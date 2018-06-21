В Україні стартував проект ІнКУБатор – платформа для розвитку підприємництва

ПриватБанк започаткував в рамках програми КУБ «Країна успішного бізнесу» проект ІнКУБатор, який покликаний допомогти розвитку підприємництва в Україні – середнього та малого бізнесу. Це фактично платформа не тільки для залучення коштів для старту власної справи, в першу чергу проект спрямовано на навчання підприємця-початківця, аби його задуми втілилися в життя.

Ідея започаткувати ІнКУБатор випливла з нинішньої ситуації на фінансовому ринку. Перевірені фінустанови не видають позику недосвідченій людині, яка має на меті започаткувати бізнес. Цього ризику банки, як правило, уникають, або ж страхують себе позикою з обтяжливими надвисокими відсотками. У підсумку маємо шлях в нікуди – у банка не працюють гроші, бізнес не має коштів на власну справу, економіка країни не розвивається. Проект має на меті змінити ситуацію. А для цього підприємця-початківця треба підготувати для бізнес-життя.

Кожен учасник ІнКУБатора отримає наставника, для нього буде розроблено індивідуальну програму для просування власної ідеї. Крім того, йому буде надано допомогу щодо оформлення необхідних паперів, реєстрації бізнеса, роботи з контролюючими органами, вирішення юридичних питань та ведення бухгалтерії, а також фінансування під нові проекти.

Заявки на участь в ІнКУБаторі приймалися 16 вересня - 15 жовтня 2016 року. 22 переможців офіційно оголосили 21 жовтня в Києві під час першого бізнес-форуму «Україна - країна підприємців». Фіналісти проекту отримають можливість навчатися підприємництву та продажам за спеціальною програмою Prometheus.

Переможцями визнано: Євгена Пономаренка, Юрія Черешника, Артема Куліга, Світлану Лобаз, Ореста Гуя, Юрія Стешенка, Наталію Ваховську, Людмилу Гячас, Романа Войтюка, Ольгу Йосипчук, Генадія Богатченка, Івана Скубка, Олега Гладченка, Сергія Кравчука, Інну Атаманюк, Віталія Усачова, Євгенія Павлюка, Тетяну Семенченко, Руслану Дулинську, Микиту Трофімова, Сергія Шармазанова, Миколу Мельника.

Усі вони з різних міст України: Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Херсон, Харків, Кривий Ріг, Гусятин, Радехов, Бровари.

Їх менторами та наставниками будуть: Валентин Яроменко mark-sales.com, Антон Волнянський volnyanskyy.com, Ганна Петрова​ StartUp.ukraine.com, Світлана Бережна btime.com.ua, Сергій Буханець sbm.holdings, Даніїл Тонкопій ua.delfast.co/, Олександр Лук’янов ffc.expert, Євгеній Гетманчук getmanchuk-group.com.

Перша робоча сесія та знайомство переможців із менторами відбулися 20 жовтня в ТРЦ «Україна» в просторі HUB4You. Наступна зустріч відбудеться в листопаді. Саме тоді фіналісти пройдуть перший інтенсив, почнуть працювати з менторами особисто.

Випуск першої хвилі ІнКУБатора планується в квітні 2017 року.

Ніна Сорока