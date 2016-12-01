У Кривому Розі в 2017 році стартує оновлена програма підтримки малого та середнього бізнесу

Про це сьогодні на регіональному форумі «Україна – країна підприємців» повідомив міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул.

За його словами, зараз мерія готує пакет документів по малому і середньому бізнесу, який буде узгоджений з банківськими структурами. Мер Кривого Рогу відмітив, що нинішній бізнес-форум сприятиме підготовці відповідної цільової програми для підприємців міста.

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«18 листопада я підписав розпорядження і створив тимчасову робочу групу з розробки порядку взаємодії з підприємцями та банками та розгляду можливості участі міського бюджету в погашенні відсотків, якщо підприємці будуть розвивати свій бізнес», - сказав Вілкул.

Він зазначив, що пріоритетними напрямками розвитку міста є створення виробництв, розвиток енергозберігаючих технологій і створення робочих місць для криворіжців. За його словами, міська влада може і зобов'язана створити всі умови для розвитку бізнесу.

Вілкул також зазначив, що середня заробітна плата в місті на поточний момент становить 5,5 тис. грн і міська влада докладає максимум зусиль для її зростання.

У бізнес-форумі, ініційованому Приватбанком і Українським союзом промисловців і підприємців, взяли участь понад 200 відомих і початківців підприємців, а також тих, хто тільки хоче відкрити свою справу.

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Учасники дізналися, що чимало криворіжців, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, вже намагаються розпочати і розвивати свій бізнес за програмою Приватбанку «КУБ» (країна успішного бізнесу). За цією програмою банк вже сьогодні фінансує 140 проектів малого та середнього бізнесу в місті.

Як повідомив начальник Криворізького управління Приватбанку Сергій Нечаєв, сума кредитування з цих проектів становить 12 млн грн. Проект реалізується за рахунок інвесторів, тобто клієнтів Приватбнка, які мають депозити в банку і згодні вкладати свої кошти у розвиток малого та середнього бізнесу.

«Малий і середній бізнес може зіграти дуже велику роль в економіці нашої країни за прикладом країн західної Європи, де частка податків підприємців у місцевій казні становить 65%», - підкреслив Нечаєв. За його словами, з початку запуску проекту «КУБ» малий і середній бізнес в Україні створив 79 тисяч нових робочих місць.

«Ми впевнені, що за два-три роки спільно з владою регіонів ми зможемо створити в країні понад 1 мільйон нових робочих місць у малому бізнесі», - зазначив Нечаєв.

Учасники форуму активно обговорювали виступи, задавали безліч запитань начальнику Криворізького управління Приватбанку, голові міського осередку Союзу промисловців і підприємців Юрію Арсееву, меру Кивого Рогу Юрія Вілкула. Зокрема, підприємців дуже цікавило місцеве оподаткування.

За словами Вілкула, міська влада намагається знизити податковий прес на жителів Кривого Рогу. Наприклад, ставки єдиного податку у місті для тих підприємців, які обслуговують інвалідів 1-ї і 2-ї груп, були зменшені на 50%, ставка податку на нерухомість за максимальною ставкою 10% була знижена до 0,1%.

«Ми це робимо, щоб не обтяжувати вас податками і не задавити бізнес в самому початку. Ми намагаємося все робити для цього», - сказав керівник міста.

В рамках форуму підприємці ознайомилися з можливостями франчайзингу, отримали консультації з кредитування, реєстрації власної справи.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні пройшов регіональний бізнес-форум, ініційований ПриватБанком і Українським союзом промисловців і підприємців, «Україна – країна підприємців».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.