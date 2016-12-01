У Луцьку проходить бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь близько 300 представників малого і середнього бізнесу, а також тих, хто мріє про власну справу.

Перед початком форуму відбувся брифінг для журналістів за участю директора Північно-Західного регіонального управління Приватбанку Юрія Войтенка, голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика і заступника міського голови Сергія Григоренка.

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«Ми вдячні керівництву обласної та міської ради, облдержадміністрації за активну підтримку ідеї проведення такого форуму, що має надихнути підприємців та опрацювати принципово новий підхід до стимулювання розвитку підприємництва в регіоні, - відзначив голова оргкомітету форуму, директор Північно-Західного регіонального управління Приватбанку Юрій Войтенко.

За його словами, серед амбітних планів організаторів програми «Країна підприємців» – відродження культури підприємництва.

Про свою підтримку і готовність підтримати програму Приватбанку під час брифінгу заявив голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик.

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«Я повністю підтримую ініціативу Приватбанку. У такий непростий для країни час важливо не забувати, що економіка – це на сьогодні є рушієм перетворень і однією з головних зі складових для розвитку громади в цілому. І тому мені дуже приємно, що ми говоримо про бізнес, говоримо про Україну, яка живе і розбудовується, незважаючи на намагання поставити її на коліна. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб за результатам були створені обласна і регіональна програми підтримки підприємництва і бізнесу. За результатами форуму облдержадміністрація внесе на розгляд сесії облради програми розвитку підприємництва і бізнесу, започаткувавши співфінансування з обласного бюджету і банківських структур. Щодо цього я звернуся до голів райдержадміністрацій, міських голів, до всіх представників місцевого самоврядування. Важливо, що завдяки цій програмі можна буде підтримати демобілізованих», - зазначив Гунчик.

Про свою готовність співпраці із Приватбанком заявив і заступник міського голови Луцька Сергій Григоренко.

«Те, що є така ініціатива - це дуже добре. Ми готові співпрацювати із Приватбанком та іншими банками»,- зазначив Григоренко.

У роботі форуму також беруть участь директор Волинського обласного центру зайнятості Раїса Кучмук, виконавчий директор регіонального відділення УСПП у Волинській області Юрій Анцух, директор Луцького відділення Кредобанку Сергій Кроть, заступник начальника філії Ощадбанку з мікро-, малого та середнього бізнесу Андрій Мельник.

У програмі форуму передбачені дискусії бізнесу та представників регіональної влади, надихаючі історії успіху українських підприємців та нові інвестиційні можливості для розвитку малого бізнесу регіону. Під час відкритого діалогу підприємців та влади буде ухвалено низку важливих рішень щодо реальної підтримки малого бізнесу в регіоні.

Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.