Всеукраїнські об'єднання роботодавців підписали меморандум про правонаступництво нового представницького органу

Як передає кореспондент УНІАН, документ був підписаний на засіданні нового СПО в Києві.

«Це меморандум, який ще раз підтверджує, що, виходячи з нашої спільної відповідальності за стан справ у державі, роботодавці консолідуються, щоб збільшити результативність та відповідальність сторін у рамках соціального діалогу», - сказав перший заступник голови СПО, голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

За його словами, пріоритетами діяльності СПО в 2017 році повинні стати полегшення доступу бізнесу до кредитних ресурсів, підвищення прозорості тарифоутворення на енергоресурси і залізничні вантажоперевезення, а також врегулювання земельних відносин.

«Наше спільне завдання - забезпечити гармонійний соціально-економічний розвиток», - підкреслив Кінах.

При цьому представники об'єднань роботодавців прийняли рішення до наступного засідання підготувати пропозиції щодо пріоритетів діяльності СПО в сферах фіскальної політики, дерегуляції, експортно-імпортних операцій, антимонопольної політики, держзакупівель, соціально-трудових відносин і регулювання різних галузей економіки.

Як повідомляв УНІАН, представники всеукраїнських об'єднань роботодавців 24 лютого 2017 року прийняли рішення про створення нового спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (СПО).

Уряд 23 серпня минулого року уклав тристоронню Генеральну угоду з профспілками та роботодавцями, покликану почати нову історію взаємодії щодо соціально-економічної політики держави, розвитку національної економіки та створення умов для праці громадян. Угода складається з трьох розділів (підвищення конкурентоспроможності національного виробника та забезпечення зростання зайнятості; оплата, умови, охорона праці та соціальний захист працівників; соціальний діалог), загального, заключних положень та 7 додатків.