вогнегасників та балонів високого тиску.

— Свого часу ми доклали чимало зусиль для того, аби налагодити ці процеси та утримати у штаті відповідних фахівців. Річ у тім, що, скажімо, відновлення паливного насоса високого тиску — дуже копітка справа. Допуски у деталях цього механізму навіть менші за годинникові. А навантаження на них — ого-го яке! — розповів заступник командира миколаївського ремонтно-відновного полку по роботі з особовим складом підполковник Ігор Нізамутдінов. — «За п’ять хвилин» цю справу не опанувати. Тож ми боролися за кожного фахівця. Як довів час — недарма.

Хоча зараз, можливо, й недоречне гучне святкування, однак професійне свято — чудова нагода підбити підсумки зробленого та окреслити плани на майбутнє. У цьому сенсі танкістам є чим пишатися і є привід дивитися в майбутнє з оптимізмом. Війна розставила акценти й вказала єдиний вірний напрямок розвитку. А це — вже великий крок на шляху до перемоги.