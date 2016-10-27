ПриватБанк проголосив глобальний "перезапуск" грошових переказів

Українська збірна програмістів ПриватБанк Corezoid у ході Money 20/20 Hackathon запустила сервіс Share.CreditCard, що дозволить власникам банківських карток у разі необхідності дати доступ до своєї картки рідним, друзям або партнерам замість того, щоб переказувати гроші.

Користувачі Share.CreditCard за допомогою мобільного додатка можуть надати іншим користувачам безпечний тимчасовий доступ до своєї картки, щоб оплатити покупку в безконтактних POS-терміналах або зняти готівку в банкоматах з підтримкою NFC. Для цього в додатку досить вибрати картку, адресата та суму, яку він зможе витратити з картки відправника. Одержувачу сервіс надішле повідомлення про те, які кошти йому доступні.

«Розшарити» свою картку зможуть користувачі гаджетів під керуванням будь-якої мобільної системи, а використовувати картку для оплати або отримання готівки за допомогою вбудованого NFC – власники android-пристроїв. На сьогодні NFC платежі приймають мільйони POS-терміналів і сотні тисяч банкоматів по всьому світі.

Новий глобальний сервіс Share.CreditCard використовує технологію Visa Token Service, API Приват24 і Processe Engine Corezoid.com і забезпечує найбільш високий рівень безпеки транзакцій, що дозволить йому стати альтернативою та розширити функціональність традиційних грошових переказів. 4 листопада першими скористатися новою послугою зможуть користувачі Privat24 Android.