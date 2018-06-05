Волонтери “взялись” за новий літак

Старенький Ан-26, щознаходиться на балансі Бо­рис­піль­ської 15-ї авіаційної транспортної бригади, отримав шанс на нове життя. Ймовірно, цей борт буде не простопіднятий у небо, а переобладнаний у повітряну швидку. За справу взялися волонтери благодійного Фонду“Крила Фенікса”, що вже не раз доводили не словом, а ділом свою здатність допомагати захисникам вітчизни не лишепродуктами і спорядженням, а й вкрай необхідною військовою іспеціальною технікою. І в першу чергу – авіаційною. А ідея ізремонтом із переобладнанням літака у реанімаційно-операційний борт належалаМарині Добровольській, дружиніавіатора бригади та засумісництвом волонтеру.

– “Крила Феніксу” продовжують допомагати Бориспільській 15-й авіаційній транспортній бригаді, – коментує Марина Добровольська. – Літак “Везунчик” уже в строю, роботи по вертольоту продовжуються. Зараз ми оголошуємо про старт нового проекту – відновлення до льотної готовності літака Ан-26 і переобладнання його у літак аеромедичної евакуації. Ідея виникла досить спонтанно. Так трапилось, що вікна мого будинку виходять на літну смугу. Тому навіть, коли я не бачу літаки, я завжди їхчую. Тож не з чуток знаю, наскільки напруженим є графік у літака “Vita” і наскільки він потребує напарника.

Літак Ан-26, що наразі чекає наремонті роботи, довгий часстояв без діла на стоянцібригади. Він є не новоюмашиною, був випущений ще у 1978 році, та спеціалістистверджують, що йому щепрацювати і працювати. Досвідта необхідні дозволи і ліцензії напереобладнання Ан-26 уповітряну швидку має Одеський авіазавод. Тож цьому Ан-26 вжеє з кого брати приклад.

– Попереду у літака – етапи комплексної дефектації, перевірки і ремонту вузлів іагрегатів, відновлення авіаційного обладнання, поступове доведення його дольотної готовності і, звичайно ж, медичне оснащення, – пояснює Марина Добровольська. – У цій важкій справі волонтери іінженерно-технічний склад15-ї бригади сподіваються навсебічну допомогу небайдужих українців іпідтримку авіапідприємств.

Нова повітряна швидка не буде точною копією літака “Vita”. Планується, що “Vita-2” матиме змогу одночасноперевозити у два рази більше поранених бійців.

– Плануємо додати санітарних стійок, аби мати змогу перевозити більше поранених, ніж у санітарномулітаку “Vita”. - Збір коштів тільки розпочинається, та хочеться сподіватись, що надовго він не затягнеться. Тим паче про нас уже знають. Поки що точну суму назвати складно, та мова йде про сотні тисяч гривень. Розраховуємо, що авіакомпанії зроблять для нас певну знижку.

Задача є непростою і навіть амбіційною, та, коли за справу береться уся країна, про поразку не може бути й мови.Разом – ми сила!

Анастасія Олехнович. “Крила України”