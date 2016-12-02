У Черкасах стартував регіональний бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь близько 200 представників малого і середнього бізнесу, а також тих, хто хоче стати підприємцем.

Серед спікерів форуму - директор департаменту економічного розвитку Черкаської облдержадміністрації Роман Карманнік, голова Черкаського обласного Українського союзу промисловців і підприємців Олександр Тертичний, голова Федерації роботодавців Черкаської області Борис Райков, керівник Обласного Центру зайнятості Григорій Дендемарченко, директор Черкаської регіональної філії ПриватБанку Віктор Шуршин.

У ході форумі будуть обговорені механізми стимулювання розвитку підприємництва в регіоні, серед яких можливість компенсації з місцевих бюджетів частини відсотків за банківськими кредитами, якщо вони спрямовані на створення нових робочих місць.

Серед планів організаторів програми «Країна підприємців» – проведення ряду бізнес-форумів, у тому числі в регіонах, покликаних популяризувати культуру підприємництва в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців» вже пройшли в Полтаві, Києві, Дніпрі, Рівному, Ужгороді, Кривому Розі та Луцьку. Сьогодні подібний форму також розпочався в Чернігові.

Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та ПриватБанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Головна мета проекту – сприяти створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні за рахунок розвитку і підтримки малого бізнесу.