Юлій Мамчур: АТО треба було починати в Криму - BBC

Тоді полковник Мамчур потрапив у полон. Його намагались змусити перейти на російський бік. Бригаду тактичної авіації передислокували з окупованого Криму до Миколаєва, пише BBC Україна.

На дострокових виборах до парламенту багато партій залучили до своїх списків учасників АТО й бойових командирів. Пан Мамчур став шостим у списку Блоку Петра Порошенка.

ВВС Україна: Чи можна було втримати кримську територію?

Юлій Мамчур: Висловлю особисту думку, а не як військового посадовця: АТО доречно було розпочати ще з моменту захоплення парламенту Криму озброєними людьми.

Але командування таке рішення не прийняло. Втім, об'єктивно, проросійські настрої в Криму, особливо в Севастополі, переважають.

Свою справу робила антиукраїнська пропаганда у ЗМІ, і це все сталося не вчора. Воювати за цілісність країни без підтримки більшості кримського населення було б важко.

Та й командування ВМС України одразу перебігло на сторону противника. Хоча особового складу, техніки для того, щоб дати відсіч ворогу, було достатньо.

ВВС Україна: Ваша бригада залишиться у Миколаєві, чи будете вона переведена до Дніпропетровська?

Юлій Мамчур: Рішення за командуванням. Миколаїв було обрано, як найближче місто, що має відповідну інфраструктуру для розміщення тактичної авіації. Зимувати будемо тут.

Але літаків дуже багато і нам "тісно". Тож було б доречно розташуватись там, де більш сприятливі умови, наприклад, у Дніпропетровську.

Та й соціальні питання у більшому місті вирішувати простіше.

ВВС Україна: Літаки, які вдалося вивести з Криму - це краща частина техніки?

Юлій Мамчур: Ні. Літаюча група з дев’яти наших кращих літаків Міг-29 і L-39 лишилася в Бельбеку. Постаралися зрадники, що перебігли на сторону РФ.

Ці "поліцаї" передали перелік кращих літаків командуванню противника. Ті, що забрали ми (майже півсотні літальних апаратів), - в задовільному стані, але потребують певного ремонту.

Станом на вересень введено до складу п’ять літаків.

ВВС Україна: Чи бере участь ваша частина в бойових діях на Донбасі?

Юлій Мамчур: Так, але подробиці я розповідати не буду.

ВВС Україна: Чим особовий склад, виведений з Криму, займається в Миколаєві після передислокації?

Юлій Мамчур: Відновленням боєздатності нашої частини. З Криму на материк вийшло понад двісті вояків (це 38% особового складу).

При атестації, яку проходять перебіжчики в російській армії, в їхні документи ставлять позначку "схильний до зради Батьківщині

Наразі ведемо доукомплектування підрозділу.

Адже є спеціалісти, яких колись було звільнено за скороченням і вони залюбки знову ідуть на службу. В ремонті техніки допомагають фахівці інших військових частин, миколаївське авіаремонтне підприємство.

Нас дуже приємно вразила привітна зустріч миколаївців після перебування в облозі протягом місяця.

Велике спасибі простим людям, а також керівникам міста і області. Завдяки їм льотчики пройшли швидку психологічну адаптацію, хоч трохи налагодили побут.

ВВС Україна: З тих, хто залишився в Криму, ніхто більше не схотів повернутися до вашої частини?

Юлій Мамчур: Про це вже не йдеться. Кожен мав визначитись до кінця травня. Хто залишився – зрадники. Адже присягу на вірність народу воїн складає один раз.

ВВС Україна: Чи не занадто називати їх зрадниками? У людей були певні сімейні обставини.

Юлій Мамчур: Служба військового відрізняється від інших професій тим, що воїн присягає на вірність Батьківщині. "Побутові" виправдання тут не приймаються.

Так, росіяни пропонували більшу (в кілька разів) ніж у нас зарплатню, обіцяли поліпшити житлові умови. Але якщо ти йдеш на це – який же ти захисник Вітчизни?

Це звичайна зрада. До того ж, при атестації, яку проходять ці перебіжчики в російській армії, в їхні документи ставлять позначку "схильний до зради Батьківщині". З таким клеймом військової перспективи не має.

ВВС Україна: У вас особисто було житло в Криму?

Юлій Мамчур: Квартиру моя сім’я очікувала 26 років. 23 лютого цього року, перед відомими подіями, мені видали оглядовий ордер... Та отримати квартиру в Криму так і не довелося. В Миколаєві поки живемо в гуртожитку.

ВВС Україна: Чи не жалкують ті, хто пішов з вами, що не залишились у Криму?

Юлій Мамчур: Кожен з нас щось втратив, та ми не пішли на компроміс зі своєю совістю. Для військового вірність присязі повинна бути понад усе. Я пишаюся цими людьми. Серед нас є і офіцери, і контрактники - корінні севастопольці.

Маючи патріотичні переконання, вони посварилися навіть зі своїми батьками та родичами і пішли.

Несподівана привітність і підтримка миколаївців додали впевненості, що вибір зроблено правильний.

ВВС Україна: Спілкуєтеся з військовослужбовцями російської армії?

Юлій Мамчур: Доки в Криму не відбулися відомі політичні події, дві армії мирно співіснували, люди спілкувалися, дружили по-людськи.

Але у дуже короткий термін все стало з ніг на голову. Я вже згадував про ЗМІ. За пару тижнів, коли в нас відключили українські телеканали та залишилися тільки російські, людей наче підмінили.

Ті, з ким ми нещодавно разом відзначали свята, ходили одне до одного в гості, стали дивитись "скляними очима", готові були нас вішати, стріляти як "бандерівців і фашистів".

Поки я припинив спілкування з ними. Цим людям марно щось доводити, адже вони нас не розуміють.

З Юлієм Мамчуром для ВВС Україна розмовляв Руслан Підгорний, Миколаїв.