У Кривому Розі стартував регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, у роботі форуму беруть участь понад 200 відомих і початківців підприємців, а також тих, хто тільки хоче розпочати свою справу.

Перед учасниками форуму виступлять начальник Криворізького регіонального управління Приватбанку Сергій Нечаєв, голова міського відділення Союзу промисловців і підприємців Юрій Арсеев, а також керівництво міста.

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Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.