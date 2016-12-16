У Маріуполі проходить регіональний бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, бізнес-форум відкрився в ДК «Молодіжний» в центрі міста.

Організатори форуму ставлять своїм завданням показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для реалізації бізнес-ідей.

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Для участі у форумі прибули близько 200 представників малого та середнього бізнесу Донецької області.

Підприємців привітали представники міської влади Маріуполя, керівництво філії Приватбанку, керівники Управління Державної фіскальної служби в Донецькій області, а також представники Донецького регіонального відділення УСПП.

Робота форуму розпочалася з привітання і презентацій керівника філії Приватбанку в Маріуполі Едуарда Мізіна та начальника управління податків та зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Донецькій області Світлани Лунькової.

Форум складається з трьох частин - це презентації учасників форуму та представників влади, потім відбудеться прес-конференція та підписання Меморандуму про підтримку підприємництва, в третій частині роботи форуму будуть представлені успішні реалізовані в регіоні проекти і оголошені досягнуті в роботі форуму домовленості.

Зокрема, заплановано виступ Дмитра Чичера – організатора і керівника вільного простору «Халабуда»; Катерина Гузенко представить позитивний досвід позики «КУБ» у медичній клініці «Нео-Скін».

Засновник всесвітнього руху Nano Business Тетяна Жук виступить з презентацією: «Від продажу рису для суші в місті Борисполі до вертольотів і дорогоцінного каміння по всьому світу».

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Учасникам форуму представлять успішний досвід дотування приватного бізнесу за рахунок коштів міського бюджету, реалізований в Покровському Донецької області. До участі у програмі залучено 15 підприємців.

Основним заходом форуму має стати презентація проектного фінансування Приватбанку на сервісі «КУБ» (Країна успішного бізнесу).

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.