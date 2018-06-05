Інформаційний бруд як постріл у спину

Ми практично закінчили антитерористичну операцію, і це очевидний факт, — зазначив Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей під час брифінгу на тему: «Правда про війну не від політиків, а від військових».

Військовим не було часу виступати на телебаченні, бо вони звитяжно виконували свій обов’язок

— Ми заблокували місто Луганськ, Донецьк, Горлівку, в цих містах перебували розвідувальні диверсійні групи. За їхньою інформацією ми були готові заходити в ці міста. І з інших міст були доповіді, що можна заходити і звільняти їх. Але і Росія це добре розуміла. З 1 серпня ми відчували присутність російських збройних сил. З 20 серпня почалися бої під Луганськом, під аеропортом і в Георгіївці, а не так, як деякі політологи кажуть, що 24 серпня, коли ми були на параді, почалася війна з Росією. А з 25 серпня розпочався черговий широкомасштабний наступ на інших напрямках, — повідомив Міністр оборони журналістам.

Керівник вітчизняного оборонного відомства повідомив, що підрозділи Збройних Сил, задіяні в АТО, щодня звільняли міста та населені пункти Донбасу від терористів. Про ці факти було мало відомо громадськості, через те, що командирам та військовим не було часу сидіти в соцмережах та виступати по телебаченню. Адже вони чесно і звитяжно виконували свій обов’язок перед Українським народом.

Він також розповів, що наразі ведуться дві перевірки щодо подій під Іловайськом. Одну перевірку здійснює Генеральна прокуратура України, другу — тимчасова слідча комісія Верховної Ради.

— Я надав слідству всі матеріали, все те, що звучало в запиті, — сказав Міністр оборони України та зазначив, що після кожного бою потрібно оцінювати ситуацію, яка виникла не тільки в себе, а й у противника.

— Якби не було Савур-Могили, не було Луганська, не було б інших міст, у тому числі Іловайська, можливо, ми б сьогодні не сиділи в цьому залі. І саме потік вбитих російських військовослужбовців зупинив Путіна, — акцентував Міністр оборони України.

Генерал-полковник Валерій Гелетей також розповів, як під Луганськом українські військові зупинили танкову атаку противника.

— А на Савур-Могилі, як дехто казав, що начебто наших військ там немає, наші військові ще 14 днів тримали оборону, — розповів Міністр оборони та закликав представників ЗМІ звертати увагу на такі героїчні вчинки військовослужбовців Збройних Сил України.

При цьому Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей наголосив, що поки військові займалися своїми справами, вони не помітили інформаційної війни, і закликав представників ЗМІ користуватися офіційною інформацією щодо ситуації в зоні бойових дій.

— Український народ та Збройні Сили мають бути одним цілим. Тоді ми непереможні, — зазначив генерал-полковник Валерій Гелетей та додав, що «кожний патріот-українець, який взяв у руки зброю та став на захист Батьківщини, — герой».

Найвища оцінка від НАТО

— Мені було приємно, коли на саміті НАТО в Уельсі під час зустрічі з міністрами оборони США, Великобританії та багатьма іншими, коли я чекав запитань більше політичних, які пов’язані з питаннями НАТО, і знаєте, які слова я чув? Вони дають найвищу оцінку Збройним Силам України, тому що в них також є супутники, в них також є інформація, є розвідка, їм теж доповідають, що ми зупинили російського агресора — могутню військову державу, — повідомив генерал-полковник Валерій Гелетей.

Про люстрацію в Міноборони

— Я розумію, що суспільство очікує на люстрацію і в Міноборони. Найкраща люстрація — це зона АТО. Чи в когось підніметься рука люструвати присутніх тут офіцерів? Це — майбутні генерали, керівники Генштабу. Вони — майбутнє української армії. Цих людей не треба вести через люстрацію. Так само і про тих командирів і генералів, які себе проявили в зоні АТО, про люстрацію мова не буде вестись, — зазначив Міністр оборони України.

— Але звичайно є ті, які повинні не просто потрапити під люстрацію, а повинні забути про Міністерство оборони України, — зауважив Валерій Гелетей. — Вважаю, що ті, хто займається забезпеченням армії, не повинні бути в генеральських кітелях, генерал-полковниками, генерал-майорами.

Він повідомив, що вже замінив керівників кількох департаментів Міноборони, в яких були генерали, і призначив волонтерів, котрі не мають ніяких регалій, але разом з тим ефективність їхньої менеджерської діяльності є вищою.

Про відверту брехню і популістські закиди

У відповідь на відверту брехню, яка лунає на адресу Міноборони з уст окремих політиків, громадських діячів і так званих «експертів» у контексті передвиборної кампанії, оборонне відомство повідомляє, що реагуватиме виключно на конструктивну критику, підкріплену фактами та конкретними пропозиціями, спрямованими на покращення роботи Міністерства оборони України.

Разом з тим Міністерство оборони офіційно заявляє, що брудна інформаційна кампанія, розв’язана проти оборонного відомства, спрямована на підрив обороноздатності держави, дискредитацію керівного складу Міністерства оборони та Збройних Сил України, має виключно замовний характер і кидає тінь не лише на керівництво оборонного відомства, а й на всіх військовослужбовців, які сьогодні героїчно обороняють незалежність України на Сході держави.

Зокрема, глава оборонного відомства спростував популістські звинувачення з боку представників політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» на адресу Міноборони щодо торгівлі озброєнням та військовою технікою. За словами Міністра оборони, звинувачення Міноборони в торгівлі зброєю та військовою технікою є нічим іншим, як брудною грою в контексті передвиборного піару.

Міністерство оборони вкотре заявляє, що відверта брехня, маніпулювання нічим не підкріпленими «фактами», поливання політичним брудом військовослужбовців Українського війська сьогодні є вкрай неприпустимими та загрожують обороноздатності держави.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України закликає політиків, кандидатів у депутати, інших осіб, які мають відношення до сьогоднішнього передвиборного процесу, не втягувати Міністерство оборони та Збройні Сили у політику та перейматися насамперед питаннями оборони держави.

Вадим Ковальов, «Народна армія»