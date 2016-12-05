Одеський малий бізнес запросили на форум

Як повідомили організатори форуму, який проходить під патронатом УСПП та Приватбанку, в ході відкритого діалогу з місцевою владою учасники форуму мають намір обговорити нові ефективні механізми стимулювання розвитку підприємництва, серед яких можливість компенсації з місцевих бюджетів частини відсотків за банківськими кредитами, якщо вони спрямовані на створення нових робочих місць.

“Попередньо ми вже провели переговори з керівництвом міста, обласною радою та отримали позитивну відповідь щодо можливості компенсації з місцевих бюджетів частини відсотків за банківськими кредитами, - розповідає Директор Південного ГРУ Приватбанку Олена Яколина. - Участь у форумі абсолютно безкоштовна, тому представникам малого бізнесу раджу поспішити з реєстрацією".

Одеський бізнес-форум "Україна - країна підприємців і підприємств" стартує 08 грудня в Концерт-холі "Одеса", Гагарінське плато, 5. Реєстрація учасників починається з 9.00, початок форуму о 10.00. Участь у форумі безкоштовна. Реєстрація - на kub.pb.ua/forums.